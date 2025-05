Bercanda adalah bagian dari interaksi sosial yang kita alami dan sering kali menjadi sarana mempererat hubungan dengan sesama. Namun, dalam ajaran Islam yang penuh hikmah, bercanda tidak boleh melampaui batas. Islam memberikan pedoman agar canda tetap dalam koridor akhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, dan tidak menimbulkan murka Allah Ta’ala.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri terkadang juga bercanda, namun selalu dalam kebenaran dan mengandung hikmah. Salah satu kisah canda beliau adalah saat beliau mengatakan kepada seorang wanita tua bahwa ia tidak akan masuk surga sebagai orang tua. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ia akan masuk surga dalam keadaan muda. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan radhiyallahu ‘anhu, dia berkata bahwa seorang nenek tua mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nenek itu pun berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ

“Wahai Rasulullah! Berdoalah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke dalam surga!”

فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلاَنٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pun mengatakan, “Wahai ibu si Fulan! Sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek tua.”

Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Beliau pun mengatakan, “Kabarkanlah kepadanya bahwasanya wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam keadaan seperti nenek tua.” Sesungguhnya Allah Ta’ala mengatakan (yang artinya), “Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya.” (QS Al-Waqi’ah: 36-37).” (HR. Tirmidzi dalam Syamaa-il Muhammadiyah no. 240. Lihat Mukhtashar Syamaa-il dan Ash-Shahihah no. 2987)

Dalam bercanda, Islam memberikan bimbingan dan arahan agar melihat beberapa aspek:

Pertama, konten atau isi

Tidak mengandung kebohongan

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنِّي لأَمْزَحُ وَلاَ أَقُوْلُ إِلاًّ حَقًّا

“Sesungguhnya aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar.” (HR. Ath-Thabrani dalam al-Kabir, 12: 13443. Lihat Shahih al-Jami’ no. 2494)

Dalam sabda beliau yang lain,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

“Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya.” (HR. Abu Dawud no. 4800. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan)

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

“Celakalah seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa, celakalah dia, celakalah dia.” (HR. Abu Dawud no. 4990, Tirmidzi no. 2315. Lihat Shahih al-Jami’ no. 7126)

Kebohongan, walaupun kecil atau terihat sepele, jika dilakukan terus menerus dapat menanamkan kebiasaan buruk dan merusak kepercayaan orang lain.

Tidak menyinggung perasaan orang lain

Biasanya, candaan yang menyinggung perasaan orang lain ini adalah candaan yang mengandung unsur penghinaan, baik fisik, profesi, ras, ataupun etnis tertentu.

Allah Ta’ala berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.” (QS. Al-Hujurat: 11)

Candaan yang menyakiti hati orang lain, baik secara fisik maupun mental, bertentangan dengan prinsip kasih sayang dalam Islam.

Tidak menakut-nakuti orang lain

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا

“Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh.” (HR. Abu Dawud no. 5003, dan Tirmidzi no. 2161. Lihat Shahih Abu Dawud no. 4183)

Dalam riwayat lainnya, pernah suatu hari para sahabat bepergian bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika ada salah satu sahabat yang tertidur, maka sebagian sabahat ada yang menyembunyikan anak panah (dalam riwayat lain: cambuk) milik sahabat yang tertidur tersebut. Begitu sahabat itu terbangun, ia kaget karena anak panahnya hilang dan para sahabat pun tertawa melihat respon kaget sahabat tersebut. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

“Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain.” (HR. Abu Dawud no. 5004. Lihat Shahih Abu Dawud no. 4184)

Tidak menjadikan agama sebagai bahan candaan

Agama adalah anugerah dari Allah Ta’ala yang menjadi pedoman hidup manusia. Agama Islam memiliki posisi yang sangat mulia dan tidak boleh dijadikan bahan candaan. Menjadikan agama Islam sebagai bahan olok-olok atau lelucon adalah tindakan yang tidak hanya merendahkan nilai agama itu sendiri, tetapi juga dapat mendatangkan dosa besar.

Allah Ta’ala berfrman,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Apakah dengan Allah. ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?” Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman.” (QS. At Taubah: 65-66)

Ayat ini turun terkait orang-orang munafik yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai bahan candaan. Allah mengingatkan bahwa bercanda mengenai agama bukanlah hal yang ringan, bahkan dapat mengeluarkan seseorang dari keimanan.

Kedua, porsi

Islam tidak melarang umatnya untuk bercanda. Sebagai manusia, kita membutuhkan hiburan dan momen santai agar kehidupan tidak terasa kaku. Dalam sebuah hadis, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنِّي لَأَمْزَحُ وَلَا أَقُوْلُ إِلَّا حَقًّا

“Sesungguhnya aku juga bercanda, tetapi aku tidak mengatakan kecuali yang benar.”

(HR. Tirmidzi no. 1990 dan HR. Ath-Thabrani dalam As-Shaghir, 2: 59)

Sebagaimana hadis di atas, bercanda pada asalnya diperbolehkan selama tidak berlebihan, dilakukan dengan batasan yang wajar, dan tidak melampaui batas. Sebab, terlalu banyak bercanda dapat mematikan hati sehingga ia akan jauh dari kebenaran.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ

“Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati.” (HR. Ahmad no. 8081, Tirmidzi no. 2305, Ibnu Majah no. 4193, dan lainnya. Lihat Shahih Ibnu Majah no. 3400)

Ketiga, situasi dan kondisi

Pada asalnya, sebuah candaan memiliki tujuan untuk mencairkan suasana tanpa bermaksud menyakiti perasaan lawan bicara. Jika bercanda tidak melihat situasi dan kondisi yang tepat, hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan atau bahkan permusuhan. Siatuasi atau kondisi yang ideal untuk bercanda misalnya saat santai, kumpul dan makan bersama, atau yang lainnya. Kemudian juga mempertimbangkan dengan siapa kita bercanda, karena tipe dan karakter orang tidak sama dan bermacam-macam.

“Bercanda itu bagai bumbu dalam kehidupan; tanpa bumbu, hidup terasa hambar; sedikit ia memberi rasa, cukup menciptakan kenikmatan; tapi jika terlalu banyak, bisa merusak. Maka bijaklah dalam menakar, agar hidup tetap di jalan yang benar dan tidak terjungkar.”

Semoga Allah Ta’ala membimbing kita untuk selalu menjaga lisan dan menjadikan setiap interaksi kita sebagai ibadah. Wallahu a’lam bishawab.

***

Penulis: Arif Muhammad N

Artikel Muslimah.or.id

Catatan kaki:

Disarikan dari Kajian Ustaz Abdullah Zaen, Lc. M.A., dengan tautan: https://www.youtube.com/watch?v=mkobLbLiVA0