Seorang muslimah rutin bersedekah setiap Jumat. Menjelang Idulfitri, keluarganya juga membayar zakat fitrah. Namun, ia belum pernah memeriksa tabungan yang tersimpan selama beberapa tahun. Apakah sedekah dan zakat fitrah tadi sudah mencukupi seluruh kewajiban zakatnya?

Belum tentu. Sedekah sunah, zakat fitrah, dan zakat harta memiliki ketentuan yang berbeda. Setelah membahas salat pada artikel sebelumnya, sekarang kita mempelajari kewajiban yang berkaitan dengan harta. Langkah pertamanya ialah mengenali harta milik sendiri dan syarat zakatnya.

Sedekah sunah tidak menggantikan zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan apabila persyaratannya terpenuhi. Ketika mengutus Muadz ke Yaman, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya mengajarkan syahadat, kemudian salat, lalu zakat. Dalam penggalan hadis tersebut, beliau bersabda,

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR. Al-Bukhari no. 1395)

Sedekah yang dimaksud dalam hadis ini ialah zakat wajib. Adapun sedekah sunah merupakan pemberian sukarela. Keduanya tidak dapat dipertukarkan begitu saja, sebab menunaikan zakat memerlukan niat zakat. [1]

Misalnya, seseorang memberikan uang kepada tetangga miskin dengan niat sedekah sunah. Setelah itu, ia baru teringat mempunyai kewajiban zakat. Pemberian tadi tidak dapat diubah menjadi pembayaran zakat hanya dengan mengganti niat setelah penyerahan. Begitu pula hadiah kepada kerabat, hadiah tersebut tidak otomatis mengurangi zakat yang wajib dibayar. [1]

Zakat fitrah dan zakat harta

Zakat fitrah berkaitan dengan berakhirnya Ramadan. Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma menuturkan,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha‘ kurma atau satu sha‘ jelai atas budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dari kalangan muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju salat.” (HR. Al-Bukhari no. 1503)

Salat yang dimaksud ialah salat Idulfitri. Zakat fitrah memiliki ketentuan tersendiri mengenai orang yang wajib menunaikannya, kadar, dan waktunya. Adapun zakat harta berkaitan dengan kepemilikan jenis harta tertentu beserta syaratnya. Oleh karena itu, pembayaran zakat fitrah tidak menggugurkan zakat tabungan. Seseorang dapat berkewajiban menunaikan keduanya.

Memeriksa jenis harta, nisab, dan haul

Tidak semua barang milik kita wajib dizakati. Rumah yang ditempati, pakaian, dan kendaraan untuk pemakaian pribadi pada asalnya tidak terkena zakat atas barangnya. Harta yang perlu diperiksa antara lain uang tabungan, emas simpanan, barang dagangan, serta hasil pertanian dan hewan ternak tertentu. Masing-masing memiliki ketentuan. [2]

Nisab adalah batas minimal harta yang menyebabkan kewajiban zakat. Nisab emas ialah sekitar 85 gram emas murni, sedangkan perak sekitar 595 gram. Untuk uang, terdapat perbedaan pendapat mengenai acuannya. Al-Lajnah Ad-Daimah menggunakan nilai yang lebih rendah di antara nisab emas dan perak demi kepentingan penerima zakat. Dengan acuan ini, bandingkan nilai keduanya dalam rupiah; jangan menganggap nisab rupiah sebagai angka tetap. [3]

Haul berarti berlalu satu tahun Hijriah. Pada tabungan, hitungannya dimulai sejak harta mencapai nisab. Menurut mazhab Syafi‘i dan jumhur, jika harta tersebut turun di bawah nisab di tengah tahun, hitungan haul terputus dan dimulai kembali ketika mencapai nisab. Ketentuan haul tidak berlaku untuk semua jenis harta; misalnya, zakat hasil pertanian yang memenuhi syarat ditunaikan saat panen. [2]

Sebagai contoh, seorang muslimah memiliki tabungan Rp200.000.000. Andaikan seluruh jumlah itu telah memenuhi nisab selama satu tahun Hijriah dan semua syarat zakatnya terpenuhi, zakatnya adalah 2,5% × Rp200.000.000 = Rp5.000.000. Perhitungan diambil dari seluruh tabungan yang wajib dizakati, bukan hanya bagian yang melebihi nisab. [4]

Contoh tersebut memakai saldo yang seluruhnya sudah memenuhi haul. Tabungan yang terus bertambah dari gaji bulanan memerlukan pencatatan waktu perolehan; tambahan baru tidak otomatis telah berumur setahun. Kadar 2,5 persen di sini berlaku pada uang, bukan rumus untuk seluruh jenis zakat. [4]

Harta siapa yang wajib dizakati?

Kewajiban zakat berkaitan dengan kepemilikan harta. Jika seorang istri mempunyai tabungan atau menerima uang warisan yang menjadi miliknya, ia perlu memeriksa apakah harta tersebut telah memenuhi nisab dan haul. Statusnya sebagai istri tidak memindahkan kewajiban zakat kepada suami. Suami boleh membantu membayarkannya dengan izin istri. [5]

Berbeda dengan uang milik orang lain yang hanya dititipkan kepadanya. Uang tersebut tidak menjadi bagian dari harta yang ia hitung untuk zakat karena bukan miliknya. Oleh karena itu, ketika menghitung harta yang akan dizakati, pisahkan antara harta milik sendiri dan harta orang lain yang hanya kita pegang atau kelola.

Bagaimana dengan perhiasan emas?

Perhiasan emas atau perak yang dipakai secara mubah memiliki hukum tersendiri. Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakatnya. Mayoritas ulama tidak mewajibkan zakat pada perhiasan yang digunakan secara mubah dengan rincian yang mereka jelaskan. Sebagian ulama lainnya mewajibkan zakat apabila jumlahnya mencapai nisab dan telah berlalu haul. [6, 7]

Menyalurkan zakat kepada yang berhak

Setelah jumlahnya diketahui, periksa pula penerimanya. Allah Ta‘ala berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menetapkan delapan golongan penerima zakat. Penyalurannya perlu mengikuti ketentuan setiap golongan. Kedekatan sebagai teman atau tetangga saja belum menjadikan seseorang berhak menerima zakat. Jika menggunakan perantara, pilih pengelola yang dapat menjelaskan penyalurannya sesuai ketentuan tersebut.

Mulailah dengan mencatat harta milik sendiri, jenisnya, dan kapan mencapai nisab. Cocokkan waktu pembayaran dengan haul-nya; tidak semua zakat harta harus menunggu Ramadan. Jika ada tabungan yang berubah-ubah atau perhiasan yang belum jelas hukumnya, bawalah rincian itu ketika bertanya kepada orang yang memahami fikih zakat.

Pada artikel berikutnya, kita akan membahas puasa Ramadan, termasuk ketentuan bagi orang sakit, musafir, dan muslimah yang mengalami haid, hamil, atau menyusui.

[Bersambung]

KEMBALI KE BAGIAN 3

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Penulis: Mochammad Wibisono

Artikel Muslimah.or.id

Catatan kaki:

[1] IslamQA, fatwa no. 143729, tentang sedekah sunah yang hendak dihitung sebagai zakat. Memuat penjelasan Zakariya Al-Anshari dalam Asna Al-Mathalib dan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah.

[2] Kholid Syamhudi. “Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat Mal”. Muslim.or.id. Bagian jenis harta, nisab, pengecualian haul, dan keberlangsungan nisab menurut mazhab Syafi‘i serta jumhur.

[3] IslamQA, fatwa no. 2795, “What is the Nisab on Paper Money?”, memuat fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah tentang acuan nisab uang.

[4] IslamQA, fatwa no. 50801, “Zakah on Savings”, tentang haul, kadar zakat tabungan, dan tambahan harta selama tahun berjalan.

[5] IslamQA, fatwa no. 12338, “Must the Husband Pay Zakah on Wife’s Jewelry?” Rujukan untuk tanggung jawab pemilik harta dan pembayaran oleh suami dengan izin istri.

[6] Muhammad Nur Ichwan Muslim. “Serial Fiqh Zakat (Bag. 7): Zakat Perhiasan Emas dan Perak”. Muslim.or.id.

[7] Muhammad Abduh Tuasikal. “Panduan Zakat (5): Adakah Zakat pada Perhiasan?” Muslim.or.id.