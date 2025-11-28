Allah Ta’ala berfirman,

وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ

“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya.” (QS. An-Nahl: 18)

Dan Allah Ta’ala juga berfirman,

مَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

“Segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah” (QS. An-Nahl: 53)

Nikmat yang Allah Ta’ala berikan kepada kita, sangatlah banyak. Apa yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Nikmat Allah yang sangat luar biasa ini merupakan renungan bagi kita, agar kita banyak mengingat-Nya dan merenungi firman Rabb kita,

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِۙ ۝٨ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِۙ ۝٩

“Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, lidah, dan sepasang bibir?” (QS. Al-Balad: 8-9)

Betul, anugerah yang Allah berikan kepada kita, dengan dua nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat kedua mata yang dengan ini kita bisa melihat; dan nikmat lisan, yang dengan ini kita bisa mengucapkan sesuatu yang didukung oleh kedua bibir kita. Bersama dengan itu, Allah ‘Azza wa Jalla juga memberikan kedua bibir ini untuk bisa menutup mulut kita. Sebagaimana Allah Ta’ala menjadikan di setiap mata kita, ada dua kelompak mata yang bisa menjadikan mata kita tertutup. Sungguh luar biasa penciptaan-Nya, dan ini adalah nikmat yang paling besar. Kita meminta kepada Allah ‘Azza wa Jalla agar memberikan kita hidayah untuk senantiasa mensyukurinya, dan menolong kita agar kita menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada-Nya dan dalam apa yang Ia ridai. Aamiin

Di antara bentuk syukur terhadap nikmat lisan dan mata adalah kedua nikmat tersebut tidaklah digunakan kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Dan menjaga diri dari apa yang bisa membuat Allah Ta’ala murka. Siapa saja yang Allah muliakan dengan dia bisa menjaga penglihatannya, dan menjaga lisannya, maka dia akan sukses dengan membawa banyak manfaat yang besar dan kebaikan yang menyeluruh. Buah yang dipetik dari penjagaan lisan dan matanya tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Ini akan ia dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam tulisan ini, terdapat hadis dan juga penjelasan tentang sebagian saja dari manfaat menjaga lisan dan mengendalikan ucapan. Siapa pun yang menjaga ucapan dan menahan lisannya, maka dia akan sukses dengan memperoleh manfaat yang sangat banyak, buah yang berlimpah di kehidupan dunia dan akhirat.

Sebab ampunan

Di antara manfaat menahan dan menjaga lisan adalah dia merupakan sebab pengampunan dosa-dosa dan perbaikan amal. Allah Ta’ala berfirman,

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا ۙ‏ (٧٠ )يُّصۡلِحۡ لَـكُمۡ اَعۡمَالَـكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَـكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡؕ وَمَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا‏

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.” (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Jaminan masuk surga

Di antara sebab menjaga lisan adalah ia merupakan jaminan agar seorang hamba bisa masuk surga. Diriwayatkan dari Al-Bukhari, dari Sahl bin Sa’ad radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan,

من يضمن لي ما بين ليحته وما بين رجليه أضمن له الجنة

“Barangsiapa yang menjamin kepadaku apa yang ada di antara kumis dan janggutnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku menjamin baginya surga.” (HR. Bukhari no. 6474)

Yang memberi jaminan adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Jaminannya adalah masuk surga. Dan perkara yang bisa mendapatkan jaminan tersebut adalah seseorang yang menjaga kemaluannya dan menjaga lisannya.

Keselamatan di dunia dan akhirat

Di antara manfaat menjaga lisan adalah keselamatan. Selamatnya seorang hamba di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari At-Tirmidzi dari hadis ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, apa itu keselamatan?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

أمْسِكْ عليك لسانك، ولْيَسَعْكَ بيتُك، وابْكِ على خطيئتك

“Tahanlah lisanmu, buatlah engkau nyaman di rumahmu, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu.” (HR. At-Tirmidzi no. 2406, disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib no. 2741)

Dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmdizi, dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

من صمت نجا

“Barangsiapa yang diam, maka dia akan selamat.” (HR. At-Tirmidzi no. 2501, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib no. 2874)

Seluruh anggota badan istikamah dengan istikamahnya lisan

Di antara manfaat menjaga lisan adalah, bahwasanya seluruh anggota badan istikamah dengan istikamahnya lisan, sebagaimana anggota badan akan berbelok dan menyimpang ketika lisannya menyimpang. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari hadis Abu Sa’id Al-Khudhriy radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إذا أصبحَ ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاءَ كلَّها تُكفِّرُ اللِّسانَ فتقولُ اتَّقِ اللَّهَ فينا فإنَّما نحنُ بِك فإن استقمتَ استقمنا وإن اعوججتَ اعوججنا

“Ketika manusia memasuki waktu pagi, maka sesungguhnya seluruh anggota badan merendah kepada lisan, dan mereka mengatakan, “Bertakwalah kepada Allah atas kami, karena sesungguhnya kami bergantung kepadamu. Jika engkau lurus, kami pun akan lurus; dan jika engkau menyimpang, kami pun akan menyimpang.” (HR. At-Tirmidzi no. 2407, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahih At-Targhib no. 2871)

Meninggikan derajat hamba

Menjaga lisan akan mengangkat derajat seorang hamba dan meninggikannya sehingga memenangkan rida Allah Ta’ala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Shahih-nya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن رِضْوانِ اللَّهِ، لا يُلْقِي لها بالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بها دَرَجاتٍ

“Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kalimat yang diridai Allah, tanpa ia perhatikan (tanpa menyangka besarnya pengaruhnya), maka Allah akan mengangkatnya beberapa derajat karenanya.” (HR. Bukhari no. 6478)

Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dari Bilal bin Al-Harits Al-Muzani radhiyallahu ‘anhu, ia mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إن أحدكم ليتكلّم بالكلمةِ من رِضْوانِ الله ما يظنّ أن تبلغَ ما بلغتْ فيكتب اللهُ لهُ بها رِضْوانُهُ إلى يومِ يلقاهُ

“Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, ia tidak menyangka bahwa kalimat itu akan sampai sejauh itu (dampaknya), maka Allah ‘Azza wa Jalla menuliskan untuknya keridaan-Nya sampai hari ia berjumpa dengan-Nya.” (HR. At-Tirmidzi no. 2319, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahih At-Targhib no. 2878)

[Bersambung]

Penulis: Triani Pradinaputri

Artikel Muslimah.or.id