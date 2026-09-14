Era digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita mendidik anak-anak. Kemudahan akses informasi, konektivitas tanpa batas, dan beragam platform pendidikan daring hadir sebagai berkah yang tak terbantahkan. Anak-anak kita tumbuh di dunia yang sangat berbeda dengan dunia orang tua mereka tumbuh dahulu. Gadget, media sosial, dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka, termasuk anak perempuan yang sejak kecil sudah akrab dengan layar sentuh dan dunia maya.

Namun di balik segala kemudahan itu, tersimpan ancaman yang tidak kalah besarnya. Anak perempuan, dengan fitrah kelembutan dan kepekaannya, justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh negatif dunia digital. Konten-konten yang merusak akhlak, tayangan yang menampilkan aurat, pergaulan bebas di media sosial, hingga ancaman kecanduan gadget dan gangguan psikologis, semuanya mengintai setiap saat. Orang tua tidak bisa lagi bersikap pasif dan membiarkan anak-anaknya larut dalam arus digital tanpa bimbingan dan perlindungan.

Maka, di sinilah peran penting orang tua, terutama ibu, sebagai benteng utama dan madrasah pertama bagi anak perempuannya. Mendidik anak di era digital ini bukan berarti menolak teknologi atau memutus akses anak dari dunia modern. Sebaliknya, itu berarti membekali anak dengan benteng iman, ilmu, dan akhlak yang kokoh, serta keterampilan untuk menyaring informasi dan memilih mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Islam telah memberikan tuntunan yang sempurna dalam mendidik anak, dan di era digital ini, tuntunan tersebut semakin relevan untuk diamalkan dengan kesungguhan dan kebijaksanaan.

Kemudahan di era digital

Era digital membawa banyak kemudahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan anak perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan pengembangan diri. Kini, seorang anak perempuan dapat mengakses ribuan kajian Islam, mendengarkan ceramah para ulama, membaca artikel keislaman, dan bahkan mengikuti program tahfidz Al-Qur’an secara daring dari rumah. Aplikasi-aplikasi belajar seperti pembelajaran bahasa Arab, ilmu tajwid, dan fikih wanita juga tersedia dengan mudah dan terjangkau. Kemudahan ini tentu merupakan nikmat dari Allah Ta’ala yang patut disyukuri, karena membuka pintu ilmu bagi siapa saja yang menginginkannya, tanpa terbatas oleh jarak dan waktu.

Anak perempuan pun terbuka untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka secara lebih luas. Mereka dapat belajar memasak, merajut, mendesain, menulis, atau bahkan belajar wirausaha melalui platform-platform yang ada. Jika diarahkan dengan benar, maka bakat-bakat ini dapat menjadi bekal bagi mereka di masa depan, baik sebagai bekal untuk berumah tangga maupun untuk berkontribusi pada masyarakat. Dunia digital juga memungkinkan mereka untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara seiman dari berbagai penjuru dunia, memperluas wawasan, dan merasakan semangat persaudaraan Islam yang universal.

Kemudahan akses informasi juga menjadikan anak perempuan lebih mudah untuk belajar dan memahami agama secara mandiri, tentunya dengan bimbingan orang tua. Mereka bisa mengikuti kajian rutin secara online, membaca artikel-artikel dari situs-situs Islam terpercaya, dan mendengarkan rekaman ceramah para ulama. Hal ini sangat membantu dalam proses pembentukan akidah dan pemahaman keislaman mereka sejak dini. Bahkan, tidak sedikit anak-anak muda yang saat ini menjadi penghafal Al-Qur’an dengan memanfaatkan aplikasi dan teknologi yang ada, dan ini adalah prestasi yang sangat membanggakan.

Allah Ta’ala berfirman,

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq: 1-5)

Allah Ta’ala memuliakan ilmu dan alat untuk menuntut ilmu, termasuk di dalamnya media yang digunakan untuk belajar. Era digital dengan segala fasilitasnya adalah salah satu bentuk dari “pena” modern yang bisa digunakan untuk menuntut ilmu. Namun, sebagaimana pena bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan, demikian pula teknologi digital. Maka, orang tua harus memanfaatkan kemudahan ini untuk mengarahkan anak pada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan.

Ancaman yang mengintai

Di balik segala kemudahan yang ditawarkan, dunia digital menyimpan berbagai ancaman serius bagi anak perempuan. Salah satu ancaman terbesar adalah paparan konten negatif yang merusak akhlak dan moralitas. Anak-anak dengan mudah dapat menemukan tayangan yang menampilkan aurat, hubungan terlarang, kekerasan, bahkan ajaran-ajaran sesat yang mengancam akidah. Algoritma media sosial sering kali justru merekomendasikan konten-konten semacam ini kepada pengguna muda, sehingga anak perempuan yang belum memiliki benteng iman yang kokoh akan mudah terpengaruh dan meniru apa yang mereka lihat.

Ancaman berikutnya adalah fitnah media sosial, di mana anak perempuan sering kali terjebak dalam budaya pamer (tabarruj), riya’, dan tawadhu’ yang hilang. Banyak dari mereka yang tergoda untuk mengunggah foto-foto diri mereka tanpa hijab, atau dengan pakaian yang ketat dan memperlihatkan perhiasan, sementara Islam memerintahkan wanita untuk menutup aurat dan tidak memamerkan kecantikan mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kebiasaan ini dapat dengan perlahan melunturkan rasa malu (haya’) yang merupakan bagian penting dari iman.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Rasa malu adalah bagian dari iman.” (HR. Bukhari no. 24)

Jika seorang anak perempuan kehilangan rasa malunya akibat sering terpapar konten-konten yang merendahkan nilai-nilai kesopanan, maka imannya pun akan ikut tergerus. Rasa malu yang diajarkan Islam bukanlah sifat negatif, melainkan benteng yang melindungi seorang muslimah dari perbuatan dosa dan maksiat, termasuk di dunia digital.

Jika kita telisik lebih jauh lagi, kita lihat bahwa ancaman pergaulan online yang tidak sehat juga sangat berbahaya. Anak perempuan bisa dengan mudah berkenalan dengan lawan jenis melalui media sosial, aplikasi chat, atau game online. Percakapan yang awalnya tampak biasa dapat berujung pada hubungan yang mendekati perzinahan, yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Ta’ala dengan tegas memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka, dan ini berlaku juga dalam dunia maya. Allah Ta’ala berfirman,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya’; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya…'” (QS. An-Nur: 30-31)

Melihat foto-foto lawan jenis yang bukan mahram, membaca pesan-pesan yang menggoda, atau menonton tayangan yang tidak senonoh adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah. Orang tua harus menyadari bahwa ancaman ini nyata dan telah banyak terjadi, sehingga mereka tidak boleh lengah dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak perempuannya.

Peran ibu sebagai benteng utama

Dalam mendidik anak perempuan di era digital, ibu memegang peran yang sangat strategis dan tidak tergantikan. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, tempat mereka belajar nilai-nilai dasar kehidupan, termasuk bagaimana bersikap terhadap dunia digital. Keteladanan seorang ibu sangat menentukan sikap anak terhadap teknologi. Jika ibu sendiri terbiasa menggunakan gadget untuk hal-hal yang bermanfaat dan menjaga adab dalam bermedia sosial, maka anak-anak akan meniru kebiasaan tersebut. Sebaliknya, jika ibu sibuk dengan gadget dan mengabaikan anak, maka anak pun akan kehilangan teladan yang baik.

Ibu juga berperan sebagai benteng emosional bagi anak perempuannya. Kedekatan dan komunikasi yang hangat antara ibu dan anak akan membuat anak merasa nyaman untuk bercerita tentang apa yang mereka lihat dan alami di dunia maya. Ibu pun dapat menjadi filter bagi anak, membantu mereka memahami mana konten yang baik dan mana yang buruk, serta memberikan nasihat yang bijaksana tanpa membuat anak merasa dihakimi. Inilah yang disebut dengan pendampingan digital, di mana ibu tidak hanya melarang, tetapi juga membimbing dan mengarahkan.

Selain itu, ibu juga bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anaknya cara memilah informasi (media literacy) dalam bingkai Islam. Anak perlu diajari untuk tidak mudah percaya pada semua informasi yang mereka terima, untuk selalu memeriksa kebenaran dari sumber yang terpercaya, dan untuk tidak menyebarkan informasi tanpa klarifikasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan untuk melakukan tabayyun (klarifikasi) terhadap berita yang diterima.

Allah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu.” (QS. Al-Hujurat: 6)

Betapa pentingnya tabayyun, dan ini sangat relevan dengan era digital di mana berita palsu (hoaks) dan informasi menyesatkan tersebar dengan sangat cepat. Anak perempuan perlu dibekali dengan keterampilan ini agar mereka tidak menjadi korban atau bahkan pelaku penyebaran informasi yang tidak benar. Dengan bimbingan ibu, mereka dapat belajar untuk menjadi pengguna digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan selalu berpegang pada nilai-nilai Islam.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menekankan pentingnya peran orang tua, termasuk ibu, dalam menjaga anak-anak mereka dari api neraka, dan ini mencakup upaya menjauhkan mereka dari segala hal yang dapat merusak iman dan akhlak, termasuk pengaruh negatif dunia digital. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka…” (HR. Bukhari no. 5200 dan Muslim no. 1829)

Hadis ini menegaskan bahwa ibu memiliki tanggung jawab kepemimpinan di rumahnya, termasuk dalam mendidik anak-anaknya dan melindungi mereka dari bahaya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Menjadi ibu di era digital memang penuh tantangan; namun dengan ilmu, kesabaran, dan tawakal kepada Allah, seorang ibu dapat menjadi benteng utama yang melindungi putri-putrinya dari segala ancaman yang mengintai.

Era digital membawa dua sisi mata uang, yaitu kemudahan dan ancaman yang beriringan. Bagi anak perempuan, dunia digital bisa menjadi sarana untuk menuntut ilmu, mengembangkan bakat, dan memperluas wawasan, namun juga bisa menjadi sumber fitnah yang merusak akhlak, iman, dan masa depan mereka. Orang tua, terutama ibu, dituntut untuk berperan aktif sebagai benteng utama yang melindungi, membimbing, dan mengarahkan anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi secara bijak.

Tidak ada jalan lain selain membekali anak dengan benteng iman yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, serta keterampilan memilah informasi dalam bingkai Islam. Orang tua juga harus membangun komunikasi yang hangat dan terbuka, memberikan keteladanan yang baik, dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah agar anak-anak mereka senantiasa dalam perlindungan-Nya. Semua usaha ini adalah bentuk jihad di era modern, dan setiap langkah kecil yang diambil akan menjadi amal jariyah yang kelak akan menuai pahala di sisi Allah.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama para orang tua yang sedang berjuang mendidik putri-putrinya di tengah derasnya arus digital. Mari kita jadikan era digital ini sebagai ladang amal dan sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai alat yang menjerumuskan kita dan anak-anak kita ke dalam jurang kebinasaan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam mendidik generasi muslimah yang tangguh, berilmu, dan berakhlak mulia.

Wallahu a’lam bish-shawab.

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Penulis: Fauzan Hidayat

Artikel Muslimah.or.id