Tanggungjawab operasional rumah

Adapun mengenai batasan hukum terkait operasional rumah seperti memasak, mencuci, atau membersihkan perabotan dan yang lainnya, para ulama memposisikannya dengan sangat adil.

​Jumhur ulama memandang bahwa akad nikah adalah akad penghalalan hubungan suami-istri (istimta’), bukan kontrak kerja fisik. Konsekuensinya, pekerjaan domestik secara hukum asal bukanlah kewajiban mutlak istri. Oleh karena itu, bagi suami yang memiliki kemampuan materi, ia dianjurkan berinisiatif menyediakan asisten rumah tangga atau membeli makanan yang sudah siap santap. (Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’, 18: 147 dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, 8: 130)

​Adapun mazhab Hanafi, sebagian Maliki, serta Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa istri bertugas berkhidmah mengurus rumah tangga dalam kadar yang wajar (al-ma’ruf) sesuai tradisi masyarakat setempat (‘urf).

​Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan dalam kitabnya,

​فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي الْمُعَاشَرَةَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْخِدْمَةَ الَّتِي جَرَتْ بِهَا الْعَادَةُ… وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ كَادِحًا سَاعِيًا عَلَيْهَا فِي تَحْصِيلِ الرِّزْقِ، وَهِيَ جَالِسَةٌ فِي الْبَيْتِ لَا تَعْمَلُ شَيْئًا بَلْ يَقُومُ هُوَ بِخِدْمَتِهَا كَالْمَمْلُوكِ

“Tidak diragukan lagi bahwa akad nikah menuntut konsekuensi hidup bersama secara makruf, termasuk pelayanan rumah tangga yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Sungguh mustahil secara akal dan tradisi bila seorang suami bersusah payah mencari nafkah di luar rumah, lalu saat kembali ke rumah ia mendapati istrinya hanya duduk berpangku tangan dan suaminya sendiri yang harus melayaninya layaknya seorang hamba sahaya.” (Ibnul Qayyim, Zad Al-Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, 5: 168–169)

​Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merangkum bahwa tingkat pelayanan istri bergantung pada kondisi suami-istri tersebut secara patut, di mana tuntutan bagi keluarga sederhana berbeda dengan keluarga berkecukupan (Ibnu Taimiyah, Majmu’ Al-Fatawa, 34: 90–91).

​Lalu, bagaimana jika suami memerintahkan istri mengerjakan seluruh urusan rumah tangga? Bukankah istri wajib taat?

​Di sinilah sering terjadi salah paham. Hak kepemimpinan suami bukanlah izin bebas untuk membebankan seluruh operasional rumah tangga ke pundak istri seenaknya. Perlu diingat kembali bahwa ketaatan kepada suami selalu diikat oleh kaidah al-ma’ruf (kepatutan dan kebaikan). Ketika kondisi fisik dan waktu istri memungkinkan, lalu suami meminta bantuan untuk mengurus keperluan rumah, baik memasak, mencuci, menyetrika, membereskan rumah, dan yang lainnya, maka memenuhi permintaan tersebut adalah bentuk ketaatan dan bakti yang mendatangkan pahala besar.

​Namun, suami tidak berhak menuntut ketaatan yang sifatnya menzalimi atau membebani fisik istri di luar batas kemampuannya. Misalnya, jika cucian kotor menumpuk, rumah berantakan, atau dapur belum tersentuh karena istri sudah kehabisan energi mengurus anak kecil, menyusui, atau sedang sakit, perintah suami yang memaksakan semua itu telah keluar dari koridor al-ma’ruf. Istri tidak berdosa jika tidak sanggup memenuhinya, dan suami dilarang keras melabeli istrinya “membangkang” (nusyuz). Tanggung jawab suami dalam kondisi tersebut adalah turun tangan membantu, mengambil alih cucian, membelikan makanan jadi, atau mencari solusi bersama.

Menjawab skenario: Suami berpenghasilan kecil atau gemar bermaksiat

Sebagian orang melontarkan pertanyaan, “Apakah istri tetap wajib taat jika suaminya berada dalam kondisi serba kekurangan, berpenghasilan kecil, atau bahkan suaminya sendiri gemar berbuat maksiat?”

Pertanyaan ini menguji apakah ketaatan istri semata-mata bersyarat pada kesempurnaan suami, ataukah memiliki kedudukan hukum tersendiri dalam syariat.

Skenario pertama: Suami berpenghasilan kecil

Dalam kacamata syariat, ketaatan seorang istri tidak ditentukan oleh tebal atau tipisnya slip gaji suami. Rezeki adalah pembagian mutlak dari Allah yang berjenjang dan bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. At-Talaq: 7)

Kaidah ayat ini sekaligus meruntuhkan narasi media sosial lainnya yang menuntut pemisahan kaku antara “biaya operasional dapur” dengan “nafkah pribadi istri”. Muncul anggapan bahwa bila uang dari suami habis untuk makan, sewa kontrakan, biaya listrik, atau kebutuhan rumah tangga lainnya, maka suami dianggap belum menafkahi istrinya sama sekali karena belum memberikan uang saku terpisah, misalnya untuk jajan atau perawatan kecantikan.

Secara fikih, pilar nafkah pokok (dharuriyyat) adalah pangan yang mencukupi, sandang yang pantas, tempat tinggal yang aman, serta fasilitas sanitasi dasar tubuh. Ketika seorang suami berpenghasilan pas-pasan telah mengerahkan tenaganya dan seluruh penghasilannya tercurah untuk memastikan anak-istrinya tidak kelaparan dan memiliki tempat berteduh, ia telah sah menggugurkan kewajiban nafkah syar’i-nya di hadapan Allah. (Imam An-Nawawi dalam Raudhatuth Thalibin, 9: 40 dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, 8: 195–196)

Uang saku bebas atau anggaran perawatan kecantikan tambahan adalah perkara pelengkap (tahsiniyyat). Suami yang lapang hartanya tentu sangat dianjurkan memberikan uang pegangan pribadi untuk memanjakan istrinya. Namun bagi suami yang ekonominya sedang diuji, memaksakan tuntutan uang jajan terpisah dan menjadikannya alasan untuk membangkang (nusyuz) adalah perbuatan dosa.

Di sinilah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingatkan para istri agar terhindar dari sifat kufur nikmat atas kebaikan suami,

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ

إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

“Diperlihatkan neraka kepadaku, dan ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita karena mereka kufur.’ Ditanyakan, ‘Apakah mereka kufur kepada Allah?’ Beliau menjawab, ‘Mereka kufur (mengingkari kebaikan) suami dan mengingkari perbuatan baik. Sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu suatu saat ia melihat kekurangan darimu, ia akan berkata: Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu’.” (HR. Bukhari no. 29 dan Muslim no. 907)

Hadis ini menjadi pengingat agar ikhtiar dan kerja keras suami dalam mencari nafkah halal tidak serta-merta dinafikan oleh istri, hanya karena ada satu atau dua keinginan pribadi yang belum sanggup dipenuhi. Pengecualian hanya berlaku bila suami sejatinya berharta atau fisiknya sehat, namun sengaja malas, menelantarkan, atau kikir. Dalam kondisi ini, syariat membolehkan istri mengambil harta suami sebatas kebutuhannya tanpa izin, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Hindun binti ‘Utbah,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara patut (makruf).” (HR. Bukhari no. 5364 dan Muslim no. 1714)

Skenario kedua: Suami gemar bermaksiat

Jika kekurangan suami berada di ranah ekonomi tidak serta-merta menggugurkan ketaatan, lantas bagaimana jika ketidaksempurnaan itu berupa kurangnya akhlak atau perilaku maksiat?

Para ulama menjelaskan bahwa dosa pribadi seorang suami adalah urusan hisab pribadinya di hadapan Allah. Selama sang suami tidak memerintahkan atau memaksa istrinya untuk ikut bermaksiat, maka hak ketaatan istri dalam perkara-perkara yang mubah dan ma’ruf seperti izin keluar rumah, menjaga amanah harta dan anak, serta melayani kebutuhan biologis tetap wajib dipenuhi. (Fatwa Al-Lajnah Ad-Da’imah, 19: 235)

Istri berkewajiban mendakwahi suaminya dengan cara yang santun, menasihatinya pada saat waktu luang yang tepat, senantiasa mendoakannya, dan menunjukkan akhlak yang mulia demi melembutkan hatinya.

Namun, Islam bukanlah agama yang membiarkan kezaliman merajalela tanpa jalan keluar. Apabila maksiat suami telah melampaui batas bahaya mendasar, misalnya suami meninggalkan salat secara total, murtad, terang-terangan berzina, terjerat judi kronis yang menghabiskan nafkah pokok, atau melakukan kekerasan fisik yang membahayakan nyawa istri, syariat tidak menuntut istri untuk bertahan dalam siksaan.

Dalam situasi ini, syariat membuka pintu keselamatan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai (khulu’ atau faskh) ke pengadilan agama demi melindungi agama, jiwa, dan keselamatan dirinya. Penyelamatan diri dilakukan lewat jalur syariat yang benar dan terhormat, bukan dengan cara membangkang secara anarkis di dalam rumah seraya melanggar aturan-aturan Allah lainnya.

[Bersambung]

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Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

Artikel Muslimah.or.id