Di era modern hari ini, perempuan memiliki peluang yang jauh lebih luas dibanding masa-masa sebelumnya. Dunia pendidikan terbuka, kesempatan profesional berkembang, dan berbagai bidang pekerjaan kini diisi oleh kaum wanita. Tidak sedikit muslimah hadir sebagai dokter, guru, dosen, pengusaha, peneliti, maupun profesional di berbagai sektor kehidupan.

Fenomena ini kemudian melahirkan satu pertanyaan yang cukup sering muncul di tengah kaum muslimin: apakah Islam membolehkan seorang muslimah berkarir?

Sebagian orang memahami bahwa wanita idealnya hanya berada di rumah, sementara sebagian lain memandang bahwa perempuan bebas menentukan karir tanpa batas. Di antara dua pandangan ini, Islam datang dengan aturan yang adil, seimbang, dan sesuai dengan fitrah manusia.

Islam tidak menzalimi perempuan dengan melarang seluruh aktivitasnya. Namun, Islam juga tidak membiarkan perempuan bebas tanpa aturan hingga kehilangan kehormatan dan identitas dirinya sebagai seorang muslimah.

Islam memuliakan wanita dan memberinya ruang untuk berkarya

Islam adalah agama yang memuliakan perempuan dengan kedudukan yang sangat agung. Perempuan bukan makhluk kelas kedua, bukan pula sekadar pelengkap dalam kehidupan masyarakat. Ia adalah bagian penting dari umat dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan peradaban. Allah Ta’ala berfirman,

بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

“Sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain.” (QS. Ali Imran: 195)

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan hamba Allah yang memiliki tanggung jawab untuk beramal, memberi manfaat, dan menjalankan perannya dalam kehidupan.

Manusia diciptakan Allah bukan untuk hidup tanpa tujuan. Allah menciptakan manusia untuk diuji, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya.

Oleh karena itu, perempuan juga dibebani tanggung jawab untuk beramal sebagaimana laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى

“Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), ‘Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan.’” (QS. Ali Imran: 195)

Allah Ta’ala juga berfirman,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

“Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik.” (QS. An-Nahl: 97)

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk berkarya, beramal, dan berkontribusi selama tetap berada dalam koridor syariat.

Islam tidak mungkin melumpuhkan setengah dari masyarakat. Perempuan adalah bagian penting dari umat dan memiliki peran besar dalam pembangunan keluarga serta masyarakat muslim.

Hukum asal muslimah berkarir adalah boleh

Pada dasarnya, Islam tidak melarang perempuan bekerja secara mutlak. Kaidah dasar dalam urusan dunia dan muamalah adalah boleh (mubah), sampai datang dalil yang melarangnya.

Allah Azza wa Jalla berfirman,

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

“Dan katakanlah: Bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin.” (QS. At-Taubah: 105)

Allah Azza wa Jalla juga berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian.” (QS. Al-Baqarah: 198)

Ini menunjukkan bahwa bekerja, berdagang, dan mencari penghasilan pada asalnya merupakan perkara yang dibolehkan.

Contoh terbaik dalam sejarah Islam adalah istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ‘anha, seorang wanita mulia yang dikenal sebagai pedagang sukses dan memiliki aktivitas ekonomi besar. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menutup ruang bagi perempuan untuk memiliki aktivitas kerja dan usaha.

Dalam kondisi tertentu, bekerja bisa menjadi kebutuhan, bahkan terkadang menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Misalnya, seorang wanita yang menjadi janda, seorang perempuan yang tidak memiliki penanggung nafkah, atau keluarga yang membutuhkan bantuannya.

Allah mengisahkan dua putri Nabi Musa ‘alaihis salam,

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Kedua wanita itu berkata, ‘Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sampai para penggembala selesai, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang sudah sangat tua.’” (QS. Al-Qashash: 23)

Ayat ini menunjukkan adanya kondisi di mana perempuan mengambil peran membantu keluarga ketika dibutuhkan.

Karir bukan identitas utama seorang muslimah

Meskipun Islam membolehkan perempuan bekerja, Islam tetap mengajarkan bahwa pekerjaan terbesar seorang wanita bukanlah jabatan, gelar profesional, atau pencapaian dunia. Peran terbesar seorang wanita adalah membangun generasi; mendidik anak-anak; menjaga ibu rumah tangga; membangun keluarga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan iman. Tidak ada institusi pendidikan yang lebih kuat daripada seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan benar. Oleh karena itu, karir tidak boleh sampai menggeser tugas besar yang Allah amanahkan kepada seorang wanita.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه فالأميرُ الَّذي على النَّاسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرَّجلُ راعي أهلِ بيتِه وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بَعْلِها وولدِه وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرَّجلِ راعٍ على مالِ سيِّدِه وهو مسؤولٌ عنه فكلُّكم راعٍ، كلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia adalah penanggung jawab atas rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang pembantu adalah penjaga harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Keberhasilan seorang muslimah bukan hanya diukur dari pencapaian profesional, tetapi juga dari amanah yang ia jalankan di hadapan Allah.

Baca juga: Perempuan Boleh Saja Bekerja, Asal…

Syarat muslimah berkarir dalam Islam

Islam memberikan kebolehan, tetapi kebolehan tersebut diikat dengan aturan agar kehormatan wanita tetap terjaga.

Pekerjaan itu sendiri harus halal

Seorang muslimah tidak boleh bekerja pada bidang yang secara zatnya haram atau menjadi sarana menuju kemaksiatan. Misalnya, pekerjaan yang mengharuskan khalwat (berduaan) dengan laki-laki non-mahram, pekerjaan yang mengeksploitasi aurat, pekerjaan yang berkaitan dengan khamr, riba, atau profesi yang membantu perkara haram. Allah Ta’ala berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Tidak bercampur bebas dengan laki-laki non-mahram (ikhtilat)

Lingkungan kerja yang membuka interaksi bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi pintu fitnah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

“Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, seorang muslimah harus berusaha memilih lingkungan kerja yang aman dari fitnah serta menjaga batas interaksi sesuai kebutuhan.

Menjaga adab dan hijab syar’i

Ketika keluar rumah, seorang muslimah wajib menjaga pakaian, ucapan, perilaku, dan kehormatan dirinya.

Allah Ta’ala berfirman,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Katakanlah kepada wanita-wanita beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak.” (QS. An-Nur: 31)

Allah juga berfirman,

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Maka janganlah kalian melembutkan suara sehingga orang yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi berkeinginan buruk, tetapi berbicaralah dengan ucapan yang baik.” (QS. Al-Ahzab: 32)

Allah juga berfirman,

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى

“Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.” (QS. Al-Ahzab: 33)

Dan firman-Nya,

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أيُّما امرأةٍ استعطَرَت فمرَّت علَى قومٍ ليجِدوا من ريحِها ؛ فَهيَ زانيةٌ

“Wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia seperti pezina.” (HR. An-Nasa’i, Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah)

Memilih pekerjaan yang memberi manfaat bagi umat

Islam mendorong muslimah agar berkontribusi dalam bidang yang membawa maslahat nyata bagi masyarakat.

Di antaranya:

– Pendidikan: menjadi guru atau pendidik bagi kaum perempuan.

– Kesehatan: menjadi dokter wanita, bidan, atau perawat bagi pasien perempuan.

– Keterampilan: menjahit, desain busana muslimah, usaha halal, atau profesi lain yang membantu kebutuhan masyarakat.

Profesi semacam ini memberikan manfaat luas sekaligus menjaga adab syariat.

Karir tidak boleh melalaikan tanggung jawab utama

Islam mengajarkan bahwa pekerjaan terbesar seorang wanita bukan sekadar jabatan atau pencapaian profesional.

– Karir tidak boleh menjadi sebab seorang muslimah meninggalkan amanah utama.

– Mengabaikan anak-anak.

– Mengabaikan pendidikan keluarga.

– Mengabaikan hak suami.

– Mengabaikan rumah tangga.

Karena dalam Islam, keluarga adalah pondasi utama peradaban.

Menjadi wanita karir tanpa kehilangan jati diri sebagai muslimah

Problem besar di era modern adalah ketika karir perlahan berubah menjadi identitas utama seseorang. Kesuksesan sering didefinisikan dengan jabatan tinggi, gaji besar, popularitas, dan pengakuan sosial. Padahal, seorang muslimah tidak boleh menjadikan dunia sebagai ukuran utama keberhasilannya.

Karir boleh menjadi sarana, tetapi bukan tujuan hidup. Tujuan hidup seorang muslimah tetaplah ibadah kepada Allah dan mencari rida-Nya. Karir yang baik adalah karir yang membantu dirinya semakin dekat kepada Allah, bukan karir yang perlahan merusak hijabnya, melalaikan ibadahnya, merusak keluarganya, atau membuatnya kehilangan rasa malu dan kehormatan.

Ukuran sukses seorang muslimah tidak sama dengan standar dunia

Dunia hari ini mengajarkan bahwa sukses berarti jabatan tinggi, penghasilan besar, popularitas, dan pengakuan sosial. Namun, Islam memberikan ukuran yang berbeda.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Maka pertanyaan penting bagi setiap muslimah bukan sekadar:

“Apakah aku bisa sukses dalam karir?”

Tetapi:

“Apakah jalan karir yang aku tempuh membuatku semakin dekat kepada Allah atau justru perlahan menjauhkan diriku dari-Nya?”

Islam tidak menutup pintu bagi muslimah untuk berkarir dan bekerja. Namun, Islam juga tidak membiarkan kebebasan tanpa aturan. Muslimah boleh sukses. Muslimah boleh memiliki pendidikan tinggi. Muslimah boleh menjadi profesional. Muslimah boleh membantu masyarakat. Namun, semua itu harus berada di bawah naungan syariat.

Karena sejatinya, keberhasilan terbesar seorang muslimah bukanlah ketika ia mencapai puncak karir, melainkan ketika ia mampu menjaga iman, kehormatan, rasa malu, dan ketaatan kepada Allah di tengah seluruh aktivitas dunia yang ia jalani.

Baca juga: Menjadi Ibu, Profesi Terbaik Seorang Wanita

***

Penulis: Gazzeta Raka Putra Setyawan

Artikel Muslimah.or.id