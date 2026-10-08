Al-Qur`an bukan hanya berisi hukum-hukum syari`at, tetapi, juga berisi kisah-kisah umat terdahulu yang menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman dan mau mengambil pelajaran. Salah satu kisah Al-Qur`an yang bisa dijadikan pelajaran adalah kisah dalam surah Al-A`raf ayat 175-177. Allah Ta`ala berfirman,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاه فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـايَٰتِنَاۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

لَبِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Maka perumpamaannya seperti anjing: jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya; dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami; dan mereka menzalimi diri sendiri.” (QS. Al-A`raf: 175-177)

Siapakah yang dimaksud dalam ayat tersebut?

Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalaam dan Bani Israil. Al-Qur`an banyak menceritakan kisah Bani Israil, dan Bani Israil jugalah yang Allah pilih dan tinggikan penyebutannya di dalam Al-Qur`an, tetapi mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak menunaikan hak Allah dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga Allah kemudian menjadikan mereka sebagai umat yang rendah lagi hina setelah Allah angkat derajatnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang dimaksud dalam ayat ini. Adapun pendapat yang rajih (lebih kuat) bahwa dia adalah Bal`am bin Ba`ura (diriwayatkan dari Abdullah bin Mas`ud, Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabr Al-Makkiy, `Ikrimah, dan Malik bin Dinar). Sedangkan kisahnya, para ulama juga berbeda pandangan menjadi dua pendapat. Perbedaan ini bersumber dari para sahabat, dan kedua-duanya boleh kita riwayatkan karena Allah belum mengkhususkan siapakah yang dimaksud.

Pendapat pertama, pendapat yang masyhur dan rajih

Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas`ud dan Malik bin Dinar, bahwasanya dia adalah seorang saleh dan diberi ilmu dari Bani Israil. Dia diperintah oleh Nabi Musa alaihissalaam untuk menyampaikan dakwah kepada raja Madyan. Dia juga memiliki doa yang selalu terkabul, dan salah satu sebab doanya terkabul adalah karena Allah mengajarkannya nama Allah al-A`zham (Nama Allah yang paling agung). Namun, sang raja mengiming-imingi harta dan kedudukan dunia, agar dia meninggalkan Musa dan mengikuti agama sang raja. Pada akhirnya, dia tergoda dengan dunia, mengingkari Musa, dan mengikuti agama sang raja, yaitu kekafiran. Dia menjadi kafir setelah mendapatkan ilmu dan kebenaran yang sangat jelas.

Pendapat kedua

Pendapat kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya dia adalah seorang laki-laki saleh dari kaum Jabbaariin. Dia juga beriman kepada Musa dan dia dikenal dengan doanya yang selalu terkabul. Kaum Jabbaariin adalah kaum yang pernah tinggal di Syams, dan daerah inilah yang Nabi Musa perintahkan Bani Israil untuk masuk ke dalamnya. Allah Ta`ala (menceritakan kisah Musa dan Bani Israil) berfirman,

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22)

“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, ‘Wahai kaumku! Masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang (karena takut kepada musuh), nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, `Wahai Musa! Sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam (kaum Jabbaariin). Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, niscaya kami akan masuk.`” (QS. Al-Ma`idah: 21-22)

Kisahnya, ketika Musa hendak memasuki daerah ini, kaum Jabbaariin meminta Bal`am untuk berdoa supaya Musa dan Bani Israil kalah dan hancur. Mendengar permintaan kaumnya, Bal`am menolak, karena Bal`am mengetahui dan beriman bahwa Musa adalah seorang Nabi yang diutus Allah dan bersamanya ada kebenaran dan pertolongan Allah. Dia berkata, “Jika aku berdoa keburukan untuk Musa dan Bani Israil, Allah akan menghilangkan agama dan duniaku.”

Akan tetapi, kaumnya tidak menyerah. Mereka mengiming-iminginya harta dan kedudukan jika mau berdoa untuk menghancurkan Musa. Setelah mendengar rayuan itu, akhirnya Bal`am tergoda dengan semua janji mereka dan memilih dunia setelah beriman dan diberi ilmu. Namun, ketika hendak berdoa keburukan untuk Musa, Allah membalikkan lidahnya dan akhirnya dia berdoa kehancuran untuk dirinya sendiri dan kaumnya.

Maksud perumpamaan dalam ayat

Di dalam ayat di atas, Allah Ta`ala memberikan perumpamaan orang yang telah mendapatkan ayat (ayat di sini berarti ilmu yang bermanfaat yang bisa mengangkat derajat seorang manusia dan menambah keimanannya), lalu dia melepaskan ayat tersebut dan mengikuti godaan setan sehingga dia menjadi orang yang sesat setelah mendapatkan petunjuk. Maka, orang seperti ini seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya, baik ketika dikejar dan diusir maupun ketika sedang diam dan tidak diganggu.

Anjing selalu menjulurkan lidahnya di setiap keadaan. Begitupun orang-orang yang meninggalkan kebenaran, mereka sama seperti keadaan anjing ini, karena mereka selalu berada dalam kesesatan di setiap saat dan di setiap keadaan. Allah menjelaskan, jika Allah menginginkan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Namun, dia lebih memilih dunia yang hina dan meninggalkan kebenaran.

Perumpamaan ini tidak terkhusus untuk Bal`am bin Ba`ura saja, bahkan umum untuk semua orang yang memiliki keadaan seperti ini. Ayat ini mencakup semua orang yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu, namun setelah itu, dia meninggalkan ilmu tersebut dan memilih kesesatan, wa na`udzubillah.

Di penghujung kisah, Allah menyebutkan bahwa ini adalah seburuk-buruk perumpamaan di dalam Al-Qur`an, yaitu perumpamaan bagi orang yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Di ayat lain, Allah memberikan perumpamaan orang seperti ini dengan keledai. Allah Ta`ala berfirman,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين

“Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Jumu`ah: 5)

Seekor keledai, walaupun dia membawa buku-buku yang bermanfaat, dia tetap tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Begitupun dengan keadaan orang-orang yang berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, dia tidak akan mendapatkan manfaat dan justru hanya akan merugi.

Pelajaran yang dapat dipetik

1) Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah salah satu nikmat Allah yang paling besar.

2) Mengambil manfaat dari ilmu adalah sesuatu yang besar dan perlu taufiq. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengambil manfaat dari ilmu yang sudah kita pelajari. Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, para sahabatnya, serta tabi`in selalu berdoa agar diberikan taufiq untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Mutharraf bin Abdillah Asy-Syakhiir –seorang tabi`in– pernah berdoa, “Ya Allah! Sesungguhnya aku meminta perlindungan-Mu agar orang lain tidak lebih bahagia dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku (Orang lain yang mendapatkan ilmu darinya lebih memanfaatkan ilmunya dari dia sendiri).”

Ali radhiyallahu `anhu pernah berdoa, “Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari menjadikan diriku jembatan bagi manusia untuk menuju surga, dan kemudian dia (jembatan) dilempar ke neraka.”

3) Bahwasanya kenikmatan dunia dan mengikuti kesesatan adalah sebab terbesar kesesatan.

4) Kezaliman manusia terbesar untuk dirinya sendiri adalah dengan meninggalkan kebenaran.

Kita tidak pernah mengetahui akhir setiap perjalanan kita, dan kisah-kisah umat sebelumnya adalah pelajaran bagi kita agar tidak ikut terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Maka, marilah kita selalu memohon pertolongan Allah untuk dikuatkan dalam kebenaran dan iman sampai akhir hayat. Wallahu a`lam bis shawwab.

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Penulis: Norma Melani Khaira

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