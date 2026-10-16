Ada beberapa hal menarik tentang cara kita memandang kehormatan di masa kini.

Di satu sisi, kita hidup di zaman ketika perempuan memiliki begitu banyak ruang untuk belajar, berkarya, berbicara, dan menunjukkan potensinya. Kita bahkan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Namun, di sisi lain, media sosial membuat perhatian manusia menjadi sesuatu yang semakin mudah untuk dikejar. Sebuah foto dapat mendatangkan ratusan perhatian. Sebuah video dapat memperoleh ribuan penonton. Sebuah unggahan dapat menghasilkan begitu banyak like, komentar, dan pujian. Tanpa sadar, semua itu dapat membuat perhatian manusia perlahan berubah menjadi ukuran nilai diri.

“Apakah orang menyukaiku?”

“Berapa banyak orang yang melihatku?”

“Apakah aku mendapatkan cukup banyak perhatian?”

Termasuk bagi seorang muslimah, muncul sebuah pertanyaan yang mungkin lebih penting untuk direnungkan,

“Apakah perhatian manusia benar-benar sama dengan kemuliaan?”

Pertanyaan ini pada akhirnya bukan hanya tentang pakaian, penampilan, atau media sosial. Ini tentang bagaimana seorang perempuan memandang harga dirinya sendiri.

Ketika sebagian perempuan kehilangan kehormatannya sebelum datangnya Islam

Untuk memahami bagaimana Islam memuliakan wanita, kita perlu melihat sejenak bagaimana sebagian perempuan diperlakukan dalam masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.

Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib

Al-Qur’an menggambarkan bagaimana sebagian masyarakat jahiliyah memandang kelahiran anak perempuan sebagai sesuatu yang memalukan.

Allah Ta’ala berfirman,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌۚ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْۤءِ مَا بُشِّرَ بِهٖۗ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِۗ اَلَا سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.” (QS. An-Nahl: 58–59)

Ayat tersebut menggambarkan bagaimana seseorang pada masa itu dapat merasa malu dan marah ketika mendapatkan kabar kelahiran seorang anak perempuan. Perempuan bahkan dapat dipandang sebagai beban atau kehinaan, bukan sebagai amanah yang harus dimuliakan.

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Perempuan kehilangan hak atas harta

Dalam sebagian praktik masyarakat jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris sebagaimana yang kemudian ditetapkan oleh Islam. Islam datang membawa ketentuan yang menetapkan bahwa perempuan juga memiliki hak atas harta warisan.

Allah Ta’ala berfirman,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7)

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di di dalam Tafsir As-Sa’di menyampaikan, “Dahulu, disebabkan karena kesewenang-wenangan dan kekejaman orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka tidak mewariskan harta mereka kepada orang-orang yang lemah, dari kaum wanita dan anak-anak, namun mereka menetapkan warisan hanya untuk kaum laki-laki yang kuat. Hal tersebut menurut mereka adalah karena laki-laki yang kuat itu adalah pelaku peperangan, pembunuhan, perampasan, dan pengambilan. Maka Allah Rabb yang Maha Penyayang lagi Maha Bijaksana berkehendak membuat suatu syariat yang di dalamnya, kaum laki-laki maupun kaum wanitanya adalah sama (kedudukannya), dan kaum yang lemah dan kaum yang kuat juga sama (kedudukannya).”

Ketentuan dari ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan sebagai pihak yang memiliki hak, bukan sekadar seseorang yang bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

Perempuan dapat diperlakukan sebagai objek

Dalam sebagian praktik jahiliyah, seorang perempuan bahkan dapat diperlakukan seperti bagian dari harta yang diwariskan.

Allah Ta’ala berfirman,

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَحِلُّ لَـكُمۡ اَنۡ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرۡهًا​ ؕ وَلَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ لِتَذۡهَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ​

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.” (QS. An-Nisa: 19)

Ayat tersebut turun disebabkan adanya praktik mewariskan wanita yang ditinggal mati suaminya ke ahli waris.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “(Dahulu pada masa jahiliyah), jika ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka para walinya (ahli warisnya) lebih berhak atas istrinya. Jika sebagian dari mereka mau, mereka boleh menikahinya. Jika mereka mau, mereka boleh menikahkannya (dengan orang lain). Dan jika mereka mau, mereka tidak menikahkannya (menelantarkannya). Mereka lebih berhak atas wanita itu daripada keluarganya sendiri. Maka turunlah ayat ini: {Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa}.” (HR. Bukhari no. 4579)

Islam kemudian melarang praktik tersebut dan memberikan batasan yang jelas dalam memperlakukan perempuan. Perempuan bukan barang, harta, maupun objek yang dapat diperlakukan sesuka hati. Ia adalah seorang manusia yang memiliki kehormatan dan hak yang harus dijaga.

Namun, Islam tidak berhenti hanya dengan menghapus ketidakadilan. Bagaimana cara Islam melakukannya? Insyaallah, pembahasan ini akan berlanjut ke bagian berikutnya.

[Bersambung]

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Penulis: Lisa Almira

Artikel Muslimah.or.id

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