Menepis narasi sosial media, menemukan kembali fitrah rumah tangga

​​​Di era media sosial hari ini, konsep “taat kepada suami” kerap kali disalahpahami dan menuai perdebatan sengit. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai bentuk penindasan terstruktur, hilangnya kemandirian dan kebebasan perempuan, atau relik budaya patriarki kuno yang tak lagi relevan di zaman modern.

​Di sisi lain, linimasa media sosial kita dibanjiri oleh narasi-narasi sinis yang memandang pernikahan layaknya transaksi bisnis dunia kerja. Muncul anggapan bahwa ketaatan istri tergantung seberapa tebal uang belanja yang diberikan. Jika penghasilan suami pas-pasan, ia dianggap tidak layak dipatuhi. Muncul pula klaim bahwa uang belanja dapur bukanlah nafkah bagi istri jika belum disertai uang saku terpisah. Ada pula tudingan bahwa melayani keperluan suami adalah praktik mothering yang salah dan merusak, hingga anggapan bahwa mengurus rumah tangga sama dengan menurunkan derajat istri menjadi babu gratisan.

​Namun di sisi lain, media sosial juga memunculkan fenomena para suami yang minim ilmu agama namun gemar menyalahgunakan dalil syariat. Mencomot hadis ketaatan sebagai tameng untuk bersikap arogan, enggan membantu pekerjaan rumah, menolak mendengar keluh kesah istri, hingga memperlakukan pasangannya secara semena-mena bagai majikan terhadap bawahan.

​Bagaimanakah sebenarnya Islam mendudukkan perkara ini? Mengapa Islam memerintahkan istri untuk taat sedemikian rupa, bahkan menempatkan hak suami di atas hak orang tua kandungnya sendiri? Dan benarkah ketaatan itu bersyarat dan kaku seperti timbal balik materi?

​Mari kita bedah secara jernih, masuk akal, dan berlandaskan dalil-dalil sahih dari Al-Qur’an, As-Sunah, serta pemahaman para ulama ahlussunnah, tanpa mengabaikan realitas dan kehangatan cinta dalam rumah tangga.

Hakikat kepemimpinan (qawwamah): Bukan kasta, melainkan pembagian tugas

​Fondasi utama yang wajib dipahami di awal: Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki kemuliaan martabat kemanusiaan yang setara di hadapan Allah. Keduanya sama-sama memikul beban syariat, sama-sama dihisab atas amalnya, dan sama-sama dijanjikan surga bila bertakwa.

​Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

​مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97)

​Maka, perintah taat sama sekali bukan stempel bahwa perempuan adalah warga kelas dua atau makhluk yang lebih rendah nilainya. Perintah ini murni lahir dari penataan fungsional yang disebut kepemimpinan rumah tangga (qawwamah).

​Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

​الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung dan pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa: 34)

​Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat ini,

​الرَّجُلُ قَيِّمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَيْ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعْوَجَّتْ

“Laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan; ia adalah pemimpinnya, ketuanya, penguasa atas dirinya, dan pendidiknya jika ia menyimpang.” (Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, 2: 292)

​Analogi sederhananya, keluarga ibarat miniatur institusi atau sebuah perahu di tengah samudra. Tidak ada perahu yang selamat jika dikendalikan oleh dua kapten kembar dengan arah kemudi berlawanan. Harus ada satu pemegang keputusan akhir (decision maker). Syariat membebankan kewajiban nafkah lahir-batin, pertahanan fisik keluarga, serta tanggung jawab hisab akhirat atas keselamatan anak dan istri ke pundak suami.

​Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman secara tegas mengenai amanah ini,

​يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

​Karena pertanggungjawaban hisab di hadapan Allah diletakkan di pundak suami, maka Allah yang Maha Bijaksana memberinya hak kepemimpinan, karena memberi beban tanggung jawab yang sedemikian besar tanpa memberi hak otoritas adalah hal yang tidak sejalan dengan keadilan syariat Allah.

Mengapa ketaatan kepada suami melebihi ketaatan kepada orang tua?

​Bagi sebagian orang, aturan ini terdengar mengejutkan: bagaimana mungkin hak seorang pria yang baru masuk ke dalam hidup seorang wanita sanggup menggeser prioritas hak ayah dan ibu yang telah melahirkan, menyusui, dan membesarkannya?

​Rahasianya terletak pada peralihan tanggung jawab perwalian dan pertanggungan melalui akad nikah. Begitu kalimat ijab kabul sah terucap di hadapan para saksi, beban nafkah sandang, pangan, papan, termasuk kesehatan secara syariat resmi berpindah dari pundak ayah kandung ke pundak suami. Seorang ayah tidak lagi menanggung dosa atas keadaan putrinya, namun suami menanggung dosa besar jika ia sengaja melalaikannya. Di samping itu, beban pendidikan akhlak, penjagaan fisik, dan bimbingan agama sang istri juga beralih ke pundak sang suami.

​Rasulullah shallallahu’ alaihi wa sallam menegaskan tingginya hak suami dalam sabdanya,

​لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya (karena besarnya hak suami atas dirinya).” (HR. At-Tirmidzi no. 1159; dinyatakan hasan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi)

​Para pensyarah hadis menegaskan bahwa penggunaan kata lau (sekiranya) dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk pengandaian atas sesuatu yang mustahil terjadi. Artinya, sujud kepada sesama makhluk adalah perkara yang haram secara mutlak dalam Islam dan tidak akan pernah diperintahkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan ungkapan ini murni sebagai bentuk kiasan penegasan (mubalaghah) untuk menggambarkan betapa besarnya hak suami yang wajib dihormati, bukan untuk membolehkan sujud ibadah kepada manusia. (Dinukil oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi , 4: 272–273 dan Al-Mulla Ali Al-Qari dalam Mirqat Al-Mafatih, 5: 2125)

​Bahkan, ketaatan ini menjadi salah satu pintu utama menuju surga, sebagaimana sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,

​إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

“Jika seorang wanita mendirikan salat lima waktu, berpuasa di bulannya (Ramadan), menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya: Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.” (HR. Ahmad no. 1661; dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir no. 660)

​Ketetapan ini dipertegas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,

​الْمَرْأَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ

“Seorang wanita apabila telah menikah, suaminya lebih berhak atas dirinya dibandingkan kedua orang tuanya, dan menaati suami adalah lebih wajib baginya daripada menaati kedua orang tua.” (Ibnu Taimiyah, Majmu’ Al-Fatawa, 32: 261)

​Secara sosiologis, ketetapan ini dirancang demi menjaga kesatuan kepemimpinan rumah tangga baru. Apabila loyalitas istri tetap bermuara pada arahan orang tuanya dan mengalahkan arahan suami, rumah tangga tersebut akan mudah goyah akibat campur tangan serta intervensi dari pihak luar, termasuk orang tua.

[Bersambung]

***

Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

Artikel Muslimah.or.id