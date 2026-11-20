Seorang muslimah sedang menyelesaikan pekerjaan rumah ketika waktu salat tiba. Ia berniat salat setelah pekerjaannya selesai. Namun, satu pekerjaan disusul pekerjaan lain hingga waktu salat hampir habis. Ia pun salat terburu-buru karena khawatir waktunya habis. Padahal, pekerjaan tadi dapat dihentikan sejenak untuk bersuci dan salat.

Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas tuntutan dua kalimat syahadat. Salah satu pengamalannya ialah menunaikan salat untuk Allah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Agar dapat melaksanakannya, kita perlu mengetahui kewajiban salat serta ketentuan yang berlaku ketika sehat, sakit, atau mengalami haid dan nifas.

Menjaga lima salat pada waktunya

Salat lima waktu adalah Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Kewajiban ini berlaku atas setiap muslim dan muslimah yang telah balig dan berakal, dengan ketentuan khusus bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Setiap salat memiliki waktu yang harus diperhatikan. [1] Allah Ta‘ala berfirman dalam penggalan ayat berikut,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 103)

Oleh karena itu, pekerjaan sehari-hari perlu diatur agar salat dapat dikerjakan dalam waktunya. Misalnya, sebelum memulai pekerjaan yang panjang, perkirakan kapan pekerjaan itu perlu dihentikan untuk bersuci dan salat. Jangan membiasakan diri menunggu sampai waktu hampir habis, lalu mengerjakannya dengan tergesa-gesa.

Kesibukan biasa tidak dengan sendirinya membolehkan seseorang menggabungkan dua salat atau mengeluarkan salat dari waktunya. Menjamak salat memiliki ketentuan dan uzur yang perlu dipelajari. Demikian pula ketika bepergian: pelajari keringanan yang berlaku agar salat tetap dapat ditunaikan selama perjalanan.

Mempelajari syarat dan rukun salat

Syekh Abdurrahman As-Sa‘di rahimahullah menjelaskan bahwa mendirikan salat mencakup penyempurnaan rukun, kewajiban, dan syaratnya. Beliau juga menyebut kehadiran hati serta perenungan terhadap ucapan dan perbuatan dalam salat sebagai bagian dari mendirikannya secara batin. [2]

Untuk mempelajari pelaksanaannya, kita perlu membedakan syarat, rukun, dan sunah. Bersuci dari hadas merupakan syarat salat. Menutup aurat, kesucian badan, pakaian dan tempat, serta menghadap kiblat juga perlu diperhatikan. Ketentuan ini dipenuhi menurut kemampuan dan aturan syariat. [1]

Adapun rukuk dan sujud merupakan rukun yang dikerjakan di dalam salat. Kedudukannya berbeda dari doa iftitah yang termasuk sunah. Meninggalkan doa iftitah tidak membatalkan salat, sedangkan rukun tidak boleh sengaja dihilangkan. Perbedaan ini membantu kita mengetahui bagian yang harus dipenuhi agar salat menjadi sah. [1]

Tumakninah juga perlu dijaga. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada seorang laki-laki yang belum benar salatnya,

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

“Kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam keadaan rukuk, lalu bangkitlah hingga engkau berdiri tegak.” (HR. Al-Bukhari no. 757, penggalan hadis)

Ketika rukuk, beri waktu agar anggota badan tenang pada posisinya sebelum bangkit. Begitu pula ketika iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Jika selama ini salat dikerjakan terlalu cepat, bagian inilah yang perlu diperiksa dan diperbaiki. Kita dapat meminta guru mengamati gerakan salat agar kekeliruan yang belum disadari dapat diketahui.

Tetap salat ketika sakit

Sakit dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berdiri atau melakukan gerakan salat. Akan tetapi, selama akalnya tetap ada, sakit bukan alasan untuk menunggu sembuh baru kembali salat. Ia mengerjakan salat sesuai kemampuannya. [3]

Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang salat ketika ia menderita wasir. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Salatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, dengan duduk. Jika engkau tidak mampu, dengan berbaring miring.” (HR. Al-Bukhari no. 1117)

Misalnya, seorang ibu tidak mampu berdiri karena sakit, tetapi masih mampu duduk. Ia tetap salat dengan duduk. Keringanan mengikuti ketidakmampuannya; bagian yang masih mampu dikerjakan tetap ditunaikan. Ia juga perlu mempelajari cara bersuci sesuai kondisinya, termasuk ketentuan tayamum apabila penggunaan air membahayakan. [3]

Membedakan haid, nifas, dan istihadah

Ketentuan haid berbeda dari sakit. Wanita yang sedang haid tidak boleh salat. Salat yang ditinggalkan selama masa haid tidak wajib diqada setelah suci. Aisyah radhiyallahu ‘anha menjelaskan,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Kami dahulu mengalami hal itu, lalu diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat.” (HR. Muslim no. 335)

Nifas memiliki ketentuan yang sama dalam masalah tidak mengerjakan salat dan tidak mengqadanya. [4] Setelah benar-benar suci, wanita tersebut mandi wajib dan kembali salat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan bahwa wanita yang telah suci dari nifas sebelum genap empat puluh hari wajib, dia mandi dan salat. [5] Ia tidak perlu menunggu hari keempat puluh hanya karena kebiasaan keluarganya demikian.

Adapun istihadah tidak menggugurkan kewajiban salat. Dalam jawaban kepada Fatimah binti Abi Hubaisy yang mengalami perdarahan terus-menerus, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

“Sesungguhnya itu adalah darah dari pembuluh darah, bukan haid. Apabila haid datang, tinggalkanlah salat. Apabila masa haid telah berlalu, bersihkanlah darah dari dirimu dan salatlah.” (HR. Al-Bukhari no. 306)

Oleh karena itu, keluarnya darah tidak selalu berarti seseorang harus meninggalkan salat. Seorang muslimah perlu mengenali tanda sucinya dan mempelajari perbedaan haid dengan istihadah. Jika darah keluar berkepanjangan atau polanya membingungkan, catat waktu keluarnya dan tanyakan kepada orang yang memahami fikih darah wanita. Penentuan jenis darah dan tata cara bersucinya memerlukan rincian sesuai keadaan.

Mempelajari ketentuan yang kita butuhkan

Mulailah memeriksa salat yang dikerjakan setiap hari: apakah waktunya terjaga, persyaratannya terpenuhi, dan gerakannya dilakukan dengan tumakninah? Ketika keadaan berubah, pelajari ketentuannya. Orang sakit membutuhkan tuntunan salat sesuai kemampuan; muslimah yang mengalami perdarahan membutuhkan penjelasan tentang jenis darah dan pengaruhnya terhadap ibadah.

Setelah salat sebagai kewajiban harian, pembahasan berikutnya beralih kepada zakat. Kita akan mempelajari kapan harta yang dimiliki terkena kewajiban zakat dan mengapa sedekah sukarela tidak otomatis menggantikannya.

[Bersambung]

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Penulis: Mochammad Wibisono

Artikel Muslimah.or.id

Catatan kaki:

[1] Abu Syuja‘ Al-Ashfahani. Al-Ghayah wat-Taqrib, Kitab Salat, bagian syarat wajib, syarat sah, rukun, dan haiat salat.

[2] Abdurrahman bin Nashir As-Sa‘di. Taisir Al-Karim Ar-Rahman, tafsir surah Al-Baqarah ayat 3.

[3] Yulian Purnama. “Tata Cara Shalat Orang yang Sakit”. Muslim.or.id.

[4] Umi Farikhah. “Darah Nifas”, bagian hukum nifas. Muslimah.or.id.

[5] Abdul Aziz bin Baz. “Idza Thahurat An-Nufasa’ Qabla Al-Arba‘in Hal Tashumu wa Tushalli?” Bagian kewajiban mandi dan salat ketika suci sebelum empat puluh hari. Situs resmi Syekh Ibnu Baz.