​Menikah tidak selalu mempertemukan kita dengan sosok yang serba sempurna. Dalam kenyataan hidup, banyak istri yang harus berhadapan dengan sikap suami yang menguras air mata: mudah marah, kata-katanya menyakitkan, kaku dan jarang peduli perasaan istri, atau bahkan bersikap semena-mena sambil membawa-bawa dalil bahwa “istri harus taat”.

​Ketika menghadapi situasi seperti ini, seorang istri sering kali bingung karena mendapat dua saran yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada saran yang menyuruh serba pasrah, dengan anggapan bahwa istri salehah harus selalu diam, menerima perlakuan apa pun tanpa batas, dan menahan semua rasa sakit atas nama sabar meski batinnya tersiksa. Di sisi lain, media sosial kerap memberikan provokasi panas untuk langsung membalas sikap kasar suami dengan membangkang, curhat membuka aib rumah tangga ke mana-mana, atau buru-buru minta cerai padahal masalahnya masih bisa diperbaiki.

​Islam adalah agama yang adil dan masuk akal. Syariat tidak membenarkan sikap semena-mena dari siapa pun, tetapi juga memberikan cara yang bijak bagi istri dalam menghadapi sikap suami yang belum baik.

Pahami dulu masalahnya: Sifat bawaan atau sudah melanggar batas?

​Langkah awal yang paling penting adalah menilai masalahnya dengan kepala dingin. Jangan sampai kita mencampuradukkan semua hal yang menyebalkan ke dalam satu masalah besar. Secara umum, sikap suami bisa dipetakan ke dalam dua keadaan yang berbeda penanganannya.

​Keadaan pertama adalah kekurangan yang sifatnya manusiawi. Misalnya suami orangnya cuek, kurang peka, jarang memuji, agak berantakan, atau gaya bicaranya memang bernada keras karena bawaan lingkungan keluarganya sejak kecil. Untuk kondisi seperti ini, sikap yang tepat adalah menghadapinya dengan sabar, penuh maklum, kompromi, dan komunikasi pelan-pelan. Kita perlu mengingat nasihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya,

​لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu sifat darinya, tentu ia masih menyukai sifat yang lain.” (HR. Muslim no. 1469)

​Hadis ini mengingatkan kita untuk tetap melihat kelebihan suami yang lain. Boleh jadi ia kaku, namun ia tetap bertanggung jawab mencari nafkah halal, jujur, setia, dan tidak pernah bermain tangan.

​Keadaan kedua adalah sikap buruk yang nyata-nyata melanggar batas syariat. Contohnya suami sering menghina martabat istri, mencaci-maki fisik, merendahkan keluarga istri, melakukan kekerasan fisik, sengaja menahan uang belanja padahal mampu, atau terang-terangan bermaksiat. Sikap seperti ini bukan lagi ranah untuk sekadar pasrah dan berdiam diri, melainkan membutuhkan ketegasan, cara menasihati yang benar, serta langkah nyata untuk melindungi keselamatan diri sendiri.

Dosa suami adalah tanggungan pribadinya

​Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika menghadapi pasangan yang sulit adalah membalas keburukan dengan cara yang sama-sama buruk. Ketika suami berbicara kasar, istri ikut membalas dengan bentakan. Ketika suami cuek, istri membalas dengan menolak kewajiban melayani suami atau mogok mengerjakan urusan rumah tangga. Padahal dalam prinsip dasar agama kita, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

​وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Al-An’am: 164)

​Sikap buruk suami adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah yang kelak akan ia pertanggungjawabkan. Jangan sampai perlakuan buruk suami justru ikut menyeretmu menjadi pribadi yang kehilangan adab, melalaikan kewajiban, atau ikut menumpuk dosa. Tetaplah berbuat baik dan taat dalam hal-hal yang benar, bukan semata-mata demi menunggu balasan manis dari manusia, melainkan untuk menjaga nilai ibadah dan pahalamu di hadapan Allah.

Cara mengingatkan suami tanpa membuatnya tersinggung

​Menasihati suami tentu berbeda dengan menasihati anak atau teman sebaya. Laki-laki sebagai kepala keluarga biasanya memiliki harga diri dan ego yang tinggi. Jika ditegur di depan orang lain, dipojokkan saat baru pulang kerja dalam kondisi lelah, atau diceramahi dengan nada menggurui, respons alaminya adalah langsung membela diri dan semakin mengeraskan hati.

​Oleh karena itu, pilihlah waktu yang tepat untuk berbicara. Hindari mengajak diskusi serius saat suami sedang marah, lapar, kelelahan, atau di depan anak-anak, dan tunggulah momen santai saat suasana hatinya sedang tenang. Ketika mulai berbicara, fokuslah mengungkapkan perasaan sendiri daripada melayangkan tuduhan yang menyudutkan. Alih-alih berkata bahwa suami orang yang kasar dan tidak punya hati, yang hanya akan membuat harga dirinya merasa diserang, sampaikanlah bahwa kata-kata yang diucapkan tadi membuat hatimu sedih. Katakan bahwa engkau sangat menghormatinya sebagai kepala keluarga, namun engkau berharap ia bisa menyampaikannya dengan lebih lembut agar nasihatnya bisa didengar dengan nyaman. Selain itu, engkau juga bisa mengajaknya kepada kebaikan secara halus tanpa nada menggurui, misalnya dengan menyimak rekaman kajian pendek bersama dari ustaz yang ia segani atau membaca buku bacaan ringan bersama di rumah.

​Tentukan batasan yang jelas: Sabar bukan berarti rela diperlakukan semaunya

​Banyak orang salah paham dan mengira bahwa sabar itu artinya harus diam saja saat disakiti terus-menerus. Dalam ajaran Islam, sabar adalah menahan diri dari keluh kesah dan tindakan putus asa, bukan membiarkan kezaliman menimpa diri kita tanpa batas.

​Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan sebuah kaidah penting dalam kehidupan,

​لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah no. 2341; dinilai hasan oleh An-Nawawi)

​Ketika suami mulai berbicara kasar atau merendahkan, engkau berhak mengambil jarak secara santun untuk melindungi diri. Engkau bisa menyampaikan dengan tenang bahwa engkau tidak bisa melanjutkan obrolan bila menggunakan kata-kata kasar, dan menawarkan untuk melanjutkannya nanti setelah emosi sama-sama reda, lalu segera menyingkir ke ruangan lain. Tindakan ini mendidik suami secara tidak langsung bahwa sikap kasarnya tidak bisa diterima begitu saja. Terlebih lagi jika perlakuan buruk tersebut sudah mengarah pada kekerasan fisik atau ancaman yang membahayakan badan, jangan pernah tinggal diam, karena menjaga keselamatan diri adalah kewajiban syariat yang mutlak.

Libatkan orang ketiga yang netral dan bijak

​Jika berbagai upaya dialog dari hati ke hati telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, sementara sikap buruk suami terus membuatmu tertekan dan menderita, Al-Qur’an telah menyediakan jalan keluar yang jelas. Masalah seperti ini tidak semestinya dipendam sendirian sampai merusak jiwa, dan tidak pula diumbar menjadi konsumsi publik di media sosial.

​Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

​وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” (QS. An-Nisa: 35)

​Langkah syar’i ini dilakukan dengan mengajak bicara pihak keluarga atau tokoh yang dihormati, paham agama, netral, dan disegani oleh suami. Nasihat, teguran, dan pandangan objektif dari sosok penengah yang berwibawa sering kali jauh lebih efektif menyadarkan suami dibandingkan kata-kata dari istri sendiri.

Pilihan terakhir: Kapan boleh mengambil jalur hukum?

​Perceraian memang menjadi jalan darurat yang paling dihindari dalam Islam. Namun, syariat yang agung ini tidak pernah membiarkan seorang wanita terus-menerus terkurung dalam penderitaan dan bahaya yang merusak lahir maupun batinnya.

​Ketika suami tetap bersikap kasar tanpa ada niat memperbaiki diri, melakukan kekerasan fisik yang berulang, sengaja menelantarkan nafkah lahir dan batin padahal memiliki kemampuan, atau terus-menerus memaksa istri melanggar perintah Allah, sementara seluruh nasihat dan mediasi keluarga menemui jalan buntu, maka syariat membuka pintu keselamatan. Dalam kondisi darurat seperti ini, istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai (khulu’) ke pengadilan agama.

​Langkah ini memiliki landasan sahih dari riwayat istri sahabat Tsabit bin Qais di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Wanita mulia tersebut datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan karena suaminya berbuat jahat atau kurang agamanya, melainkan karena ia merasa sudah tidak memiliki kecocokan rasa dan khawatir tidak sanggup menunaikan hak-hak suaminya dengan baik,

​يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ

“Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam hal akhlak maupun agamanya, tetapi aku takut tidak bisa menjalankan kewajibanku dengan baik dalam Islam…” (HR. Bukhari no. 5273)

​Mendengar pengaduan yang tulus tersebut, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memaksanya untuk bertahan dalam rasa tertekan. Beliau justru memerintahkan Tsabit bin Qais menerima kembali mahar yang dulu diberikan dan menceraikan istrinya secara terhormat. Jika terhadap suami yang saleh dan baik perangainya saja syariat mengizinkan istri berpisah saat ia benar-benar tidak sanggup lagi, tentu jalan keluar tersebut jauh lebih terbuka dan beralasan bagi istri yang menghadapi suami zalim dan menyakiti lahir batinnya.

​Menghadapi perangai suami yang sulit memang salah satu ujian kesabaran yang sangat berat dalam pernikahan. Tetaplah panjatkan doa dengan penuh harap agar Allah melembutkan hati pasanganmu. Namun di saat yang sama, jagalah kesehatan batin dan martabatmu: tetap patuhi suami dalam hal kebaikan, sampaikan keberatan secara santun, dan jangan pernah membiarkan perlakuan yang tidak adil merusak diri maupun agamamu.

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Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

Artikel Muslimah.or.id