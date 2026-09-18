Pada hari pembalasan nanti, kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebesar apapun amal saleh yang kita lakukan, jika tidak ikhlas, maka tidak akan dibalas. Allah Ta’ala berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5) Tauhid adalah perintah terbesar dari Allah untuk hamba-Nya. Karena dengan tauhid, seorang hamba akan selamat di dunia dan akhirat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari ‘Itban radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda,

فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ

“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala mengharamkan neraka bagi orang–orang yang mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’ dengan ikhlas dan hanya mengharapkan (pahala melihat) wajah Allah.”

Pelaku maksiat yang bertauhid

Orang yang bertauhid bukan berarti dia maksum (terjaga dari dosa besar). Adakalanya dia terjerumus mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Lantas bagaimana keadaannya nanti di akhirat ketika di dunia dia sudah mengucapkan kalimat tauhid (laa ilaaha illallaah) dengan ikhlas tetapi dia juga pernah berbuat maksiat? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid dengan jujur dan meninggal di atasnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Jika seorang yang bertauhid memiliki dosa kemudian ia meninggal sebelum bertobat, maka dia di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak. Allah Ta’ala berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisaʾ: 48)

Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni pelaku dosa besar dan memaafkan mereka. Sehingga dia tidak diazab dengan sebab dosa besar yang telah dilakukan. Ini adalah karunia dari Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengazabnya di neraka terlebih dahulu karena keadilan-Nya. Hal ini terjadi jika sebelum meninggal dia belum bertobat dari dosa-dosa besar tersebut. Pelaku maksiat atau dosa besar terancam di neraka, tetapi dia bisa keluar dari neraka kemudian masuk surga. Pelaku maksiat bisa masuk surga karena karunia dari Allah atau dia mendapatkan syafaat atas izin Allah. Baik syafaat dari Nabi, malaikat, atau orang saleh.

Oleh karena itu, orang yang bertauhid hendaknya membersihkan diri dengan memperbanyak istigfar dan tobat agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Syekh bin Baz juga mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas, dia tidak akan terus-menerus melakukan maksiat. Karena keimanannya tersebut akan menghalanginya dari terus-menerus berbuat maksiat. Jika pelaku maksiat sudah bertobat sebelum meninggal dunia, apakah dia masih berada di bawah kehendak Allah? Dosanya insyaallah sudah diampuni jika sudah taubat nasuha. Inilah pentingnya memperbanyak istigfar dan tobat. Rasulullah saja bertobat lebih dari 100 kali dalam sehari, padahal beliau sudah diampuni dosanya. Rasulullah bersabda,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

“Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa.” (HR. Ibnu Majah no. 4250, At-Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabir no. 10281, dan Al-Quda’i dalam Musnad Asy-Syihab no. 108) Allah Ta’ala juga berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar: 53)

Manhaj yang menyimpang terkait pelaku maksiat

Ahlusunah adalah ahlul wasath (umat yang pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang). Manhaj Ahlusunah meyakini bahwa pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Pelaku dosa besar dari kaum muslimin masih tetap disebut mukmin karena imannya. Hanya saja, dia itu fasik karena perbuatan dosa besarnya. Atau dikatakan dia itu mukmin yang kurang imannya, sedang urusannya di akhirat apabila belum bertobat adalah terserah Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan disiksa terlebih dahulu atau Allah ampuni dosa tersebut.

Akidah atau pemahaman seperti ini tidak dimiliki oleh firqah (golongan) yang menyimpang dari kalangan khawarij, muktazilah, dan murji’ah. Khawarij beranggapan bahwa pelaku dosa besar akan kekal di neraka. Mereka juga mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mu’tazilah beranggapan bahwa pelaku dosa besar itu tidak muslim dan tidak kafir, atau baina manzilatain (berada di antara dua kedudukan, antara surga dan neraka). Tetapi jika sebelum meninggal belum bertobat, dia akan kekal di neraka. Murji’ah beranggapan bahwa pelaku dosa besar imannya tetap sempurna seperti iman Abu Bakar. Mereka meyakini bahwa keimanan itu cukup berupa ucapan di lisan saja. Jika melakukan dosa besar, imannya masih tetap sempurna. Hal ini bertentangan dengan dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Allah berfirman,

لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

“Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada).” (QS. Al-Fath: 4)

وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا

“Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya.” (QS. Al-Muddatstsir: 31) Dalil ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah.

Adapun dalil dari as-sunnah,

أَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Iman itu ada tujuh puluh sekian pintu. Yang paling rendah dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Yang paling tinggi adalah kalimat laa ilaaha illallaah.’” (HR. Muslim no. 35 dan Tirmidzi no. 2614) Di dalam hadis disebutkan bahwa iman itu ada yang rendah dan ada yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.

Laa ilaaha illallaah adalah zikir yang utama

Sesungguhnya dengan dzikrullah (mengingat Allah), hati akan menjadi tenang. Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk banyak berzikir agar menjadi hamba yang beruntung. Karena dengan berzikir, Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Allah Ta’ala berfirman,

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 35) Salah satu zikir yang dianjurkan untuk sering dibaca adalah ucapan laa ilaaha illallaah.

وَعَنْ جَابِرٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُوْلُ : أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Zikir yang paling utama adalah laa ilaaha illallaah (tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah).” (HR. Tirmidzi no. 3383. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan)

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُونَ ثُمَّ يَقُولُ أَلَكَ عُذْرٌ أَلَكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ. فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِى كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِى كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ

“Ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu, lalu dibentangkan kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu. Jika setiap kartu dibentangkan, maka sejauh mata memandang. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, ‘Apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini?’ Ia menjawab, ‘Tidak sama sekali, wahai Rabbku’. Allah bertanya lagi, ‘Apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim padamu?’ Lalu ditanyakan pula, ‘Apakah engkau punya uzur atau ada kebaikan di sisimu?’ Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, ‘Tidak.’ Allah pun berfirman, ‘Sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat. Dan sungguh tidak akan ada kezaliman atasmu hari ini.’ Lantas dikeluarkanlah satu bitoqoh (kartu sakti) yang bertuliskan syahadat ‘laa ilaaha ilallaah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluh’. Lalu ia bertanya, ‘Apa kartu ini yang bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dosa tadi?’ Allah berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya engkau tidaklah zalim.’ Lantas diletakkanlah kartu-kartu dosa di salah satu daun timbangan dan kartu ampuh ‘laa ilaaha illallaah’ di daun timbangan lainnya. Ternyata daun timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu ampuh ‘laa ilaaha illalaah’ tadi.” (HR. Ibnu Majah no. 4300, Tirmidzi no. 2639, dan Ahmad 2: 213. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih. Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini qowiy [kuat] dan perawinya tsiqoh termasuk perawi kitab Shahih selain Ibrahim bin Ishaq Ath-Thoqoni. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih).

Ini menunjukkan tentang keutamaan mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’ dan bahwasanya timbangannya adalah sangat besar. Tetapi dengan syarat kalimat ‘laa ilaaha illallaah’ yang diucapkan oleh seseorang harus dengan keikhlasan, dia memahami makna dan meyakininya. Semoga Allah menganugerahkan keistikamahan menjadi insan yang bertauhid. Wallahu Ta’ala a’lam.

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Penulis: Khusnul Rofiana

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