Dua kalimat syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Dalam artikel sebelumnya, kita telah mengenal kedudukannya sebagai bagian dari lima penyangga bangunan Islam. Sekarang, kita perlu memahami apa yang kita persaksikan melalui kedua kalimat tersebut dan apa yang dituntut dari orang yang mengucapkannya.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.”

Persaksian ini diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati. Isinya membimbing seorang muslim dalam beribadah: kepada siapa ia mempersembahkan ibadahnya dan petunjuk siapa yang ia ikuti dalam mengerjakannya. Memahami kedua persaksian tersebut membantu kita memeriksa niat dan pelaksanaan ibadah sehari-hari. [1]

Hanya Allah yang berhak diibadahi

Dalam Al-Ushul Ats-Tsalatsah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan bahwa makna laa ilaha illallah ialah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah semata. Bagian “laa ilaha” meniadakan hak untuk diibadahi dari selain Allah, sedangkan bagian “illallah” menetapkannya hanya bagi Allah. [2]

Kata “berhak” perlu diperhatikan. Kenyataannya, ada manusia yang menyembah selain Allah. Adanya penyembahan tersebut tidak menjadikan sesembahan mereka berhak menerima ibadah. Seorang muslim mengingkari penyembahan kepada selain Allah dan mempersembahkan ibadah hanya kepada-Nya. Oleh karena itu, arti syahadat tidak cukup dijelaskan dengan pengakuan bahwa Allah itu ada atau bahwa Allah adalah Pencipta.

Allah Ta‘ala berfirman dalam penggalan ayat berikut,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

“Barang siapa mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.” (QS. Al-Baqarah: 256)

Ayat ini menyandingkan pengingkaran terhadap tagut dengan keimanan kepada Allah. Dalam menjelaskan tauhid, kita perlu memperhatikan keduanya: meninggalkan penyembahan kepada selain Allah dan mengesakan-Nya dalam ibadah. Mengakui Allah sebagai Pencipta harus disertai ketundukan untuk beribadah hanya kepada-Nya.

Pengamalan makna ini mencakup seluruh ibadah, seperti doa, nazar, dan penyembelihan sebagai bentuk pendekatan diri. Semuanya ditujukan kepada Allah. Mengetahui siapa yang berhak diibadahi menjadi bekal untuk menilai kepada siapa suatu amalan dipersembahkan, meskipun amalan itu telah lama dilakukan di lingkungan kita. [3]

Berdoa kepada Allah dan menempuh ikhtiar (usaha)

Misalnya, seorang ibu mendapati anaknya sakit. Ia memohon kepada Allah agar anaknya diberi kesembuhan, lalu membawanya kepada dokter untuk diperiksa dan diobati. Doa kepada Allah dan permintaan bantuan kepada dokter memiliki kedudukan yang berbeda.

Ibu tersebut berdoa kepada Allah karena meyakini bahwa kesembuhan berada di tangan-Nya. Adapun kepada dokter, ia meminta pemeriksaan dan pengobatan yang berada dalam kemampuan manusia. Dokter dan obat merupakan sebab yang ditempuh. Keduanya tidak mendatangkan kesembuhan secara mandiri, terlepas dari kehendak Allah.

Syekh Ibnu Baz menjelaskan kebolehan meminta bantuan kepada orang yang hidup, hadir (baik bertemu langsung atau melalui alat komunikasi, ed.), dan mampu memberikan bantuan tersebut. Beliau mencontohkan pertolongan dalam pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari. [3] Dengan demikian, mengesakan Allah dalam ibadah tidak berarti meninggalkan pengobatan atau menolak bantuan manusia. Dalam contoh tadi, sang ibu tetap menempuh pengobatan sambil memohon kesembuhan kepada Allah.

Mengakui kerasulan Muhammad dan mengikuti beliau

Persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah mengandung pengakuan terhadap kebenaran kerasulan beliau. Pengakuan ini menuntut kita menerima ajaran yang beliau sampaikan. Dalam Al-Ushul Ats-Tsalatsah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan tuntutan persaksian tersebut,

طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ

“Menaatinya dalam perkara yang beliau perintahkan, membenarkannya dalam perkara yang beliau kabarkan, menjauhi perkara yang beliau larang dan cegah, serta tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan.” [2]

Menaati perintah beliau berarti menerima petunjuknya untuk diamalkan. Perintah salat, misalnya, menuntut kita mempelajari ketentuannya dan mengerjakannya. Kita tidak berhenti pada pengakuan bahwa salat merupakan ajaran Nabi, tetapi berusaha menunaikannya sebagaimana diperintahkan.

Membenarkan berita beliau mencakup berita yang sahih dari Nabi tentang perkara gaib, seperti akhirat, surga, dan neraka. Kita membenarkannya meskipun belum menyaksikannya. Namun, perlu dipastikan bahwa berita itu memang berasal dari beliau. Tidak setiap cerita yang dinisbatkan kepada Nabi dapat langsung diterima tanpa diperiksa sumbernya.

Menjauhi larangan beliau berarti meninggalkan perbuatan yang dilarang, seperti zina dan riba. Adapun beribadah sesuai syariat beliau berarti menjadikan ajarannya sebagai tuntunan pelaksanaan ibadah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, amalan itu tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)

Hadis ini menjadi alasan untuk mencari tuntunan sebelum mengerjakan ibadah. Keinginan berbuat baik perlu disertai pengetahuan tentang apa yang disyariatkan, agar kita tidak menetapkan bentuk ibadah hanya berdasarkan anggapan sendiri.

Menjaga niat dan mempelajari pelaksanaan ibadah

Kedua persaksian tersebut dapat kita amalkan ketika menunaikan salat. Seorang muslimah mengerjakannya untuk beribadah kepada Allah. Ia menjaga niatnya agar tidak menjadikan pujian orang sebagai tujuan salatnya.

Allah Ta‘ala berfirman dalam penggalan ayat berikut,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

“Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, dalam keadaan lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Bersamaan dengan menjaga niat, ia mempelajari tata cara salat. Ia belajar bersuci, mengenali rukun salat, dan mengetahui hal-hal yang membatalkannya. Apabila ada ketentuan yang belum dipahami, ia bertanya kepada orang yang berilmu. Ketika mengetahui kekeliruan dalam pelaksanaannya, ia memperbaikinya berdasarkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Belajar tuntunan ibadah merupakan bagian dari usaha mengamalkan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalam salat, kita membutuhkan ilmu agar dapat menjalankan perintah sesuai keadaan: ketika sehat, sakit, maupun dalam perjalanan. Pembahasan berikutnya akan menguraikan kewajiban mendirikan salat dan pelaksanaannya dalam berbagai keadaan.

[Bersambung]

KEMBALI KE BAGIAN 1

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Penulis: Mochammad Wibisono

Artikel Muslimah.or.id

Catatan kaki:

[1] Abdul Aziz bin Baz. “Ma Ma‘na Asy-Syahadatain?” Situs resmi Syekh Ibnu Baz.

[2] Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Ushul Ats-Tsalatsah, landasan kedua, pembahasan makna dua kalimat syahadat. Teks matan dalam syarah pada situs resmi Syekh Ibnu Baz.

[3] Abdul Aziz bin Baz. “Hukm At-Tawassul wal-Isti‘anah bil-Auliya’ wash-Shalihin”, bagian penjelasan meminta bantuan kepada orang yang hidup, hadir, dan mampu.