Di era globalisasi dan media sosial, budaya K-Pop menyebar dengan sangat cepat ke berbagai penjuru dunia. Musik, drama, fashion, hingga gaya hidup para idol menjadi panutan bagi jutaan remaja, termasuk di kalangan kaum muslimin terutama muslimah. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada sekadar menikmati musik atau hiburan, tetapi sering kali berkembang menjadi fanatisme yang kuat terhadap para idol tersebut.

Sebagian orang mungkin hanya menikmati lagu atau hiburan mereka secara biasa. Namun sebagian yang lain sampai pada tingkat yang lebih jauh: menghafal semua lagu, mengikuti setiap aktivitas idol, membela mereka tanpa kritik, meniru gaya hidupnya, bahkan menjadikannya sebagai figur panutan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya sekadar: “Bolehkah mengidolakan idol K-Pop?” Tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah: “Apa dampaknya terhadap iman, hati, dan identitas seorang muslimah?”

Islam adalah agama yang sangat menjaga hati manusia. Dalam pandangan Islam, hati merupakan pusat keimanan dan sumber segala amal perbuatan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Ketahuilah, dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh; dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati.” (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599)

Oleh karena itu, pembahasan mengenai fenomena idol K-Pop bukan sekadar persoalan hiburan, tetapi menyangkut arah hati dan loyalitas seorang Muslim.

Islam mengatur siapa yang layak dijadikan idola

Manusia secara fitrah membutuhkan figur panutan. Dalam kehidupan, seseorang cenderung meniru orang yang ia kagumi. Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan manusia memilih panutan secara sembarangan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menunjukkan figur terbaik yang layak dijadikan teladan, yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah Azza wa Jalla berfirman,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)

Dalam Islam, idola bukan sekadar orang yang terkenal, tampan, berbakat, atau populer. Idola adalah orang yang membawa manusia semakin dekat kepada Allah dan negeri akhirat.

Allah Ta’ala juga mengingatkan,

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ࣖ

“Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. At-Taubah: 24)

Ayat ini mengingatkan bahwa kecintaan kepada makhluk tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Maka pertanyaan yang perlu direnungkan adalah: apakah figur idol K-Pop membawa kita semakin cinta kepada Allah, atau justru mengalihkan hati dari-Nya?

Perbedaan antara mengagumi dan mengidolakan

Tidak semua bentuk kekaguman dilarang. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang boleh saja mengakui kelebihan orang lain. Namun perlu dibedakan antara mengagumi secara wajar dan mengidolakan secara fanatik.

Pertama: Mengagumi kemampuan

Mengakui bahwa seseorang memiliki suara yang bagus, kerja keras, atau kedisiplinan yang tinggi. Pada asalnya, hal ini termasuk perkara yang mubah, selama tidak melanggar batasan syariat.

Kedua: Mengidolakan dengan fanatisme

Fanatisme biasanya ditandai dengan beberapa hal, seperti:

– Mengikuti semua aktivitas idol tanpa filter;

– Membela idol walaupun jelas melakukan kesalahan;

– Meniru gaya berpakaian dan gaya hidupnya;

– Menghabiskan waktu dan uang secara berlebihan;

– Merasa tersinggung atau marah ketika idolanya dikritik.

Fanatisme semacam ini berbahaya karena dapat mempengaruhi hati dan prioritas hidup seseorang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Iman salah seorang dari kalian tidak sempurna hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia.” (HR. Bukhari no. 15 dan Muslim no. 44)

Jika hati seseorang lebih dipenuhi nama artis daripada nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ini menjadi tanda bahwa hatinya perlu diperbaiki.

Masalah tasyabbuh dan identitas

Salah satu persoalan dalam fenomena K-Pop adalah unsur peniruan budaya dan gaya hidup (tasyabbuh). Industri K-Pop sering kali membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti:

– Membuka aurat;

– Tarian sensual;

– Normalisasi hubungan bebas;

– Gaya hidup sekuler yang jauh dari nilai agama.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Dawud no. 4031 dan Ahmad no. 5114)

Industri hiburan dan masalah musik

Industri K-Pop merupakan bagian dari industri hiburan global yang sangat bergantung pada musik, visualisasi, dan hiburan yang sering kali mengandung unsur syahwat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازفَ

“Sungguh akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik.” (HR. Bukhari no. 5590)

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Dampak fanatisme terhadap hati dan waktu

Fanatisme terhadap idol sering kali membawa dampak negatif dalam kehidupan seorang Muslim. Di antaranya:

– Lalai dari salat;

– Begadang demi menonton atau streaming;

– Menghabiskan uang untuk membeli dan mengoleksi merchandise;

– Emosi tidak stabil karena kehidupan idol.

Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

“Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?” (QS. Al-Hadid: 16)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya: kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari no. 6412)

Waktu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Cinta berlebihan yang membutakan

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

“Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah.” (QS. Al-Baqarah: 165)

Ayat ini menunjukkan bahwa cinta yang berlebihan kepada makhluk dapat menjerumuskan hati pada pengagungan yang tidak semestinya.

Dalam realitas fandom (kelompok atau komunitas yang terdiri dari orang-orang yang sangat menyukai hal yang sama, seperti artis, grup musik, film, atau anime), sering ditemukan:

– Penggemar menangis histeris ketika melihat idol;

– Rela melakukan apa saja demi idol;

– Merasa hidupnya kosong tanpa idol tersebut;

– Menghamburkan harta hanya untuk melihat penampilannya.

Ini menunjukkan adanya ketergantungan hati yang tidak sehat.

Siapa idola sejati seorang Muslim?

Salah satu fenomena menyedihkan di zaman ini adalah banyak pemuda dan pemudi yang mengenal detail kehidupan artis, tetapi tidak mengenal tokoh-tokoh agung dalam Islam. Sebagian remaja mengetahui tanggal lahir idol K-Pop, makanan favoritnya, warna kesukaannya bahkan hewan peliharaannya.

Namun, mereka tidak mengetahui kisah Khadijah, ‘Aisyah, Fathimah dan para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam radhiyallahu ‘anhum. Padahal, mereka radhiyallahu ‘anhum adalah figur terbaik dalam sejarah umat manusia.

Teladan para sahabat

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya.” (HR. Bukhari no. 2652 dan Muslim no. 2533)

Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu ‘anhum adalah manusia terbaik setelah para nabi. Allah Ta’ala memuji para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah: 100)

Bahaya salah memilih idola

Idola memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang, termasuk: cara berpikir, standar kecantikan, gaya berpakaian, tujuan hidup, dan yang paling membahayakan adalah pengaruh ideologi yang menyimpang dari agama Islam. Jika seseorang menjadikan figur yang jauh dari nilai agama sebagai panutan, maka secara perlahan arah hidupnya akan condong kepada dunia.

Allah Ta’ala berfirman,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

“Pada hari itu, orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, ‘Seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul.’” (QS. Al-Furqan: 27)

Anak muda memang membutuhkan figur panutan. Itu adalah fitrah manusia. Namun, Islam telah memberikan teladan terbaik sepanjang sejarah: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, dan orang-orang saleh. Mereka bukan sekadar terkenal atau berbakat, tetapi mereka adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah.

Semoga Allah memenuhi hati kita dengan cinta kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, dan orang-orang saleh. Semoga Allah juga menjaga generasi muda kaum Muslimin dari ketergantungan hati kepada figur yang tidak membawa kepada kebaikan akhirat.

Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang kedudukan cinta kepada orang-orang saleh. Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

المرءُ مع من أحبَّ

“Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata,

فما فرِحنا بشيءٍ فرَحَنا بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتَ مع مَن أحبَبتَ، قال أنَسٌ: فأنا أُحِبُّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبا بَكرٍ، وعُمَرَ، وأرجو أن أكونَ معهُم بحُبِّي إيَّاهم، وإن لَم أعمَلْ بمِثلِ أعمالِهم.

“Kami tidak pernah merasa begitu gembira terhadap sesuatu sebagaimana kegembiraan kami terhadap sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Engkau akan bersama orang yang engkau cintai.’

Anas berkata, “Maka aku mencintai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, juga Abu Bakar dan Umar. Dan aku berharap bisa bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak mampu beramal seperti amal-amal mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, dan orang-orang saleh bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga menjadi sebab seseorang dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Inilah motivasi bagi kaum Muslimin untuk menjadikan mereka sebagai teladan dalam iman, akhlak, dan kehidupan.

Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabatnya, dan orang-orang saleh, serta mengumpulkan kita bersama mereka di surga-Nya. Aamiin.

Wallahu Ta’ala a’lam.

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Penulis: Gazzeta Raka Putra Setyawan

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