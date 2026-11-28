​​Salah satu pembahasan yang kerap memicu perdebatan logis di tengah masyarakat adalah fenomena penyakit ‘ain. Sebagian kalangan memandang konsep ‘ain memunculkan kesan ketidakadilan takdir: jika penyakit ini timbul akibat kedengkian atau ketakjuban orang lain, mengapa pihak yang dipandang yang harus menanggung kerugian? Mengapa syariat justru menuntut orang yang diberi nikmat untuk berhati-hati dan menahan diri, bukan semata-mata menertibkan hati orang yang dengki? Mengapa individu yang gemar memamerkan kemewahan (seperti publik figur) sering kali tampak sehat, sejahtera, bahagia, dan baik-baik saja, sedangkan orang yang baru sekali mengunggah potret keluarganya justru langsung tertimpa musibah?

​Hakikat dan definisi penyakit ‘ain menurut syariat

​Secara etimologi, al-‘ain berarti mata. Secara terminologi syar’i, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah membawakan definisinya,

​وَالْعَيْنُ نَظَرٌ بِاسْتِحْسَانٍ مَشُوبٍ بِحَسَدٍ مِنْ خَبِيثِ الطَّبْعِ يَحْصُلُ لِلْمَنْظُورِ مِنْهُ ضَرَرٌ

“’Ain adalah pandangan mata yang disertai kekaguman, tercampur dengan kedengkian yang bersumber dari tabiat jiwa yang buruk, sehingga menimbulkan bahaya (madarat) terhadap pihak yang dipandang.” (Fathul Bari, 10: 200)

​Hakikat ‘ain bukanlah mitos atau takhayul, melainkan realitas yang nyata keberadaannya berdasarkan penetapan syariat. Dalil utama penegasan ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma,

​الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا

“‘Ain itu nyata. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, niscaya ‘ain itulah yang mendahuluinya. Dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah.” (HR. Muslim no. 2188)

​Para ulama menjelaskan bahwa ‘ain tidak selalu bermula dari kebencian atau berasal dari orang fasik semata. Syariat membagi sebab terjadinya ain menjadi dua sumber utama:

Pertama, ‘ain hasad (kedengkian)

Yaitu ‘ain yang muncul dari jiwa yang merasa sempit ketika melihat nikmat pada diri saudaranya, lalu menginginkan agar nikmat tersebut lenyap. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,

​وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

“Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.” (QS. Al-Falaq: 5)

Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hubungan di antara keduanya,

​فَكُلُّ عَائِنٍ حَاسِدٌ، وَلَيْسَ كُلُّ حَاسِدٍ عَائِنًا، فَلَمَّا كَانَ الْحَاسِدُ أَعَمَّ مِنَ الْعَائِنِ كَانَتِ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْهُ اسْتِعَاذَةً مِنَ الْعَائِنِ

“Setiap orang yang menimpakan ain adalah orang yang hasad, namun tidak setiap orang yang hasad mampu menimpakan ‘ain. Oleh karena cakupan al-haasid (orang yang hasad) lebih umum daripada al-‘aa-in (orang yang menimpakan ‘ain), maka memohon perlindungan dari hasad (dalam surah Al-Falaq) otomatis mencakup perlindungan dari orang yang menimpakan ain.” (Bada’i’ul Fawa’id, 2: 232)

​Kedua, ‘ain i’jab (ketakjuban tanpa permohonan keberkahan kepada Allah)

Yaitu ‘ain yang muncul dari kekaguman murni terhadap suatu keelokan atau kelebihan tanpa diiringi permohonan keberkahan kepada Allah. Jalur ini dapat terjadi dari orang yang saleh, orang tua kepada anaknya sendiri, bahkan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kenyataan bahwa orang saleh dapat menimpakan ‘ain secara tidak sengaja tertera dalam hadis riwayat sahabat Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif,

​عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَرَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ! فَلُبِطَ بِسَهْلٍ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَمَا يُفِيقُ، قَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟» قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ؟» ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اغْتَسِلْ لَهُ»، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ، يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ، فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

“Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwasanya ayahnya menceritakan kepadanya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar bepergian bersama para sahabat menuju Makkah. Hingga ketika mereka sampai di lereng bukit al-Kharrar dekat al-Juhfah, Sahl bin Hunaif mandi. Sahl adalah seorang laki-laki yang berkulit putih bersih serta elok raga dan kulitnya. Lalu ‘Amir bin Rabi’ah memandangnya saat ia sedang mandi, lantas berkata, ‘Aku tidak pernah melihat kulit seindah hari ini, bahkan tidak pula pada kulit wanita pingitan!’

Seketika itu Sahl tersungkur dan jatuh sakit parah. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam didatangi dan dilaporkan kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, tolonglah Sahl. Demi Allah, ia tidak mampu mengangkat kepalanya dan belum sadar.’ Beliau bertanya, ‘Apakah kalian mencurigai seseorang dalam hal ini?’ Mereka menjawab, ‘Amir bin Rabi’ah memandangnya.’ Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggil ‘Amir, lalu beliau memarahinya seraya bersabda, ‘Atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Mengapa ketika engkau melihat sesuatu yang menakjubkanmu, engkau tidak mendoakan keberkahan baginya?’

Kemudian beliau bersabda kepadanya, ‘Mandilah untuknya!’ Maka ‘Amir membasuh wajahnya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, ujung-ujung kakinya, dan bagian dalam kain sarungnya ke dalam sebuah wadah. Kemudian air tersebut disiramkan kepada Sahl oleh seorang laki-laki ke atas kepala dan punggungnya dari arah belakangnya, lalu bejana itu ditumpahkan di belakangnya. Setelah hal itu dilakukan, Sahl pun bangkit dan berangkat bersama rombongan orang-orang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa padanya.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’ no. 1714; Ibnu Majah no. 3509; disahihkan oleh al-Albani)

​Terkait hadis ini, para pen-syarah hadis menegaskan kaidah umumnya,

​أَنَّ الْعَيْنَ تَكُونُ مَعَ الْإِعْجَابِ بِلَا حَسَدٍ، وَلَوْ مِنَ الرَّجُلِ الْمُحِبِّ وَمِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

“Bahwa ‘ain itu bisa terjadi karena rasa kagum semata tanpa adanya hasad, bahkan bisa berasal dari orang yang mencintai saudaranya dan dari orang yang saleh.” (Fathul Bari, 10: 205)

​Ibnu Abdil Barr rahimahullah juga menegaskan,

​وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَلَا بَرَّكْتَ؟” دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَعْدُو إِذَا بَرَّكَ الْعَائِنُ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا تَعْدُو إِذَا لَمْ يُبَرِّكْ

“Pada sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan?’, terdapat dalil bahwa ‘ain tidak akan membahayakan dan tidak akan berpengaruh jika orang yang memandang itu mendoakan keberkahan, dan ‘ain itu hanya akan berpengaruh jika ia tidak mendoakan keberkahan.” (At-Tamhid, 6: 240)

​Selain dari manusia, ‘ain juga dapat bersumber dari jin, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah,

​وَالْعَيْنُ عَيْنَانِ: عَيْنٌ إِنْسِيَّةٌ، وَعَيْنٌ جِنِّيَّةٌ

“‘Ain itu ada dua macam: ain dari manusia dan ain dari bangsa jin.” (Zadul Ma’ad, 4: 164)

​Dalilnya adalah hadis riwayat Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha,

​أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melihat seorang anak perempuan di rumah Ummu Salamah yang pada wajahnya terdapat saf’ah (bercak kehitaman/pucat kekuningan). Beliau lantas bersabda, ‘Mintakanlah ruqyah untuknya, karena sesungguhnya ia terkena an-nazhrah (pandangan ‘ain dari jin).’” (HR. Bukhari no. 5739 dan Muslim no. 2197)

[Bersambung]

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Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

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