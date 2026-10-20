Batasan ketaatan istri

​Meskipun kedudukannya sangat tinggi, Islam sangat memuliakan perempuan sehingga ketaatan seorang istri kepada suami bukanlah ketaatan mutlak tanpa batas. Syariat memasang batasan yang sangat tegas, di mana ketaatan itu gugur seketika apabila melibatkan kemaksiatan kepada Allah. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan kaidah baku dalam sabdanya,

​لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Sang Pencipta.” (HR. Ahmad no. 1095; sanadnya sahih)

​Jika suami menyuruh melepas jilbab, meninggalkan salat, memakan harta haram, melayani hubungan biologis terlarang saat haid atau lewat dubur, atau menyuruh memutus silaturahmi secara zalim, istri wajib menolaknya dengan cara yang baik.

​Selain itu, perintah suami yang wajib ditaati terbatas pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan kepatutan (al-ma’ruf), sebagaimana ditegaskan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

​إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (kebaikan).” (HR. Bukhari no. 7145 dan Muslim no. 1840)

​Prinsip ini juga dibatasi oleh batas kesanggupan manusiawi, berpijak pada firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

​لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

​Oleh sebab itu, suami tidak berhak secara syariat menuntut tugas atau pelayanan yang merusak fisik dan kesehatan mental istrinya.

Apakah pernikahan bersifat transaksional?

​Salah satu racun pemikiran modern yang kerap menyusup melalui media sosial adalah mereduksi pernikahan menjadi kontrak bisnis untung-rugi. Pemikiran ini melahirkan pola pikir sempit yang menakar bakti semata-mata dari besaran nafkah yang diterima.

​Pandangan ini bertolak belakang dengan hakikat syariat pernikahan dalam Islam, di mana Allah menyebut akad nikah bukan sebagai transaksi, melainkan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh dan agung,

​وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat (agung).” (QS. An-Nisa: 21)

​Rumah tangga ditegakkan di atas pilar cinta (mawaddah), belas kasih (rahmah), dan ketenteraman hati (sakinah). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

​وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan belas kasih. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

​Jika rumah tangga dihitung murni dengan angka materi, fondasi keluarga akan mudah runtuh. Ketika suami diuji sakit atau usahanya bangkrut, secara otomatis hilang pula alasan bagi istri untuk setia dan taat. Sebaliknya, ketika istri sakit, baru saja melahirkan, atau kelelahan, suami akan merasa berhak menelantarkannya karena tidak lagi menerima pelayanan biologis. Hubungan pernikahan akhirnya berubah bagaikan suasana kantor kerja yang dingin, di mana kedua pihak saling menuntut hak, kikir berbuat baik, dan selalu menghitung-hitung jasa. Padahal dalam Islam, hubungan suami-istri bukan sekadar hitung-hitungan hukum atau batas kewajiban minimal, melainkan dibangun di atas kelapangan hati untuk saling berbuat baik.

​Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

​وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan janganlah kamu melupakan kebaikan (keutamaan) di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 237)

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Melayani suami: antara khidmah, tudingan “babu”, dan istilah “mothering”

​Dua narasi yang paling gencar menyerang peran domestik istri di lini masa sosial media saat ini adalah istilah pop-psikologi barat mothering dan stigma kasar bahwa melayani suami sama dengan menjadi babu gratisan.

​Mengenai narasi pertama, dalam studi psikologi pernikahan, istilah mothering atau dinamika orang tua-anak (parent-child dynamic) sebenarnya merujuk pada sikap salah satu pasangan yang terlalu mengatur, mencereweti, dan memperlakukan pasangannya seperti anak kecil yang tidak mandiri. Namun di media sosial, istilah ini disalahartikan untuk mencela perbuatan baik seorang istri. Menyiapkan makanan, merapikan pakaian, dan melayani keperluan suami dicap seolah-olah istri sedang mengasuh anak kecil.

​Bahkan yang lebih memprihatinkan, ada narasi media sosial yang nekat mencatut dalil syariat secara serampangan dengan membawa-bawa larangan zhihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan punggung ibu kandungnya.

​Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman terkait zhihar,

​الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

“Orang-orang di antara kamu yang men-zhihar istrinya (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mujadilah: 2)

​Dari ayat ini, mereka membangun cocoklogi keliru bahwa mengurus keperluan harian suami dilarang karena dianggap menyamakan istri seperti sosok ibu. Ini adalah bentuk kebodohan fatal dalam memahami fikih. Zhihar dalam syariat adalah ucapan talak jahiliyah dari seorang suami yang mengharamkan hubungan biologis dengan istrinya (“Engkau bagiku seperti punggung ibuku”), yang pelakunya diwajibkan membayar denda (kaffarah). Perkara ini murni berkaitan dengan keharaman hubungan ranjang dan diucapkan oleh suami, sama sekali tidak ada kaitannya dengan bakti dan pelayanan seorang istri.

​Kemudian dari tudingan mothering ini, akhirnya narasi media sosial kerap merembet ke tuduhan berikutnya: menganggap pekerjaan rumah tangga menurunkan derajat wanita menjadi pembantu tanpa upah.

​Anggapan ini jelas keliru secara prinsip. Pembantu bekerja untuk orang lain demi upah, kedudukannya sebagai bawahan, dan ruang lingkupnya sebatas transaksi tenaga. Sementara istri adalah pendamping hidup sekaligus nyonya di rumahnya sendiri. Istri dinafkahi secara terhormat, memiliki hak atas mahar dan harta waris, serta setiap keringat baktinya dinilai sebagai ibadah berpahala besar di hadapan Allah.

​Keteladanan pelayanan istri ini tercermin nyata pada putri tercinta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Fathimah radhiyallahu ‘anha,

​أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ

“Bahwa Fathimah ‘alaihas salam mengeluhkan tangannya yang melepuh kasar akibat memutar batu gilingan gandum. Maka ia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk meminta seorang pelayan, namun ia tidak berjumpa dengan beliau.” (HR. Bukhari no. 5361 dan Muslim no. 2727)

​Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sama sekali tidak melarang Fathimah mengurus rumah Ali, dan tidak pula mencela aktivitas tersebut sebagai pekerjaan pembantu atau perbudakan kala itu. Beliau justru membimbing Fathimah dan Ali radhiyallahu ‘anhuma menuju amalan zikir yang menguatkan jiwa dan raga mereka,

​أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

“Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu? Jika kalian berdua hendak tidur, ucapkanlah takbir tiga puluh tiga kali, tasbih tiga puluh tiga kali, dan tahmid tiga puluh tiga kali. Maka itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu.” (HR. Bukhari no. 5361 dan Muslim no. 2727)

​Kedudukan mulia seorang istri sebagai pemegang kendali rumah tangga ditegaskan langsung oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

​وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Dan seorang istri adalah pengurus (pemimpin) di rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)

​Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggunakan kata ra’iyah (pengurus/pemimpin), bukan pelayan. Istri memegang amanah memimpin dan menata rumah tangganya, bukan sebagai seorang pesuruh.

[Bersambung]

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Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

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