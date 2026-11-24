Di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu seperti saat ini, kebanyakan orang memilih untuk mencukupkan dengan dirinya sendiri. Menutup mata dan seakan tidak peduli dengan kondisi orang-orang terdekat maupun di sekitarnya, terlebih lagi mereka yang jauh.

Mengherankan, bagaimana zaman ini dengan segala kemajuannya tidak juga meratakan kesejahteraan, malah membuat manusia semakin serakah dan kehilangan empati. Orang-orang berkata tentang HAM di mana-mana, namun ruh kemanusiaan dan peduli terhada sesama itu seolah semakin lama semakin pudar di tengah masyarakat.

Seorang muslim hendaknya menjauhkan diri dari sifat-sifat demikian. Karena kedudukan seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya pun ikut merasakan sakit. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, kasing sayang, dan simpati (bahu-membahu) itu ibarat satu tubuh. Jika salah satu organ tubuhnya sakit, maka seluruh organ tubuh yang lain mengeluh sakit seperti tidak bisa tidur dan demam.” (HR. Bukhari no. 6011 dan Muslim no. 2586)

Maka dari itu, salah satu ciri pribadi seorang muslim adalah peduli terhadap sesama.

Kaitan iman dan kepedulian terhadap sesama

Kepedulian terhadap sesama sejatinya berkaitan dengan iman. Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman di dalam Al-Qur’an,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya orang–orang beriman itu bersaudara.” (QS. Al-Hujurat: 10)

Syekh ‘Abdurrahman Nashir as-Sa’di rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat di atas,

هذا عقدٌ عقده الله بين المؤمنين؛ أنه إذا وجد من أيّ شخصٍ كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فإنه أخٌ للمؤمنين أُخوَّةً توجبُ أن يحبَّ له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم، ولهذا قال النبي ﷺ آمراً بالأخوة الإيمانية: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه» متفق عليه

“Ini adalah perjanjian yang Allah jadikan di antara kaum muslimin. Bahwa apabila dijumpai dari siapapun, baik orang yang berada di timur bumi maupun baratnya, berupa keimanan kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, dan hari kiamat, maka dia adalah saudara bagi orang beriman (yang lain), dengan bentuk persaudaraan yang mewajibkan mereka untuk mencintai bagi saudaranya itu apa yang mereka cintai untuk diri mereka dan membenci untuknya apa yang mereka benci untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menegakkan persaudaraan yang berlandaskan keimanan dalam sabda beliau,

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه

“Janganlah kalian saling memiliki sifat hasad. Dan janganlah kalian saling mengelabui. Janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling mengabaikan. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, yang tidak menzaliminya, tidak mencuranginya, dan tidak menipunya.” (Muttafaqun ‘alaih) (Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, hal. 952)

Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

‎لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidaklah beriman seorang pun dari kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

‎لا يجتَمعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبدًا

“Tidaklah berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam sanubari seorang hamba selamanya.” (HR. ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath no. 5878)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Malik al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu,

وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

“Dan sedekah adalah bukti.” (HR. Muslim no. 223)

Bentuk kepedulian terhadap sesama muslim adalah bukti keimanan kepada Allah. Karena dengan membantu sesama artinya seseorang meyakini akan perjanjiannya kepada Allah (bahwa setiap muslim adalah bersaudara). Ia yakin akan balasan dan ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang gemar berbagi dan membantu orang lain, serta celaan Allah dan Rasul-Nya kepada orang yang sombong, pelit, dan kikir terhadap orang lain. Selain itu, ia juga meyakini bahwa kelak di hari kiamat, Allah akan bertanya dan meminta pertanggungjawabannya atas harta yang ia miliki; darimana didapatkannya dan kemana ia menyalurkannya.

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Kiat menumbuhkan kepedulian

Membaca kisah itsar yang dicontohkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat

Salah satu kiat untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama adalah membaca kisah-kisah itsar yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Sikap itsar yang dimaksudkan disini adalah sikap mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi, sebagaimana yang Allah Ta’ala sebutkan di dalam firman-Nya berkaitan dengan kaum Anshar,

‎وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr: 9)

Sifat itsar inilah yang terpuji. Syekh ‘Abdurrahman Nashir as-Sa’di rahimahullah berkata tentang tafsir ayat di atas,

ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير، مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي، ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها، ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعاً

“Di antara sifat-sifat kaum Anshar, yang melampaui selain mereka dan juga menjadi keistimewaan mereka dari selainnya adalah al-itsar, yaitu sifat mendahulukan orang lain. Al-itsar merupakan jenis kedermawanan yang paling sempurna, dengan mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh jiwa berupa harta dan selainnya, lalu memberikannya kepada orang lain, walaupun dirinya membutuhkan hal tersebut, bahkan dalam keadaan darurat. Dan ini tidaklah terjadi kecuali dari orang yang memiliki akhlak yang suci, memiliki rasa cinta kepada Allah, hingga mendahulukan hal-hal tersebut di atas kecintaan terhadap perkara perkara yang disukai oleh jiwa.”

والإيثار عكس الشح، فالإيثار محمود، والشح مذموم؛ لأنها من خصال البخل والشح، ومن رُزق الإيثار فقد وُقي شح نفسه، ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به؛ فإنه إذا وُقي العبد شح نفسه، سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعاً منقاداً منشرحاً بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه، وإن كان محبوباً للنفس، تدعو إليه وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز، بخلاف من لم يوق شح نفسه، بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته

“Al-itsar adalah kebalikan dari al-atsarah (egoisme). Sikap al-itsar merupakan sikap yang terpuji, adapun al-atsarah itu tercela. Karena ia merupakan tanda dari sifat pelit dan kikir. Barangsiapa yang diberikan sifat itsar, maka telah dijauhkan sifat kikir darinya. Dan membentengi dari sifat kikir mencakup semua hal yang diperintahkan untuk membentengi diri darinya. Hal ini karena apabila seorang hamba dijauhkan dari sifat kikir, maka jiwanya merasa lapang dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia akan melakukan perintah tersebut dalam ketaatan, patuh, dan lapang dada. Begitu juga jiwanya akan mudah untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, walaupun sangat disukai oleh nafsunya yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang tersebut, begitu pula mencarinya. Begitu juga jiwanya akan mudah untuk mengeluarkan harta di jalan Allah dengan mengharapkan keridaan-Nya, yang dengannya ia akan mendapatkan kesuksesan dan kemenangan. Berbeda dengan orang yang tidak dijauhkan dari sifat kikir, maka ia akan diberikan ujian dengan kikir dalam mengerjakan kebaikan, yang merupakan sumber dan pokok keburukan.” (Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, hal. 1012)

Di antara kisah sikap itsar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يُضَيِّفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dia berkata, ‘Sesungguhnya saya sangat kesusahan. Beliau pun mengutus seseorang kepada salah seorang istri beliau, maka istri beliau berkata, ‘Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak memiliki apa-apa kecuali hanya air.’ Kemudian beliau mengutus seseorang kepada istri yang lain, maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, hingga seluruh istri beliau menjawab dengan jawaban yang sama, ‘Tidak, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak memiliki selain air.’ Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Siapa yang berkenan menjamu tamu ini pada malam ini?’ Maka seorang dari kaum Anshar berkata, ‘Saya, wahai Rasulullah.’ Lalu dia berangkat membawanya ke rumahnya. Dia berkata kepada istrinya, ‘Muliakanlah tamu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ini.’

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا قُوتَ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ

Dalam riwayat lain:“Dia berkata kepada istrinya, ‘Apakah kamu mempunyai sesuatu?’ Dia menjawab, ‘Tidak, kecuali makanan pokok anak-anakku.’ Dia berkata, ‘Bujuklah mereka dengan sesuatu dan jika mereka hendak makan malam, maka tidurkanlah mereka. Apabila tamu kita masuk, maka padamkanlah lampunya, dan perlihatkanlah seolah-olah kita ikut makan.’ Kemudian mereka duduk dan tamu itu makan sementara laki-laki itu dan istrinya melewati malam dalam keadaan lapar. Ketika pagi tiba, sahabat itu pergi menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau lalu bersabda, ‘Sungguh Allah kagum pada perbuatan kalian dalam menjamu tamu kalian semalam.” (Muttafaqun ‘alaih)

Meyakini janji Allah bagi orang yang gemar berbagi kepada sesama

Kiat lain yang bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama adalah meyakini janji Allah bagi orang yang berbagi. Di antara janji Allah kepada orang yang memberikan hartanya di jalan Allah adalah Allah akan melipatgandakan harta tersebut, tujuh ratus kali lipat lebih banyak atau lebih dari itu. Allah Ta’ala berfirman,

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Telah diriwayatkan juga secara sahih dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

‎من نفَّسَ عن مسلمٍ كُربةً مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ في الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ في الدُّنيا والآخرةِ ، ومن سَترَ على مُسلمٍ في الدُّنيا سترَ اللَّهُ علَيهِ في الدُّنيا والآخرةِ ، واللَّهُ في عونِ العَبدِ ، ما كانَ العَبدُ في عونِ أخيهِ

“Barangsiapa yang melapangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia bagi seorang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan yang ia hadapi pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan seorang muslim yang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya perkara dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1930)

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan pada pembahasan kali ini tentang kepedulian terhada sesama muslim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi manusia yang menebarkan manfaat dan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa menafkahkan hartanya, di waktu malam maupun siang, dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon taufik.

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Penulis: Annisa Auraliansa

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Referensi:

– as-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir. (1432 H). Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan [Cet. ke-5]. Dammam: Dar Ibn al-Jauzi li an-Nasyr wa at-Tawzi’.

– an-Nawawi. (2018). Riyadush Shalihin [Cet. ke-8, Terj. Izzudin Karimi, Lc.] Jakarta: Darul Haq.

– Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2016). Syarah ‘Arbain an-Nawawi [Cet. ke-4]. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i.