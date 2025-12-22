Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika mendidik anak adalah memperlakukan seorang anak sesuai dengan umurnya. Ketika kita ingin mendidik anak, tentunya tidak mungkin memperlakukan semua anak sama. Kita juga tidak bisa selalu memperlakukan hal yang sama pada seorang anak secara terus-menerus. Anak pasti berubah seiring dengan bertambahnya umur. Maka dari itu, perlakuan kita pada anak juga selayaknya berubah dan memperlakukan mereka sesuai dengan umur mereka.

Memperlakukan anak sesuai dengan umurnya juga dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda,

مُرُوا أولادَكُم بالصلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سنينَ ، واضرِبُوهُم عليهَا وهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ وفرِّقُوا بينِهِم في المَضَاجِعِ

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika meninggalkannya) ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Dawud)

Lalu, apa saja masa-masa usia anak yang kita perlu perlakukan mereka berbeda antara satu dan lainnya? Dalam kitab Kaifa Turrabbi Abna’aka, di sebutkan bahwa salah satu kaidah utama untuk mendidik anak adalah memperlakukan mereka sesua dengan umur mereka. Bermain bersama mereka selama 7 tahun, ajari adab selama 7 tahun, dan bersahabatlah selama 7 tahun.

Dari kitab tersebut, kita bisa simpulkan secara umum ada 3 masa yang perlu kita ketauhi tentang anak, yaitu:

Pertama, masa bermain dan kasih sayang pada umur 0-7 tahun.

Kedua, masa pedidikan dan pembentukan adab pada umur 7-14 tahun.

Ketiga, masa pendampingan dan bersahabat pada umur 14-21 tahun.

Masa bermain dan kasih sayang (0-7 tahun)

Pada masa awal, yaitu pada umur 0-7 tahun, anak-anak lebih perlu terhadap bermain dan diberi kasih sayang. Hal ini sebagaimana contoh dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sebuah hadis, beliau memerintahkan kita untuk mencium anak kecil,

قَبَّلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ وعِنْدَهُ الأقْرَعُ بنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأقْرَعُ: إنَّ لي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ ما قَبَّلْتُ منهمْ أحَدًا، فَنَظَرَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihí wa sallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sedangkan di sisi beliau ada Al-Aqrabin Habis At-Tamimi. Al-Aqra berkata, “Aku punya sepuluh anak, tetapi belum pernah aku mencium seorang pun dari mereka.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun memandangnya, lalu bersabda, “Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain memberi kasih sayang, pada usia ini juga anak-anak perlu untuk bermain. Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membiarkan anak-anak untuk bermain ketika beliau salat di masjid. Dalam sebuah hadis di sebutkan,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang kepada kami di dalam salah satu salat Isya’, ia membawa Hasan atau Husain. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ke depan dan meletakkan Hasan dan Husain, beliau bertakbir untuk salat, lalu mengerjakan salat. Saat salat, beliau sujud yang lama, maka ayahku berkata, ‘Lalu aku mengangkat kepalaku, dan ternyata ada anak kecil di atas punggung Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang sedang sujud, lalu aku kembali sujud.’ Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selesai salat, orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, saat salat engkau memperlama sujud, hingga kami mengira bahwa ada sesuatu yang telah terjadi atau ada wahyu yang diturunkan kepadamu?’ Beliau menjawab, ‘Bukan karena semua itu, tetapi cucuku menjadikanku sebagai kendaraan, maka aku tidak mau membuatnya terburu-buru hingga ia selesai dari bermainnya.”

Dari hadis di atas, kita perhatikan bahwa Rasulullah membiarkan cucu-cucu beliau untuk menjadikan beliau sebagai kendaraan ketika beliau sujud dan beliau membiarkan mereka. Hal tersebut karena itu merupakan tabiat mereka yang pada usia kecil butuh bermain.

Masa pendidikan dan pembentukan adab (7-14 tahun)

Masa selanjutnya pada anak-anak adalah masa pendidikan dan pembentukan adab. Pada usia sebelumnya, anak-anak lebih banyak bermain dan diberikan kasih sayang. Akan tetapi, pada usia ini -yaitu pada usia 7 hingga 14 tahun- anak-anak mulai perlu diberikan pendidikannya. Hal tersebut sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مُرُوا أولادَكُم بالصلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سنينَ ، واضرِبُوهُم عليهَا وهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ وفرِّقُوا بينِهِم في المَضَاجِعِ

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika meninggalkannya) ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Dawud)

Dari hadis di atas, kita bisa simpulkan bahwa pada masa ini, kita perlu mulai mendidik anak-anak kita setelah pada masa sebelumnya mereka lebih banyak bermain. Pada masa ini, kita perlu untuk memberikan pengajaran yang baik pada mereka.

Kesalahan yang sering dijumpai pada orang tua adalah, terkadang mereka hanya memberikan kebutuhan anak-anak berupa pakaian dan makanan, akan tetapi lupa untuk memberikan nutrisi akalnya dengan pendidikan agar berkembang pola pikirnya dan juga untuk membuat baik akhlaknya.

Perlu diketahui, sebagaimana Allah ciptakan anak-anak dengan fisik yang berbeda-beda: ada yang tinggi, pendek, berkulit putih, berkulit agak gelap dan semisalnya; Allah juga ciptakan anak-anak dengan akhlak dan sifat yang berbeda-beda: ada yang lembut, ada yang pemarah, ada yang cerdas, dan ada yang kurang cerdas.

Akan tetapi perlu diketahui, bentuk fisik tidak bisa kita ubah, tapi akhlak bisa kita bentuk agar memiliki akhlak dan sifat yang baik. Pada usia inilah, kita berusaha untuk mendidik dan mengajarkan adab yang baik pada anak-anak kita.

Masa pendampingan (14-21 tahun)

Pada masa ini, anak sudah mulai beranjak dewasa. Ia mulai untuk mencari jati dirinya sendiri. Kedua orang tua pada masa ini sebaiknya bisa mendampingi dan menjadi sahabat mereka. Mereka harus bisa mendengarkan pendapat mereka dan juga menghormati pemikiran dan pendapat mereka. Orang tua juga harus mulai bersabar dengan perubahan sikap mereka dan juga ketika mereka malah berusaha menjauh.

Pada masa ini, orang tua harus bisa mendampingi anak dengan benar dan menjadi sahabat bagi mereka. Jika tidak, mereka bisa memberontak dan juga bisa terpapar pada pergaulan-pergaulan yang tidak baik.

Kunci sukses mendidik anak pada masa ini adalah suksesnya pendidikan anak pada dua masa sebelumnya. Banyak orang tua yang heran, mengapa anaknya pada usia ini berubah menjadi nakal. Ternyata banyak di antara mereka yang tidak memperlakukan anak dengan baik pada dua masa sebelumnya.

Di antara mereka ada yang memperlakukan anaknya terlalu keras dan juga sebaliknya, ada yang terlalu memanjakan anaknya sehingga bisa merusak dan terlalaikan dari pendidikan yang benar dan bermanfaat. Ketika anak tidak dibangun di atas dasar yang benar dan terukur, lalu menghadapi gelombang masa remaja yang penuh dengan gejolak, hawa nafsu, kekaguman diri, dan euforia, ia tidak akan mampu mengendalikan diri dan hawa nafsunya, serta akan sulit untuk dinasihati dan diubah tabiat maupun perilakunya. Maka benarlah perkataan orang yang mengatakan, “Didiklah anak-anak kalian sejak kecil, niscaya mata kalian akan bahagia karena mereka ketika telah dewasa.”

Penulis: Firdian Ikhwansyah

Artikel Muslimah.or.id

