Teladan dari Rasulullah untuk para suami

Pembahasan ini tentu tidak boleh dipotong hanya pada kewajiban istri. Di era media sosial, muncul pula fenomena laki-laki yang minim ilmu agama dan kurang akhlak, namun lantang meneriakkan dalil ketaatan demi memuaskan egonya. Menjadikan firman Allah dan sabda Nabi sebagai alat kekuasaan untuk menuntut dilayani bagai raja, menolak mengerjakan tugas rumah tangga sekecil apa pun, serta bersikap kasar dan kaku kepada istrinya.

Agama Islam memberikan hak kepemimpinan (qawwamah) kepada suami bukan sebagai pembenaran untuk bersikap diktator atau bertindak semena-mena. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai manusia paling mulia, pemimpin umat, dan panglima tertinggi tidak pernah duduk berpangku tangan di rumah sambil memerintah istrinya dengan angkuh.

Al-Aswad bin Yazid meriwayatkan penuturan ibunda ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

“Aku bertanya kepada ‘Aisyah, ‘Apa yang dikerjakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saat berada di rumahnya?’ ‘Aisyah menjawab, ‘Beliau senantiasa membantu pekerjaan keluarganya. Namun, jika waktu salat tiba, beliau keluar untuk melaksanakannya’.” (HR. Bukhari no. 676)

Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menambahkan potret keseharian beliau,

كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ

“Beliau adalah seorang manusia biasa: beliau menambal pakaiannya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan melayani keperluan dirinya sendiri.” (HR. Ahmad no. 24903; disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Sahihah no. 671)

Jika sosok agung yang dijamin surga rela memegang jarum dan benang untuk bajunya sendiri, sungguh keliru jika seorang suami biasa merasa gengsi untuk sekadar mengangkat piring makannya sendiri atau mencuci gelasnya sendiri.

Standar kualitas keimanan seorang pria di hadapan Allah tidak diukur dari seberapa keras suaranya memerintah di dalam rumah, melainkan dari kelembutan perangainya kepada pasangannya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara ma’ruf (patut).” (QS. An-Nisa: 19)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162; dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani)

Pernikahan dalam Islam pada hakikatnya adalah ladang kerja sama, saling memahami, dan saling menguatkan. Rumah tangga tidak akan pernah menemukan ketenteraman jika masing-masing pihak duduk egois dengan daftar tuntutan haknya sendiri: suami sibuk menuntut ketaatan mutlak, sementara istri sibuk menakar setiap baktinya dengan nominal materi.

Kunci keharmonisan keluarga adalah ketika setiap pihak berfokus menyempurnakan kewajibannya masing-masing terlebih dahulu di hadapan Allah:

1) Suami fokus menunaikan kewajiban memimpin dengan penuh keadilan, mencari nafkah halal dengan sungguh-sungguh, mengayomi, membimbing, dan memperlakukan istrinya dengan penuh kelembutan.

2) Istri fokus menunaikan kewajiban taat kepada suami, menjaga amanah kehormatan serta harta rumah tangganya, dan menyuburkan rasa syukur atas rezeki yang Allah karuniakan lewat suaminya.

Ketaatan seorang istri dalam Islam bukanlah simbol kekalahan ego, melainkan jalan ibadah yang mulia, pembuka pintu surga, dan penjaga stabilitas tatanan keluarga. Di sisi lain, amanah kepemimpinan di pundak suami bukanlah dalih untuk menuntut secara sepihak, melainkan tanggung jawab besar untuk mengayomi, melindungi, dan membimbing pasangannya.

Ketika ketaatan istri yang tulus berpadu dengan kepemimpinan suami yang bijaksana dan penuh kasih sayang, narasi-narasi sinis di media sosial akan runtuh dengan sendirinya. Rumah tangga tidak akan mengenal kasta majikan dan pembantu, tetapi menjelma menjadi ‘baiti jannati’, miniatur surga di atas bumi.

[Selesai]

KEMBALI KE BAGIAN 3

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Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

Artikel Muslimah.or.id

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