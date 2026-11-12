Hal-hal yang menjadi hak privasi

​Jika rumah tangga berjalan normal tanpa ada tanda-tanda maksiat, ada beberapa hal yang tetap menjadi hak pribadi masing-masing dan tidak boleh dicampuri secara paksa, di antaranya:

​Pesan dan catatan pribadi

Misalnya, berupa dokumen pekerjaan, catatan yang disimpan untuk sendiri, atau obrolan wajar dengan teman sesama jenis. Membuka dan membaca pesan atau barang pribadi orang lain tanpa izin itu hukum asalnya terlarang. Syekh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah menegaskan ketika ditanya terkait hal ini,

​الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَجَسَّسُوا}، وَلِأَنَّ هَذَا يُورِثُ الشَّكَّ

وَالشُّكُوكَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

“Hukum asalnya adalah tidak boleh; karena hal ini termasuk perbuatan tajassus, dan Allah Ta’ala telah berfirman (yang artinya): (Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain). Serta karena tindakan ini memicu keraguan dan sangkaan buruk di antara suami istri …” (Fatawa Nur ‘ala ad-Darb, 10: 121)

​Harta pribadi istri

Ini berupa penghasilan kerja istri, tabungan pribadi, mahar, warisan dari orang tuanya, atau yang selainnya dari harta-harta istri. Suami haram mengambil atau mengaudit paksa uang tersebut tanpa kerelaan istri. Allah Ta’ala berfirman,

​وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

“Dan berikanlah mahar (mas kawin) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang tulus. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa: 4)

​Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menegaskan,

​لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad, 5: 72)

Dosa masa lalu yang sudah ditobati

Kesalahan masa lalu sebelum menikah yang sudah ditutupi oleh Allah tidak boleh dipaksa untuk diceritakan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

​كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ :

يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

“Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Dan sungguh di antara bentuk menampakkan dosa adalah seseorang berbuat dosa di malam hari, lalu di pagi hari—padahal Allah telah menutupinya—ia berkata, ‘Wahai fulan, semalam aku berbuat begini dan begitu.’ Padahal semalam Rabbnya menutupinya, namun di pagi hari ia menyingkap tirai penutup Allah dari dirinya.” (HR. Al-Bukhari no. 6069 dan Muslim no. 2990)

​Rahasia dan amanah pihak ketiga

Misalnya, aib orang tua, masalah saudara kandung, atau rahasia titipan teman yang tidak boleh dibocorkan. Maka, pasangan tidak boleh memaksa agar rahasia orang lain itu diceritakan.

Ibadah sunah pribadi

Misalnya, salat malam atau sedekah diam-diam yang sengaja tidak diceritakan agar terhindar dari riya’ dan menjaga keikhlasan amal.

​Duduk perkara keuangan: Meluruskan narasi di media sosial

​Berangkat dari prinsip kepemilikan harta pribadi di atas, persoalan keuangan rumah tangga sering kali mengalami kerancuan di tengah masyarakat. Sering beredar narasi viral bahwa “uang istri itu milik istri, sedangkna uang suami itu milik istri”, padahal anggapan ini keliru secara syariat.

​Yang benar adalah: uang istri sepenuhnya milik istri, sedangkan pada uang suami ada hak nafkah untuk istri dan anak (makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan) sesuai kemampuan. Setelah kewajiban nafkah ditunaikan dengan layak, sisa uang suami tetap menjadi hak milik suami secara pribadi. Istri tidak berhak menguasai seluruh sisa uang suami, apalagi melarang suami menggunakan sisa uangnya untuk sedekah atau berbakti kepada orang tua kandungnya. Kecuali bila suami pelit, maka istri boleh mengambil secukupnya sesuai kebutuhan, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?”

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut.” (HR. Bukhari no. 5364 dan Muslim no. 1714)

​Namun di sisi lain, muncul pula narasi ceramah-ceramah di sosial media yang terkesan menyamaratakan bahwa “jika semua uang suami diserahkan pengelolaannya kepada istri, maka suami hilang wibawanya”. Pandangan ini perlu didudukkan secara adil:

Hukum asal vs manajemen rumah tangga

Kepemilikan harta tetap pada suami, tetapi teknis siapa yang memegang dompet dan mengatur pos belanja harian, bulanan, dan yang selainnya adalah urusan manajemen rumah tangga, dan urusan ini berpijak pada kerelaan (keridaan) kedua belah pihak.

​Kaidah kesepakatan

Kaidah syariat menyebutkan, “Al-Muslimuna ‘ala syuruthihim” (Kaum muslimin itu terikat dengan kesepakatan yang mereka buat, selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram). Maka, apabila telah disepakati bersama terkait pengelolaan keuangan, maka secara syariat, hal itu tidak menjadi masalah.

​Bukan menghilangkan kepemimpinan

Jika suami secara sukarela dan nyaman menitipkan pengelolaan keuangannya kepada istri karena istri dianggap lebih teratur dalam manajemen anggaran rumah tangga, maka hal ini murni bentuk perwakilan dan amanah. Hal tersebut sama sekali tidak meruntuhkan wibawa dan kepemimpinan (qawwamah) suami. Wibawa dan kepemimpinan suami dinilai dari tanggung jawabnya dalam mengayomi, membimbing agama, serta kebaikan akhlaknya, bukan semata-mata dari siapa yang memegang keuangan rumah tangga.

Apabila ada nasihat, misalnya dari seorang ustaz, yang memperingatkan soal “suami hilang wibawa” karena keuangan seluruhnya dipegang istri, maka hal ini tepat jika ditujukan pada kondisi di mana istri menyita uang suami secara paksa lalu menzalimi hak suami dengan tidak memberinya izin untuk membelanjakan hartanya atau untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga pembahasan terkait hal ini tidak boleh dijadikan vonis mutlak bagi rumah tangga yang sepakat dan rukun dengan sistem titip kelola tersebut.

[Bersambung]

KEMBALI KE BAGIAN 1

***

Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

Artikel Muslimah.or.id