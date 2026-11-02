Seorang wanita muslimah memiliki kedudukan yang besar dan penting dalam Islam. Bagaimana tidak, para wanita adalah setengah masyarakat, dan setengahnya lagi mereka yang mendidiknya. Wanita memiliki kehormatan dalam Islam, yang dengannya laki-laki di keluarganya diperintahkan untuk melindungi dan menafkahinya. Ketika seorang wanita lahir, maka ia berada dalam tanggung jawab ayahnya. Ketika dia menikah, maka suaminya diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, dan jika dia tidak memiliki suami dan ayah lagi, maka anak laki-lakinya lah yang bertanggung jawab atasnya, dan jika tidak ada juga, maka keluarga laki-lakinya yang lain yang harus menafkahinya.

Melihat besarnya posisi wanita di dalam Islam, maka seharusnya seorang muslimah melihat dirinya, apakah dirinya sudah menjadi seorang muslimah yang sejati atau belum. Seorang muslimah yang digambarkan dalam Al-Qur`an. Seorang muslimah yang menjadi penyejuk hati orang tua dan suaminya. Seorang muslimah yang menjadi contoh untuk adik-adiknya. Seorang muslimah yang menjadi muara kasih sayang bagi anak-anaknya. Seorang muslimah yang dihormati oleh tetangganya karena tutur kata dan akhlak yang baik. Untuk menjadi muslimah seperti ini, maka kita harus mengetahui bagaimana karakteristik seorang muslimah yang selalu menjadikan Al-Qur`an dan sunah sebagai panduan hidupnya.

Karakteristik pertama: Muslimah dengan penciptanya

Seorang muslimah harus beriman kepada Allah Ta`ala dengan sebenar-benarnya iman. Seorang muslimah juga harus beriman kepada kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan takdir, baik buruk maupun baiknya. Seorang muslimah juga harus beribadah menyembah Allah dengan penuh keikhlasan mengharapkan rida Allah Ta`ala. Hendaknya dia menjalankan salat fardu tepat waktu, dan menambahnya dengan salat-salat sunah serta berusaha khusyuk dan menjalankan salat tersebut dengan sebaik-baiknya. Muslimah juga harus menunaikan zakat hartanya jika telah mencapai nishob. Berpuasa Ramadan dan memperbanyak salat malam, serta menambah dengan puasa-puasa sunah. Jika dia mampu, maka juga hendaknya menunaikan haji dan umrah, dan tidak bepergian kecuali dengan mahram.

Seorang muslimah juga tidak boleh ber-khalwat (berduaan) dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya, dan tidak boleh bersalaman dengan mereka, dan hendaknya dia memakai baju dan khimar yang longgar sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan tidak ada hiasan (sehingga tidak menarik pandangan laki-laki asing).

Hendaknya seorang muslimah bersabar dalam musibah yang menimpa, bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, bersabar dalam beribadah untuk menggapai keridaan Allah Ta`ala, serta bersabar dalam menahan diri melakukan maksiat dan mengikuti hawa nafsu. Hendaknya seorang muslimah memperbanyak istigfar dan tobat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tanpa disengaja, dan hendaknya jangan berputus asa dari kasih sayang dan rahmat Allah. Seorang muslimah juga harus memiliki rasa bangga terhadap Islam, serta membenci maksiat, kekafiran dan kefasikan. Seorang muslimah harus menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai prioritas, tidak fanatik terhadap kelompok tertentu, dan tidak bersikap keras lagi kasar. Hendaknya dia menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Seorang muslimah juga seharusnya menjaga zikir pagi dan petang, dan zikir-zikir lainnya, serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang melengahkannya dari ibadah dan mengingat Allah, seperti menonton film dan lainnya.

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Karakteristik kedua: Muslimah dengan dirinya

Hendaknya seorang muslimah memberikan hak-hak mubah untuk dirinya dan tidak melupakan bagiannya dari dunia. Dia makan dan minum dari yang baik lagi halal dengan tidak berlebih-lebihan. Hendaknya dia menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang membahayakan, seperti merokok dan lainnya. Hendaknya dia menjaga kebersihan tubuhnya sehingga tidak menyebabkan bau badan yang bisa mengganggu orang lain, memperhatikan kebersihan mulutnya dan bajunya. Berhias dengan hal-hal yang mubah dan tidak berlebihan serta tidak memperlihatkannya ke laki-laki yang bukan mahramnya, namun juga tidak sibuk dengan mode dan tren yang ada.

Seorang muslimah juga seharusnya membekali dirinya dengan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat baginya. Hendaknya dia mempelajari Al-Qur`an dan tafsirnya, memiliki semangat untuk men-tadabburi ayat-ayatnya, dan mempelajari sunah sebanyak yang dia bisa. Dia hendaknya memperdalam ilmu-ilmu agama dan bertanya kepada para ulama dan orang-orang yang paham agama ketika tidak mengetahui suatu perkara. Seorang muslimah juga hendaknya selalu berusaha membaca buku-buku agama dan mendengarkan ceramah-ceramah, baik secara langsung maupun lewat internet.

Karakteristik ketiga: Muslimah dengan orang tuanya

Seorang muslimah harus berbakti kepada orang tuanya, menaati perkataan keduanya selama dalam konteks yang halal, tidak membentak dan mengangkat suara melebihi keduanya, tidak membuat mereka sedih, justru seharusnya membuat mereka bahagia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Jika salah satu atau keduanya meninggal, maka berbakti kepada keduanya tetap harus dilakukan dengan berdoa kebaikan dan meminta ampunan Allah untuk mereka, serta dengan bersedekah untuk mereka.

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Karakteristik keempat: Muslimah dengan suaminya

Sebelum menikah, seorang muslimah seharusnya memohon kepada Allah agar diberi taufik dalam pernikahannya, dan agar mendapatkan pasangan yang baik di agama dan akhlaknya. Jika sudah menikah, dan mendapatkan suami yang buruk akhlaknya, maka seharusnya seorang muslimah bersabar dan menasihatinya dengan lemah lembut, memberikannya contoh yang baik, serta mendoakannya agar mendapatkan hidayah.

Seorang muslimah hendaknya mencintai suaminya, dan berusaha membuatnya rida, dan menjadi penolong untuk kebaikannya, berbakti kepada orang tuanya dan mengingatkan suaminya untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, menghormati keluarga suaminya. Hendaknya dia tidak menyebarkan aib dan rahasia suaminya. Jika bertemu dengan suaminya, hendaknya dalam keadaan yang bahagia dan berterimakasih atas kebaikan-kebaikan suaminya, dan tidak mengeluh serta durhaka terhadap suaminya. Hendaknya dia berhias untuk suaminya, dan membuat suaminya tenang jika bersamanya, membersamai suaminya dalam kesedihan dan kebahagiaan, menolongnya dalam ketaatan dan menyemangatinya untuk berinfak di jalan Allah, dan memberikan uzur jika suaminya berbuat salah kepadanya.

[Bersambung]

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Penulis: Norma Melani Khaira

Artikel Muslimah.or.id

Sumber: Buku Syaksiyyah al-Mar’ah ash-Shalihah, karya Muhammad bin Ali bin Jamil al-Mathori.