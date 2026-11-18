Tren penggunaan kalimat “semesta menjawab”, “semesta mendukung”, dan ungkapan serupa semakin banyak dijumpai di tengah masyarakat. Kalimat-kalimat tersebut sering digunakan untuk menggambarkan berbagai kejadian yang dianggap sesuai dengan harapan atau keinginan seseorang.

Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang telah lama diharapkan, ia mengatakan, “Akhirnya, semesta menjawab doaku.” Ada pula yang mengungkapkan, “Semesta sedang mendukungku” ketika berbagai urusan terasa berjalan dengan mudah.

Sekilas, ungkapan tersebut mungkin terdengar biasa. Namun, pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya yang menjawab doa dan mengatur segala kejadian di alam semesta ini? Apakah penggunaan kalimat tersebut sekadar gaya bahasa atau justru mengandung keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam? Sebenarnya apa hukum penggunaan kata “semesta?

Sebagai seorang muslim, kita perlu berhati-hati dalam memilih perkataan. Sebab, setiap ucapan memiliki konsekuensi dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta’ala.

Apa maksud penggunaan kata “semesta”?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata semesta berarti seluruh, segenap, atau semuanya. Dalam konteks ungkapan “semesta menjawab”, kata tersebut dapat memiliki maksud yang berbeda-beda, bergantung pada keyakinan dan tujuan orang yang mengucapkannya. Setidaknya, terdapat beberapa kemungkinan makna yang perlu diperhatikan.

Menganggap alam semesta bergerak secara mandiri tanpa campur tangan Allah

Sebagian orang mungkin memahami bahwa alam semesta memiliki kekuatan tersendiri untuk mengatur berbagai kejadian dan memenuhi keinginan manusia, tanpa bergantung kepada Allah.

Keyakinan semacam ini bertentangan dengan tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam semesta. Allah Ta’ala berfirman,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

“Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.” (QS. Az-Zumar: 62)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Tidak ada satu pun makhluk yang memiliki kekuasaan secara mandiri di luar kehendak dan ketetapan-Nya.

Oleh karena itu, meyakini bahwa alam semesta memiliki kekuatan tersendiri untuk mengatur kehidupan manusia tanpa bergantung kepada Allah merupakan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid.

Menjadikan semesta sebagai pengganti nama Allah

Kemungkinan lainnya adalah menggunakan kata “semesta” sebagai pengganti penyebutan Allah, seolah-olah semesta merupakan pihak yang mengabulkan doa, memberikan pertolongan, dan mengatur kehidupan manusia.

Dalam Islam, Allah memiliki nama-nama yang indah (Asmaul Husna). Nama-nama tersebut bersifat tauqifiyah, yaitu penetapannya harus berdasarkan dalil dari Al-Qur’an dan hadis yang sahih. Allah Ta’ala berfirman,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

“Dan Allah memiliki Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu.” (QS. Al-A’raf: 180)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik dan kita diperintahkan untuk berdoa kepada-Nya dengan menyebut nama-nama tersebut.

Dengan demikian, tidak dibenarkan menetapkan nama bagi Allah tanpa landasan syariat. Selain itu, kita juga harus menjaga keyakinan agar tidak menjadikan makhluk sebagai pihak yang memiliki sifat ketuhanan atau kekuasaan yang hanya menjadi hak Allah.

Mengaitkan semesta dengan takdir

Kemungkinan berikutnya adalah menggunakan kata “semesta” untuk menggambarkan berbagai kejadian yang dialami seseorang, seolah-olah alam semesta sedang mengatur jalan hidupnya, seperti takdir.

Dalam Islam, seorang muslim wajib mengimani takdir, yang baik maupun buruk. Segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah. Allah Ta’ala berfirman,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.” (QS. Al-Qamar: 49)

Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menisbahkan segala ketetapan dan pengaturan kepada Allah, bukan kepada alam semesta, seolah-olah ia memiliki kekuasaan tersendiri.

Kita juga harus berhati-hati agar tidak mencela takdir ketika mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Sebab, takdir merupakan ketetapan Allah yang mengandung hikmah, meskipun terkadang manusia belum mampu memahaminya.

Bahaya mengucapkan sesuatu tanpa memikirkannya

Tren penggunaan suatu ungkapan sering kali membuat seseorang mengucapkannya hanya karena ikut-ikutan, tanpa memahami makna dan konsekuensinya. Padahal, seorang muslim diperintahkan untuk menjaga lisannya. Setiap perkataan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Allah Ta’ala berfirman,

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).” (QS. Qaf: 18)

Ayat ini menjadi pengingat bahwa tidak ada perkataan yang luput dari pencatatan malaikat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meremehkan ucapan, sekalipun hanya berupa kalimat pendek yang sedang populer.

Dari Bilal bin Al-Harits Al-Muzani radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

“Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang tidak ia pikirkan (dampaknya), namun karena kalimat itu ia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat.” (HR. Bukhari no. 6477)

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan. Seseorang bisa saja mengucapkan suatu perkataan tanpa memikirkan akibatnya, padahal perkataan tersebut dapat mendatangkan kebinasaan baginya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya mempertimbangkan setiap perkataan yang akan diucapkan. Jangan sampai keinginan mengikuti tren membuat kita mengabaikan prinsip-prinsip akidah.

Penutup

Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang harus dijaga dan digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita mengikuti suatu tren tanpa memahami makna dan konsekuensi dari perkataan tersebut.

Seorang muslim hendaknya senantiasa meyakini bahwa Allah-lah yang menciptakan, mengatur, dan menetapkan segala sesuatu. Tidak ada satu pun kekuatan yang dapat berdiri sendiri di luar kekuasaan-Nya.

Mari membiasakan diri untuk menjaga lisan, memperbaiki perkataan, dan senantiasa menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Jangan sampai sebuah ungkapan yang dianggap sederhana justru mengaburkan kemurnian tauhid kita.

Wallahu a’lam bish-shawab.

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Penulis: Lisa Almira

Artikel Muslimah.or.id

Catatan kaki:

Artikel ini ditulis ulang dengan beberapa tambahan dari materi video “Open Mic ANB: “Semesta Menjawab, Kalimat Bahaya?”, oleh Ustadz Ammi Nur Baits.