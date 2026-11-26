Karakteristik kelima: Muslimah dengan anak-anaknya

Seorang muslimah hendaknya sadar akan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Hendaknya dia berusaha dan bersemangat mendidik anak-anaknya di atas iman, kebaikan, dan akhlak yang baik. Dia juga seharusnya memberikan makanan yang baik dan bergizi dan tidak abai dalam makanan dan kebersihan mereka, serta membuat mereka merasakan bahwa ibunya menyayangi mereka. Dia tidak boleh memukul anak-anaknya dengan pukulan yang menyakitkan dan tidak boleh mendoakan keburukan untuk mereka. Justru seharusnya seorang muslimah mendoakan kebaikan, hidayah, dan taufik di dunia dan akhirat untuk anak-anaknya.

Karakteristik keenam: Muslimah dengan kerabatnya

Muslimah seharusnya menyambung hubungan kekerabatan (tidak memutuskan silaturahmi) dan menyalami kerabat yang mahram baginya. Sedangkan yang bukan mahram seperti sepupu, maka cukup mengucapkan salam tanpa berjabat tangan. Dia juga tidak boleh membuka aurat dan ber-khalwat (berdua-duaan) dengan kerabat yang bukan mahram. Termasuk perbuatan menyambung silaturahmi adalah memberikan zakat harta kepada orang-orang fakir dari kerabatnya, dengan syarat mereka bukanlah orang yang wajib dinafkahi olehnya seperti saudara-saudaranya dan anak-anak mereka.

Karakteristik ketujuh: Muslimah dengan tetangganya

Seorang muslimah seharusnya berbuat baik ke tetangganya sesuai kemampuannya dan menyukai untuk mereka apa yang ia sukai untuk dirinya. Jika tetangganya bahagia, maka ia seharusnya juga bahagia untuk mereka. Dan jika tetangganya ditimpa musibah dan kesedihan, maka seharusnya ia turut bersedih bersama mereka. Jika tetangganya sakit, hendaknya ia menjenguknya. Seorang muslimah juga seharusnya memberikan makanan untuk tetangganya yang miskin. Jika dia melihat tetangganya berbuat salah atau maksiat, hendaknya ia melarang kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan semampu yang ia bisa. Ia seharusnya juga tolong-menolong dengan tetangganya dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika tetangganya mengganggunya, maka ia bersabar dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka.

Karakteristik kedelapan: Muslimah dengan teman-temannya

Seorang muslimah seharusnya mencari teman dekat yang beriman dan salehah. Teman-teman yang ia cintai karena Allah, menjalin ukhuwah bersama mereka atas asas ketaatan kepada Allah Ta’ala. Teman-teman yang bisa dimintai pendapat mereka di urusan-urusan pentingnya. Seorang muslimah hendaknya tidak memutus hubungan dengan mereka dan tidak mendiamkannya juga. Jika bertemu dengan teman-temannya, hendaknya ia berwajah ramah lagi berseri-seri. Jika ia berbica dengan mereka, ia berbicara dengan perkataan yang baik. Menasihati mereka ketika mereka mulai futur, serta menyayangi dan berlemah lembut. Hendaknya seorang muslimah tidak menyebarkan aib teman-temannya, tidak menggunjing, dan tidak memusuhi mereka. Jika teman-temannya berbuat salah, maka seharusnya dia memaafkan dan mengalah. Seharusnya dia dia tidak bercanda dengan mereka dengan candaan yang melukai dan mengganggu, berdoa kebaikan untuk mereka tanpa sepengetahuan teman-temannya, bersemangat dan menyukai kebaikan untuk mereka.

Karakteristik kesembilan: Muslimah dengan masyarakatnya

Seorang muslimah hendaknya berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya dengan akhlak yang baik lagi mulia. Hendaknya ia jujur dalam perkataannya, menepati janji-janjinya, dan menunaikan amanah yang diembankan kepadanya. Hendaknya ia menasihati orang-orang sekitarnya, menunjukkan mereka kepada kebaikan, tidak bersaksi dengan kebohongan, tidak menzalimi orang lain, tidak mencela dan berkata kasar kepada orang lain, menjauhi perbuatan melukai dan menjatuhkan nama baik orang lain, serta menghindari prasangka buruk. Hendaknya seorang muslimah menahan lidahnya dari gibah, adu domba, dan perkataan kotor. Hendaknya ia tidak menghina dan merendahkan orang lain, terlebih jika orang itu seorang muslim.

Seorang muslimah hendaknya memiliki sifat penyayang terhadap sesama. Jika memberi, hendaknya dia tidak menyakiti hati penerima dengan mengungkit-ungkit pemberiannya. Hendaknya dia bersabar dalam menghadapi beratnya kehidupan, bersabar jika diuji dengan sakit yang keras, bersabar atas beratnya musibah atau atas takdir yang ia kira buruk. Selain itu, hendaknya ia bertoleransi dengan sesama, tidak menyimpan dendam walau kepada satu orang Islam, rendah hati, tidak sombong, serta tidak membangga-banggakan apa yang ia punya.

Hendaknya ia menjauhi dirinya dari memaksakan diri untuk mencapai sesuatu serta berlebih-lebihan dalam perbuatannya. Hendaknya ia peduli dengan urusan-urusan serta keperluan umat Islam, sedih dengan kesedihan kaum muslimin, berdoa kepada Allah untuk kemenangan orang-orang Islam, dan berdoa untuk kekalahan orang-orang kafir. Seorang muslimah tidak boleh mengedepankan nafsu, adat istiadat di atas agama dan syariat (hendaknya ia menjadikan cinta kepada Allah di atas segalanya). Seorang muslimah juga harus memuliakan tamu, hormat dan menyenangkan yang lebih tua darinya, menyayangi yang lebih kecil darinya, memiliki adab seperti yang sudah diajarkan Islam, baik itu adab dalam makanan, minuman, salam, bersin, menguap, izin, duduk, dan sebagainya.

Karakteristik kesepuluh: Muslimah dan pekerjaannya di luar rumah

Sesungguhnya Islam telah mengangkat dari pundak perempuan beban pekerjaan di luar rumah. Islam telah menjadikan laki-laki yang mengelilinginya sebagai penanggung jawab kebutuhannya. Islam memerintahkan suaminya untuk mencari nafkah baginya. Sebelum menikah, ayahnya lah yang harus melengkapi kebutuhannya. Jika ayahnya sudah meninggal, maka saudara laki-laki atau anak-anak laki-lakinya lah yang berkewajiban atasnya; dan jika tidak ada juga, maka kerabat laki-lakinya yang lain lah yang harus menafkahinya. Hal ini bertujuan agar seorang wanita bisa fokus dalam urusan-urusan rumah, dan menunaikan hak Tuhannya, suami serta anak-anaknya, dan pekerjaan ini cukup untuknya.

Tetapi, jika ia butuh mencari rezeki sendiri karena tidak ada yang menafkahinya, atau karena masyarakat membutuhkan ilmu yang ia dalami untuk dimanfaatkan, maka ia boleh bekerja dengan catatan sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan. Selain itu, ia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan batas-batas yang sesuai dengan syariat sehingga ia bisa menjaga agama, kehormatan, dan akhlaknya.

Jika telah bekerja, maka hendaknya menanamkan dalam pekerjaannya itu kejujuran, optimalitas, dan kemanfaatan bagi orang-orang Islam, serta hendaknya ia menjauhi kecurangan dan penipuan. Seorang muslimah tidak boleh memprioritaskan pekerjaannya yang menyebabkan ia tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami, anak-anak, dan keluarganya dengan baik. Justru seharusnya ia bisa memberikan hak-hak keluarga dan pekerjaannya dengan seimbang, dan juga menjadikan kewajibannya kepada Allah menjadi yang pertama dan utama.

Ini adalah ringkasan karakteristik seorang muslimah. Seorang muslimah wajib untuk bertakwa kepada Allah Ta’ala, selalu bersemangat untuk kebaikan semampu yang ia bisa, dan Allah Ta’ala tidak akan membebankan hamba-Nya di luar batas kemampuan hamba itu. Dan jika sifat-sifat ini belum ada atau kurang dalam diri kita, maka marilah kita mulai berbenah diri sedikit demi sedikit. Allahu musta`an.

[Selesai]

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Penulis: Norma Melani Khaira

Artikel Muslimah.or.id

Sumber: Buku Syaksiyyah Al-Mar’ah Ash-Shalihah, karya Muhammad bin Ali bin Jamil Al-Mathari.