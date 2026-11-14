Kapan batasan privasi ini gugur?

​Privasi tidak berlaku mutlak dan tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi perbuatan maksiat. Batasan privasi ini gugur saat muncul indikasi mencurigakan yang nyata (amarat atau qara’in).

​Namun dalam praktiknya, bukti fisik tidak selalu langsung tampak di permukaan. Ada kalanya pasangan sangat rapi menyembunyikan maksiat sehingga perbuatannya tidak disadari selama bertahun-tahun. Pada keadaan seperti ini, titik awal terbukanya perkara kerap kali berakar dari kepekaan atau firasat pasangan yang merasa ada ketidakberesan. Terkait kedudukan firasat ini, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan,

​الْفِرَاسَةُ الصَّادِقَةُ هِيَ: نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ، يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ

“Firasat yang benar adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati, yang dengannya seseorang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, serta antara orang yang jujur dan pendusta.” (Madarijus Salikin, 2: 453)

​Beliau juga menegaskan syarat sahnya firasat,

​وَلِلْفِرَاسَةِ سَبَبَانِ: أَحَدُهُمَا: جَوْدَةُ ذِهْنِ الْمُتَفَرِّسِ، وَحِدَّةُ قَلْبِهِ، وَحُسْنُ فِطْنَتِهِ. وَالثَّانِي: ظُهُورُ الْعَلَامَاتِ وَالْأَدِلَّةِ عَلَى الْمُتَفَرِّسِ فِيهِ. فَإِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبَانِ لَمْ تَكَدْ تُخْطِئُ لِلْعَبْدِ فِرَاسَةٌ

“Firasat memiliki dua sebab: Pertama, ketajaman akal, kejernihan hati, dan kecerdasan orang yang membaca firasat. Kedua, tampaknya tanda-tanda dan bukti pada diri orang yang diperhatikan. Jika kedua sebab ini terkumpul, maka firasat seorang hamba hampir tidak pernah meleset.” (Madarijus Salikin, 2: 457)

​Berdasarkan penjelasan tersebut, firasat atau dugaan hati semata tidak boleh dijadikan vonis hukum sepihak untuk menuduh pasangan. Firasat hanya berfungsi sebagai pendorong awal untuk meneliti dan memverifikasi bukti (at-tatsabbut).

​Ketika dorongan batin tersebut berpadu dengan kejanggalan yang nyata, seperti menyembunyikan layar ponsel dengan kepanikan, panggilan masuk tanpa identitas di jam tidak wajar, alokasi keuangan yang tidak jelas tujuan dan peruntukannya, atau perubahan sikap yang drastis, maka alasan menjaga privasi tidak lagi berlaku. Hak privasi yang semula melindungi ranah pribadi kini terbuka untuk diverifikasi seperlunya, baik melalui riwayat komunikasi, penelusuran lokasi, mutasi perbankan, maupun berkas digital lainnya yang berkaitan langsung dengan kejanggalan tersebut demi menghentikan kemungkaran.

​Langkah penelusuran ini berlandaskan kaidah syariat dalam menolak segala bentuk bahaya, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

​لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (HR. Ibnu Majah no. 2340 dan Ahmad no. 2865)

​Kaidah penolakan bahaya ini sangat penting karena pelanggaran yang disembunyikan sering kali membawa dampak buruk yang nyata bagi pasangan. Sebagai contoh, jika maksiat yang ditutupi tersebut berupa perzinaan di luar pernikahan, bahaya yang ditimbulkan bukan lagi sekadar luka emosional, melainkan ancaman medis berupa penyakit menular seksual yang berisiko menular kepada pasangan yang sah, bahkan turut membahayakan kesehatan janin jika istri sedang mengandung. Menjaga keselamatan jiwa dan raga (hifzhun nafs) harus jauh lebih diutamakan daripada sekadar menjaga kenyamanan privasi pasangan yang telah melanggar batasan syariat.

​Oleh karena itu, tindakan menelusuri kejanggalan yang beralasan tidak tergolong perbuatan mencari-cari aib (tajassus) yang berdosa. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi rahimahullah,

وَإِنْ كَانَ فِي الْمَحْظُورِ الَّذِي خَافَ فَوَاتَهُ انْتِهَاكُ حُرْمَةٍ يُفِيتُ اسْتِدْرَاكُهَا ، كَالزِّنَا وَالْقَتْلِ ، جَازَ لَهُ التَّجَسُّسُ وَالإِقْدَامُ عَلَى الْكَشْفِ وَالبَحْثِ حَذَرًا مِنْ فَوَاتِ مَا لاَ يُسْتَدْرَكُ

“Namun, jika perkara terlarang tersebut merupakan pelanggaran kehormatan yang dikhawatirkan terlewat pencegahannya; seperti perzinaan atau pembunuhan, maka diperbolehkan baginya melakukan pengintaian dan bertindak membuka serta mencari bukti demi mencegah hilangnya perkara yang tidak bisa dipulihkan kembali.” (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, hal. 306)

​Penjelasan ini sejalan dengan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah yang membedakan prasangka tanpa dasar dengan verifikasi atas adanya indikasi yang nyata,

إِلَّا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمَا قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى الشَّرِّ وَالْفَسَادِ، فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَثَبَّتَ لِدَفْعِ الشَّرِّ وَإِزَالَتِهِ

“… Kecuali jika salah satu dari keduanya melihat adanya indikasi yang mengarah pada keburukan dan kerusakan. Maka pada saat itu, tidak mengapa baginya melakukan penelusuran demi menolak dan menghilangkan keburukan tersebut.” (Fatawa Nur ‘ala Ad-Darb, 10: 121)

​Syekh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah juga menegaskan,

الأَصْلُ عَدَمُ التَّجَسُّسِ ، لَكِنْ إِذَا وُجِدَتِ الرِّيْبَةُ وَالشُّبْهَةُ الْقَوِيَّةُ جَازَ التَّثَبُّتُ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ الْمَمْنُوعِ

“Hukum asalnya adalah tidak boleh memata-matai. Akan tetapi, apabila ditemukan keraguan dan indikasi yang kuat, maka diperbolehkan melakukan pengecekan demi menolak kerusakan dan mengingkari kemungkaran, dan hal ini tidak termasuk tajassus yang terlarang.” (Majmu’ Fatawa, 28: 250)

​Semua langkah ini bersandar pada kewajiban seorang mukmin untuk tidak membiarkan kemungkaran merusak rumah tangga. Pelanggaran syariat wajib dihentikan sesuai kemampuan, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim no. 49)

​Bagaimana sebaiknya mengambil sikap?

​Islam mengajarkan sikap tengah-tengah (wasathiyah) tanpa bersikap berlebihan di salah satu sisi, di antaranya dengan:

Saling terbuka tanpa beban

Suami istri yang baik saling mengetahui kata sandi ponsel atau PIN keuangan, bukan untuk mengawasi setiap saat, melainkan sebagai tanda bahwa tidak ada hal buruk yang disembunyikan.

Husnuzan selama keadaan baik

Selama pasangan menjaga pergaulan, menafkahi dengan layak, dan ibadahnya baik, tidak boleh curiga atau membuang waktu dengan memantau atau memata-matainya setiap waktu.

Tegas saat ada tanda bahaya

Begitu muncul gelagat yang tidak beres, mencari kebenaran bukan lagi dosa mencari kesalahan orang, melainkan langkah verifikasi dan pembuktian yang dibolehkan demi mencegah bahaya dan menyelamatkan keluarga.

​Pada akhirnya, privasi suami istri bukanlah alasan untuk membangun rahasia mencurigakan di dalam rumah, dan bukan pula dalih untuk menutup mata dari maksiat yang jelas-jelas merusak. Pernikahan yang berkah dibangun di atas kejujuran dan rasa saling percaya. Sikap saling menghargai privasi harus berjalan beriringan dengan keterbukaan, sehingga rumah tangga terhindar dari rasa curiga yang berlebihan sekaligus terlindung dari bahaya maksiat yang mengancam keselamatan bersama.

[Selesai]

KEMBALI KE BAGIAN 2

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Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

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