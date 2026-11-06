Sejak kecil, banyak di antara kita telah belajar menyebutkan lima rukun Islam. Kita mengenal syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Hafalan ini merupakan bekal yang berharga. Namun, ada hal yang perlu kita pahami lebih jauh: mengapa kelima perkara tersebut disebut rukun, dan bagaimana kedudukannya di antara ajaran Islam yang begitu luas?

Pertanyaan ini dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seorang muslimah diperintahkan untuk salat, sekaligus menjaga amanah dan memenuhi hak orang lain. Jika amanah juga wajib, apa yang membedakannya dari lima rukun Islam? Untuk memahaminya, mari kita mulai dari makna Islam itu sendiri.

Berserah diri kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya

Islam mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk kepada perintah-Nya, serta berlepas diri dari kesyirikan. Allah semata yang berhak diibadahi. Hanya kepada-Nya kita berdoa dan mempersembahkan ibadah. Ketundukan ini menuntut kesediaan untuk menerima petunjuk-Nya, termasuk ketika petunjuk tersebut berbeda dengan kebiasaan atau keinginan kita.

Allah Ta‘ala berfirman dalam penggalan ayat berikut,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.” (QS. Ali Imran: 19)

Dalam Ithaf Al-Qari, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa Islam ialah jalan yang dibawa oleh para Rasul. Setelah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus, Islam yang wajib diikuti adalah ajaran yang beliau bawa. Beliau juga menjelaskan bahwa sunah dalam pembahasan ini berarti jalan Rasulullah. Dengan demikian, berserah diri kepada Allah berkaitan erat dengan mengikuti petunjuk Rasul-Nya. [1]

Oleh karena itu, belajar Islam mencakup belajar kepada siapa ibadah ditujukan dan bagaimana ibadah dilaksanakan. Seorang muslimah yang hendak memperbaiki salatnya perlu menjaga keikhlasan kepada Allah, lalu mempelajari tata cara salat yang diajarkan Nabi. Niat baik mendorongnya untuk mencari tuntunan yang benar dan mengamalkannya. Begitu pula dalam ibadah lainnya, petunjuk agama menjadi pegangan dalam beramal.

Lima penyangga bangunan Islam

Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.” (HR. Al-Bukhari no. 8)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menggunakan perumpamaan bangunan untuk menerangkan kedudukan kelima perkara tersebut. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa lima rukun tersebut merupakan penyangga bangunan Islam, sedangkan bagian-bagian Islam lainnya merupakan penyempurna bangunan itu. Perumpamaan ini menunjukkan betapa mendasarnya kedudukan kelima rukun tersebut. [2]

Dua kalimat syahadat berada pada urutan pertama. Persaksian ini memuat pengakuan bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Oleh karena itu, penyebutan rukun Islam tidak berarti agama cukup dengan amalan anggota badan tanpa keyakinan hati. Ibnu Rajab menerangkan bahwa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya telah tercakup dalam dua persaksian tersebut. [2]

Salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji merupakan ibadah-ibadah besar yang harus dipelajari ketentuannya. Mendirikan salat memerlukan pengetahuan tentang bersuci, waktu, dan tata caranya. Zakat memiliki ketentuan mengenai harta dan penerimanya. Puasa pun memiliki aturan yang perlu diketahui, demikian pula haji yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Mengenal nama setiap rukun mengantarkan kita kepada kebutuhan untuk mempelajari pengamalannya.

Kedudukan sebagai rukun memberi kelima perkara ini tempat utama dalam perhatian kita. Seorang muslimah perlu bersungguh-sungguh mempelajarinya agar dapat menunaikan kewajiban yang berlaku atas dirinya. Perumpamaan bangunan juga mengingatkan bahwa perhatian kepada bagian-bagian agama yang lain harus berjalan bersama penjagaan terhadap penyangganya. Kebaikan dalam satu bidang tidak menggantikan kewajiban dalam bidang lainnya.

Kewajiban di luar lima rukun tetap harus ditunaikan

Lalu, bagaimana dengan amanah, kejujuran, dan hak sesama? Semuanya tetap memiliki kedudukan dalam agama. Penyebutan lima rukun tidak membatasi seluruh kewajiban seorang muslim hanya pada kelima perkara tersebut. Istilah penyempurna bangunan juga tidak berarti bahwa semua amalan di luar rukun berstatus sunah atau boleh ditinggalkan. Hukum setiap amalan diketahui dari dalilnya.

Tentang amanah, Allah Ta‘ala berfirman dalam penggalan ayat berikut,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)

Misalnya, seorang muslimah menerima titipan uang dari saudarinya. Ketika pemiliknya meminta uang itu kembali, ia wajib mengembalikannya sesuai hak pemiliknya. Salat yang ia jaga tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Ia tidak boleh merasa telah cukup menjalankan agama sehingga boleh menahan hak orang lain.

Sebaliknya, kejujuran dalam menjaga uang titipan tidak menggantikan kewajiban salat. Ia tetap perlu menunaikan salat sebagaimana diperintahkan. Dalam contoh ini, kita melihat dua kewajiban yang harus dipenuhi bersama. Ada kewajiban yang menjadi rukun Islam, dan ada kewajiban lain yang tetap mengikat meskipun tidak termasuk dalam lima rukun.

Jika seseorang terjatuh dalam pelanggaran amanah, yang perlu dilakukan ialah bertobat dan menyelesaikan hak pemiliknya, sambil terus menjaga kewajiban salat. Jangan menjadikan kekurangan dalam satu perkara sebagai alasan untuk meninggalkan ketaatan lainnya. Pemahaman tentang rukun semestinya membantu kita menata perhatian, sekaligus mendorong perbaikan terhadap kewajiban yang masih terabaikan.

Pembahasan tentang tidak meremehkan bagian-bagian agama dapat dibaca lebih lanjut dalam artikel: “Tidak Ada Perkara Agama yang Remeh”. [3]

Memulai dari dua kalimat syahadat

Langkah berikutnya ialah mempelajari setiap rukun dengan dalil dan penjelasan yang benar. Kita dapat mulai dengan memahami makna dua kalimat syahadat, kemudian meneliti kembali ibadah yang dikerjakan sehari-hari. Apa yang belum diketahui perlu ditanyakan kepada orang yang berilmu agar kekeliruan dapat diperbaiki.

Pembahasan berikutnya akan berfokus pada dua kalimat syahadat: persaksian yang kita ucapkan, makna yang kita yakini, dan tuntutan yang kita amalkan. Dengan memahami permulaan ini, kita memiliki bekal untuk mengenal rukun-rukun selanjutnya serta menjalankan agama dengan lebih berilmu.

[Bersambung]

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Penulis: Mochammad Wibisono

Artikel Muslimah.or.id

Catatan kaki:

[1] Shalih Al-Fauzan. Ithaf Al-Qari bit-Ta‘liqat ‘ala Syarh As-Sunnah lil-Imam Al-Barbahari. Jilid 1, penjelasan awal tentang Islam dan sunnah. Maktabah Ar-Rusyd.

[2] Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jami‘ Al-‘Ulum wal-Hikam, syarah hadis ketiga: Islam dibangun di atas lima perkara.