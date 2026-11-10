​Pernikahan adalah Perjanjian yang Agung

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang sangat kokoh. Allah Ta’ala sendiri yang menamainya sebagai perjanjian yang agung dan berat (mitsaqan ghalizha). Allah berfirman,

​وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri), dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizha)?” (QS. An-Nisa: 21)

​Mengenai makna mitsaqan ghalizha ini, Al-Hafizh Ibnu Katsir menukil perkataan para ulama salaf,

​قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ: هُوَ قَوْلُهُ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: هُوَ كَلِمَةُ النِّكَاحِ الَّتِي يَسْتَحِلُّ بِهَا فَرْجَهَا

“Ibnu Abi Hatim berkata: Telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Ahmad bin ‘Abdirrahman, dari ‘Abdullah bin Abi Ja’far, dari ayahnya, dari Ar-Rabi’, dari Abul ‘Aliyah tentang firman-Nya: (Dan mereka telah mengambil darimu perjanjian yang kuat), ia berkata, ‘Yaitu memegang dengan cara yang makruf atau melepas dengan cara yang baik.’ Dan dari Ibnu ‘Abbas, Mujahid, serta Sa’id bin Jubair, ‘Yaitu kalimat akad nikah yang dengannya dihalalkan kemaluannya.'” (Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, 2/244)

​Ikatan yang berat ini kemudian ditegakkan di atas fondasi keterbukaan, ketenangan dan ketentraman, rasa saling percaya, serta kasih sayang. Allah Ta’ala berfirman,

​وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

​Kedekatan antara suami dan istri juga diibaratkan dalam firman-Nya,

​هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah: 187)

​Al-Hafizh Ibnu Katsir menukil riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas mengenai tafsir ayat tersebut:

​قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {هُنَّ

لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} قَالَ: هُنَّ لِحَافٌ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ لِحَافٌ لَهُنَّ. وَكَذَا قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ

“Ibnu Abi Hatim berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Al-Mughirah menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami, dari ‘Atha’ bin As-Sa’ib, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas mengenai firman-Nya: (Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka), beliau berkata: ‘Mereka adalah selimut penutup bagi kalian, dan kalian adalah selimut penutup bagi mereka.’ Dan demikian pula yang dikatakan oleh Ar-Rabi’ bin Anas.” (Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, 1/510)

​Pakaian dan selimut berfungsi menempel pada tubuh, melindungi, serta menutupi aib. Namun kemudian muncul pertanyaan: apakah setelah menikah seseorang sama sekali tidak punya privasi, ataukah ada batasan syariat yang tetap harus dijaga?

​Dua Sikap Ekstrem di Masyarakat

​Menanggapi masalah privasi dalam pernikahan, masyarakat sering terbagi ke dalam dua kubu yang sama-sama keliru:

​Kubu Pertama: Mode Detektif Setiap Hari (Tajassus)

​Yaitu ketika seseorang memiliki anggapan bahwa ikatan pernikahan artinya tidak ada privasi sama sekali. Setiap malam menggeledah ponsel pasangan, membaca seluruh riwayat chat, atau mencurigai gerak-gerik tanpa sebab yang jelas. Tindakan ini dilarang langsung dalam firman Allah Ta’ala,

​يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain…” (QS. Al-Hujurat: 12)

​Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

​إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا

“Jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta perkataan. Janganlah kalian mencari-cari berita keburukan orang lain, dan jangan saling memata-matai…” (HR. Al-Bukhari no. 5143 dan Muslim no. 2563)

​Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga melarang suami sengaja pulang ke rumah mendadak di malam hari hanya untuk memergoki keluarganya,

​نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seorang laki-laki mendatangi keluarganya pada malam hari (secara mendadak) demi mencari-cari pengkhianatan mereka atau mencari-cari kekeliruan mereka.” (HR. Muslim no. 715)

​Imam An-Nawawi menjelaskan,

​مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ طَالَ تَغَيُّبُهُ أَنْ يَقْدَمَ عَلَى أَهْلِهِ لَيْلاً بَغْتَةً؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْوِيعِهِمْ ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا رَأَى مِنْهُمْ مَا يَكْرَهُ

“Maknanya adalah dimakruhkan bagi orang yang bepergian lama mendatangi keluarganya di malam hari secara mendadak, karena tindakan itu bisa mengejutkan mereka dan berpotensi memunculkan sangkaan buruk serta mencari-cari hal yang tidak disukai.” (Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 13/71)

​Kubu Kedua: Pasrah Buta Berkedok Tawakal

​Yaitu ketika seseorang mengabaikan kewaspadaan sama sekali dengan alasan menghargai privasi, baik atas dirinya maupun pasangannya. Penggunaan uang keluarga tidak mau tahu, ponsel dikunci rapat tidak boleh dipegang sama sekali atau marah yang tidak wajar ketika ponsel diakses pasangan, bahkan ketika pasangan pulang larut dengan gelagat aneh tetap dibiarkan dengan alasan “itu urusan dia dengan Allah”.

​Sikap semacam ini sejatinya bukanlah bentuk tawakal, melainkan keteledoran. Realitanya, sikap acuh tak acuh seperti ini bisa berujung fatal, misal pasangan terjerat utang atau judi, maksiat-maksiat di dalam ponsel, selingkuh bertahun-tahun tanpa ketahuan, hingga membawa penyakit yang berbahaya bila sudah terjerumus kepada perbuatan zina, naudzubillahimindzalik.

Semua ini bisa bermula dari sikap ketidakpedulian total terhadap pasangan, padahal Allah Ta’ala yang telah memerintahkan untuk amar ma’ruf nahi munkar. Dosa yang disembunyikan juga berdampak nyata pada hilangnya keberkahan rumah tangga. Al-Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah berkata,

​إِنِّي لَأَعْصِي اللَّهَ فَأَعْرِفُ ذَلِكَ فِي خُلُقِ دَابَّتِي وَامْرَأَتِي

“Sesungguhnya ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku benar-benar melihat pengaruh buruknya pada perangai hewan tungganganku dan akhlak istriku.” (Hilyatul Auliya’, 8/109)

[Bersambung]

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Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

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