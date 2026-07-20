Tinjauan secara etika dan sunah mengumumkan pernikahan

Meskipun Syekh al-‘Utsaimin menyatakan izin istri pertama bukan syarat sah, beliau memberikan catatan penting dari sudut pandang adab (etika) Islam. Beliau menyatakan bahwa sepatutnya seorang suami tetap bermusyawarah dan berupaya meyakinkan istri pertamanya hingga hatinya tenang, serta menjelaskan hikmah atau alasan logis di balik keputusan tersebut. Tujuannya adalah agar ketika istri kedua hadir, ia diterima dalam kondisi keterbukaan dan keridaan, sehingga kedua istri dapat hidup berdampingan secara baik tanpa adanya keretakan dan kehancuran.

Selain itu, tindakan menyembunyikan pernikahan bertentangan dengan sunah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang memerintahkan agar pernikahan diumumkan kepada khalayak luas. Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ

“Umumkanlah pernikahan ini…” (HR. Tirmidzi no. 1089)

Beliau juga menasihati para sahabat untuk mengadakan walimah meskipun dalam kondisi keterbatasan ekonomi, karena esensi pernikahan adalah publikasi yang syar’i. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun (hanya) dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari no. 2048 dan Muslim no. 1427)

Kritik tegas Syekh Othman al-Kamees: Kesiapan mental bagi pelaku poligami

Syekh Dr. Othman al-Kamees memberikan kritik yang sangat tajam bagi para pria yang berniat poligami, namun tidak memiliki keberanian mental. Beliau menyatakan, “Jika Anda masih takut kepada istri pertama, jangan menikah lagi!”

Menikah melalui jalur belakang (seperti menggunakan jasa pengacara non-resmi atau nikah siri) demi menghindari deteksi istri pertama mencerminkan ketidakmatangan karakter seorang pria. Syekh al-Kamees menegaskan bahwa perasaan wanita bukanlah mainan. Banyak kasus terjadi dimana seorang pria nekat menikah siri, lalu dalam beberapa waktu kemudian kedoknya terbongkar oleh istri pertama. Karena tidak siap menghadapi kemarahan istri pertama, pria tersebut dengan sangat mudah menceraikan istri kedua demi menyelamatkan pernikahan pertamanya. Atau sebaliknya, dia menceraikan istri pertama begitu saja demi mempertahankan pernikahan keduanya. Sikap pengecut ini sangat dicela dalam Islam karena mengorbankan dan mempermainkan martabat serta emosi wanita hanya karena ketidakmampuannya dalam menjadi pemimpin.

Pembongkaran argumen: “Poligami diam-diam demi kemaslahatan”

Banyak pria berlindung di balik tameng narasi kemaslahatan saat memilih jalan pintas ini. Mereka berargumen, “Saya sengaja menyembunyikannya demi menjaga perasaan istri pertama, menghindari keributan rumah tangga, dan mempertahankan keharmonisan yang sudah ada. Bukankah mencegah konflik itu sebuah kemaslahatan?”

Sekilas, argumen ini terdengar sangat bijaksana dan solutif. Namun, jika kita bedah menggunakan kacamata metodologi ushul fikih dan maqashid syariah, penalaran ini menyimpan cacat logika dan kerancuan yang fatal.

Dalam ilmu ushul fikih, tidak semua hal yang dianggap baik oleh akal manusia bisa diklaim sebagai “maslahat” yang diakui syariat. Para ulama membagi maslahat menjadi beberapa jenis, di antaranya:

Pertama: Maslahah mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung dan diakui oleh dalil syara’.

Kedua: Maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan semu yang bertentangan dengan dalil syar’i atau justru melahirkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. (Al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul, 1: 274)

​Alasan “menghindari keributan” dalam praktik poligami diam-diam adalah bentuk maslahah mulghah. Mengapa? Karena ketenangan yang didapatkan bersifat semu dan sementara. Suami menukar “ketenangan sesaat” di awal dengan akumulasi kerusakan yang jauh lebih besar di masa depan dan menjadikannya bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ketika rahasia tersebut terbongkar—dan dalam banyak kasus kontemporer pasti terbongkar—keributan, hancurnya kepercayaan (trust issue), dan keretakan rumah tangga yang terjadi justru berlipat ganda jauh lebih dahsyat daripada jika dibicarakan secara jujur sejak awal.

Pelaku poligami diam-diam juga sering salah menerapkan kaidah,

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

(mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat). Mereka berpikir bahwa dengan menyembunyikan pernikahan, mereka sedang mencegah kerusakan (berupa keributan dengan istri pertama).

​Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya: demi mengambil “maslahat” egosentris (menikah lagi tanpa mau menghadapi konsekuensi konflik), sang pria justru menanam kerusakan sistemik yang teramat besar (menzalimi hak-hak istri pertama, istri kedua, dan anak-anak yang dilahirkan kelak). Syariat tidak pernah membenarkan seseorang menghindari satu mudarat kecil dengan cara memproduksi rentetan kerusakan baru yang jauh lebih besar dan luas dampaknya.

Sembilan dampak kemudaratan praktik poligami diam-diam dan nikah siri

Pernikahan yang dibangun di atas pondasi kerahasiaan dan siri membawa rentetan kemudaratan sistemik jangka panjang yang fatal bagi seluruh pihak:

Kedustaan dan pengkhianatan amanah

Menyembunyikan poligami memaksa suami untuk terus-menerus berbohong, memicu prasangka buruk, dan mengkhianati kepercayaan yang diamanahkan dalam rumah tangga. Padahal Allah Ta’ala berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰۤ أَهۡلِهَا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan (menunaikan) amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa’: 58)

Menyalahi esensi poligami dalam Islam

Poligami secara diam-diam menurunkan derajat syariat yang mulia menjadi sekadar pemenuhan hawa nafsu dan kesenangan egosentris tanpa tanggung jawab kepemimpinan yang utuh.

Kezaliman terhadap istri pertama

Istri pertama akan sering dibohongi, tidak tahu status asli suaminya, hak-hak waktu dan materinya terambil tanpa keridaan, serta memicu timbulnya perasaan dikhianati dan tersakiti secara mendalam. Dalam hal ini, tentu keadilan akan sangat sulit digapai tanpa keterbukaan.

Perusakan psikologis dan kehormatan istri pertama

Poligami secara diam-diam memicu trauma kepercayaan (trust issue), perasaan dihina, dipermalukan di hadapan sosial, luka batin berkepanjangan, serta kondisi dilematis antara menerima atau menolak yang menyebabkan stres berat bagi istri pertama. Semua itu melanggar perintah Allah untuk menggauli istri secara makruf (baik). Allah Ta’ala berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.” (QS. An-Nisa’: 19)

Menimbulkan fitnah dan prasangka buruk

Hubungan yang dilakukan secara diam-diam artinya hubungan tersebut tidak diketahui umum sehingga menyebabkan interaksi suami dengan istri baru di ruang publik dapat terlihat seperti hubungan tidak sah. Hal ini menyelisihi sikap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala beliau memberikan klarifikasi kepada dua sahabat beliau saat sedang berdua dengan Safiyyah binti Huyay di malam hari agar mereka tidak berprasangka buruk. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan hadis ini dalam kitabnya dan menyebutkan,

فِيهِ التَّحَرُّزُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِسُوءِ الظَّنِّ، وَمُحَافَظَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى مَا يَنْفِي عَنْهُ الْخَوَاطِرَ الرَّدِيئَةَ، وَإِغْلَاقُ مَائِدَةِ الشَّيْطَانِ

وَإِظْهَارُ الْعُذْرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ

“Wajib bagi seseorang untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat memicu prasangka buruk, keharusan seseorang untuk memelihara dirinya dari apa saja yang bisa mendatangkan lintasan pikiran yang buruk (suuzhan), menutup pintu/celah bagi setan, serta menyampaikan uzur (alasan/klarifikasi) ketika hal itu memang diperlukan (agar tidak timbul fitnah).” (Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari, 5: 489)

[Bersambung]

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Penulis: Nurur Rohmah Azzahra

Artikel Muslimah.or.id

Catatan kaki:

Disusun dan dikembangkan dari:

Faedah ceramah Syaikh Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah Faedah ceramah Syaikh Dr. Othman al-Kamees hafidzahullah Faedah konten Instagram Ustadz Abu Salma Muhammad hafidzahullah

dengan beberapa penjelasan tambahan oleh penulis.