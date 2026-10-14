Pengertian kemunafikan

Kemunafikan dalam bahasa berasal dari kata نَافَقَ; dikatakan: نَافَقَ – يُنَافِقُ – نِفَاقًا – مُنَافَقَة”. Istilah ini diambil dari kata “النَافِقَاء”, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya tikus gurun, sebab jika dikejar dari satu lubang, ia akan melarikan diri ke lubang lainnya, lalu keluar darinya. Ada pula yang mengatakan: istilah ini berasal dari kata “النَّفَق”, yaitu tempat rahasia untuk tikus bersembunyi.

Adapun dalam istilah syariat, maknanya adalah menampakkan Islam dan kebaikan, namun menyembunyikan kekafiran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena ia masuk ke dalam syariat melalui satu pintu, lalu keluar darinya melalui pintu yang lain. Mengenai hal ini, Allah Ta’ala mengingatkan dalam firman-Nya,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS At-Taubah: 67)

Fasik adalah orang-orang yang keluar dari syariat.

Allah menjadikan orang-orang munafik lebih jahat daripada orang-orang kafir, lalu berfirman,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

“Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah dari neraka.” (QS An-Nisa’: 145)

Dan Allah berfirman,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah-lah yang menipu mereka.” (QS An-Nisa’: 142)

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal yang mereka tipu hanyalah diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambah penyakit itu bagi mereka, dan bagi mereka ada siksa yang pedih karena dosa-dosa yang mereka lakukan.” (Q.S Al-Baqarah: 9-10)

Ibnu Juraij dalam Tafir Ibnu Katsir mengatakan bahwa kemunafikan adalah menyelisihi perkataan dengan perbuatannya. Apa yang tertutup menyelisihi apa yang tampak, yang masuk dan yang keluar, yang dilihat dan yang tidak dilihat.

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Jenis-jenis kemunafikan

Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya bahwa kemunafikan adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Kemunafikan ada dua jenis, yaitu:

An-nifaq al-i’tiqadiy

Inilah jenis kemunafikan yang membuat seseorang kekal di dalam neraka. Terkadang juga disebut dengan an-nifaq al-akbar, yang pelakunya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Pelakunya berada di lapisan paling bawah neraka. Allah menyifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk, yakni kufur, tidak beriman, mengolok-olok agama dan pelakunya, meremehkan mereka, condong kepada musuh-musuh Islam, dan ikut bersama mereka dalam memusuhi Islam.

Mereka ini ada di setiap zaman. Terlebih lagi ketika kekuatan Islam semakin tampak, dan mereka tidak mampu untuk menyaingi kekuatan mereka secara lahiriah, sehingga mereka menampakkan bahwa mereka telah masuk ke dalam golongan kaum muslimin untuk membuat tipu daya secara diam-diam. Hal ini agar mereka bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan amanlah darah dan harta mereka. Orang munafik menampakkan iman mereka kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan juga hari kiamat. Namun, secara batin mereka mendustakan itu semua. Tidak beriman bahwasanya Allah telah berbicara dengan ucapan yang Allah turunkan kepada manusia yang Ia jadikan manusia tersebut sebagai Rasul-Nya dan memberikan petunjuk atas izin-Nya, yang memperingatkan manusia akan azab-Nya, dan menakut-nakuti dengan hukuman-Nya. Sungguh Allah singkap apa yang orang munafik tersebut tutupi, dan menjelaskannya di dalam Al-Qur’an Al-Karim.

An-nifaq al-‘amaliy

Ini adalah jenis kemunafikan yang tergolong dosa besar. Terkadang disebut juga dengan an-nifaq al-ashghar. Yaitu perbuatan-perbuatan yang menyamai apa yang diperbuat oleh orang-orang munafik. Namun, iman tetap ada di dalam hati mereka, dan perbuatan tersebut tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Akan tetapi, perbuatan tersebut bisa menjadi perantara kepada kemunafikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Pelakunya bisa tetap berada pada iman, dan juga kemunafikan. Tidak jarang perbuatan-perbuatan ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kemunafikan murni.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كانَ منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

“Empat hal yang jika dimiliki seseorang, maka ia adalah seorang munafik sejati. Dan siapa pun yang memiliki salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: jika dipercaya, ia mengkhianati; jika berbicara, ia berbohong; jika membuat perjanjian, ia melanggarnya; dan jika berselisih, ia bertindak zalim.” (HR. Bukhari no. 2459 dan Muslim no. 58)

Barang siapa yang terkumpul padanya keempat sifat ini, maka kejahatan telah berkumpul padanya, dan ia memenuhi ciri-ciri orang-orang munafik. Barang siapa yang memiliki salah satunya, maka ia telah memiliki satu sifat kemunafikan. Sebab, pada diri seorang hamba dapat berkumpul sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kejahatan, sifat-sifat iman, serta sifat-sifat kekafiran dan kemunafikan. Dan ia berhak atas pahala maupun siksa sesuai dengan perbuatan yang menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah malas salat berjemaah di masjid. Hal ini termasuk sifat-sifat orang munafik, karena kemunafikan adalah kejahatan yang sangat berbahaya, dan para sahabat sangat takut terjatuh ke dalamnya.

Di dalam Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, seorang tabi’in, berkata,

دركت ثلاثين من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كُلُّهم يخاف النفاق على نفسه

“Aku bertemu dengan tiga puluh orang dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan mereka semua takut akan kemunafikan menimpa diri mereka sendiri.”

Sejarah munculnya kemunafikan

Allah Ta’ala berfirman,

وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ . يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

“Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir”, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.” (QS Al-Baqarah: 8-9)

Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, sifat-sifat orang munafik disebutkan dalam surah-surah Madaniyyah karena di Makkah tidak ada kemunafikan, melainkan sebaliknya. Ada orang-orang yang secara terbuka menunjukkan kekafiran karena terpaksa, padahal di dalam hatinya mereka beriman.

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berhijrah ke Madinah, di sana terdapat kaum Anshar dari suku Aus dan Khazraj yang pada masa jahiliyah menyembah berhala sebagaimana kebiasaan kaum musyrik Arab, dan juga kaum Yahudi dari Ahli Kitab yang mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Orang Yahudi Madinah terbagi menjadi tiga suku: Bani Qaynuqa’ yang bersekutu dengan Bani Khazraj dan Bani Nadir; dan Bani Qurayzah yang bersekutu dengan Bani Aus.

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, sebagian dari kaum Anshar dari suku Bani Aus dan Bani Khazraj masuk Islam. Sementara itu, hanya sedikit orang Yahudi yang masuk Islam, di antaranya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu ‘anhu. Pada saat itu, belum ada kemunafikan, karena umat Islam belum memiliki kekuatan yang ditakuti, meskipun orang Yahudi dan banyak suku Arab di sekitar Madinah telah menyerah.

Ketika perang Badr terjadi, Allah menampakkan kekuasaan-Nya serta mengagungkan Islam dan umat-Nya. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh terkemuka di Madinah. Dia berasal dari suku Khazraj dan pernah menjadi pemimpin kedua kelompok tersebut pada masa Jahiliyah. Mereka telah bertekad untuk menjadikannya pemimpin atas mereka. Namun, dakwah kebenaran masuk kepada mereka, sehingga mereka pun masuk Islam dan berpaling darinya. Akibatnya, Abdullah bin Ubay bin Salul pun menyimpan rasa dendam terhadap Islam dan para pemeluknya

Ketika perang Badar terjadi, ia berkata, “Inilah ketetapan Allah yang telah terlaksana (artinya, masa pemerintahannya telah berakhir).” Ia kemudian memeluk Islam secara terang-terangan, dan kelompok-kelompok orang yang memiliki jalan serta keyakinan yang sama dengannya dan juga sebagian kalangan Ahli Kitab bergabung bersamanya. Sejak saat itu, muncullah sikap kemunafikan di kalangan penduduk Madinah dan suku-suku Badui di wilayah sekitarnya. Namun, di kalangan kaum Muhajirin, tidak ada seorang pun yang munafik, sebab tidak ada seorang pun yang berhijrah karena paksaan, mereka berhijrah dengan meninggalkan harta, anak-anak, dan tanah mereka demi mengharapkan apa yang telah Allah sediakan di akhirat kelak.

Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka Islam semakin kuat. Allah menolong agama ini melalui perang Badr. Berita tentang kemenangan ini tersebar ke penjuru dunia, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengalahkan kaum Quraisy, dan Quraisy adalah kabilah kuat di bangsa Arab. Masyarakat pun melihat hal itu, ketika mereka dikalahkan di perang Badr, terbunuhlah pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian orang-orang munafik berkata, “Kami tinggal di Madinah bersama orang-orang Muhajirin dan Anshar, sedangkan di antara mereka ada Rasul. Apa yang akan kita lakukukan?” Akhirnya, mereka membuat tipu daya dengan cara menampakkan keislaman dengan tujuan agar bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin akan menjaga darah dan harta mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah melihat mereka kecuali secara lahiriah saja. Tidak ada yang mengetahui apa isi hati mereka kecuali Allah Ta’ala. Barang siapa yang menampakkan keislamannya, maka akan Rasulullah terima sampai tampak apa yang menyelisihi lahiriahnya.

Sebagai kesimpulan, berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 8, kemunafikan pertama kali terjadi setelah Perang Badr, yakni di tahun kedua hijriyah.

Kita meminta kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan dan juga pelakunya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah kepada iman yang murni, dan mengikhlaskan agama hanya kepada-Nya. Allahul Muwaffiq. Aamiin

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Penulis: Triani Pradinaputri

Artikel Muslimah.or.id

Referensi:

Al-Fawzān, Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn ʻAbd Allāh. ʻAqīdah at-tawḥīd wa-bayān mā yuḍādduhā min asy-syirk al-akbar wa-al-aṣghar wa-at-taʻṭīl wa-al-bidaʻ wa-ghayr dhālik.

Al-Fawzān, Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn ʻAbd Allāh. (2006). Syarh Tafsir Kalimati At-Tauhid. Dar Imam Ahmad.

Ibn Kathīr, ʻImād al-Dīn Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar. (1998). Tafsīr al-Qurʻān al-ʻAẓīm (M. Ḥ. Shams al-Dīn, Ed.; Cet. 1, Vol. 1–9). Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.