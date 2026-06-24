Mempelajari ilmu hadis termasuk peribadahan yang agung. Hal ini meliputi mempelajari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Nabi yang paling mulia. Sanad adalah kekhususan umat ini, yang tidak dimiliki oleh agama umat sebelumnya, dan ilmu yang tidak ternilai dalam mempelajari agama Allah ‘Azza wa Jalla. Bahkan, umat Islam disebut juga sebagai “umat sanad”. Karena dari sanad, hadis bisa diterima atau ditolak. Mempelajarinya butuh kecerdasan yang mumpuni dalam menghafal, meneliti, dan yang paling penting adalah membutuhkan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah agar hadis tersebut terhindar dari kerusakan.

Imam al-Bukhari, yang memiliki nama lengkap Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma‘il al-Ju‘fi, merupakan tokoh legendaris yang digelari dengan gelar kehormatan Amirul Mukminin fil Hadis. Predikat ini disematkan karena dedikasi, kecerdasan luar biasa, serta ketakwaannya yang fenomenal (Al-Mirshafi, n.d).

Biografi dan murid-murid Imam al-Bukhari

Di antara murid-murid beliau adalah Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, at-Tirmidzi, Muhammad bin Nashrudin al-Marwazi, Ibnu Abu Daud, dan masih banyak lagi. Kitabnya yang fenomenal adalah al-Jami’ ash-Shahih di mana itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran berdasarkan kesepakatan umat, yang tidak menyetujui hal tersebut hanyalah segelintir orang yang banyak kekeliruannya. Beliau dilahirkan pada tahun 174 Hijriah, dan wafat di malam Idulfitri pada tahun 256 Hijriah. Semoga Allah Ta’ala memberikan kasih sayang-Nya yang luas, dan semoga Allah membalas segala kebaikannya terhadap agama ini dengan sebaik-baik balasan. Amin. (Adz-Dzahabi, 1998, 2: 555-556)

Sejarah mencatat beliau sebagai pemilik daya ingat luar biasa yang mampu menghafal isi sebuah kitab hanya dengan sekali baca. Ada yang mengatakan bahwa ia menghafal sejak masih kecil sebanyak 70.000 hadis secara lancar dan sekali duduk. Dan diriwayatkan pula bahwasanya beliau melihat satu kitab sekali saja, dan beliau mampu menghafalnya dalam sekali lihat. (Aḥmad ibn Muhammad al-Qasṭhallani, 1905, hal. 33)

Kapasitas memorinya yang melampaui rata-rata manusia memungkinkan beliau menguasai ratusan ribu riwayat. Beliau sendiri pernah menyatakan telah menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. (Yusuf ibn Muhammad al-Dukhil, 2003, hal. 175)

أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح

“Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih.”

Penting untuk dipahami bahwa istilah “tidak sahih” dalam hafalan beliau mencakup kategori hasan dan dha’if. Hadis hasan memiliki kualitas yang mendekati sahih, namun dengan tingkat hafalan (dhabt) perawi yang sedikit lebih rendah. Sementara itu, hadis dha’if adalah riwayat yang tidak memenuhi standar minimal, baik untuk dikategorikan sebagai sahih maupun hasan.

Penulis kitab paling sahih setelah Al-Quran

Berbekal khazanah hafalan yang luar biasa, Imam al-Bukhari rahimahullah melakukan seleksi ketat untuk menyusun karyanya yang terkenal berjudul al-Jami‘ al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah shallallahu ‘alaihi wa sallama wa Sunanihi wa Ayyamihi atau yang lebih terkenal dengan sebutan Shahih al-Bukhari.

Secara umum, sebuah riwayat dikategorikan sahih apabila sanadnya bersambung hingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, matannya terhindar dari kejanggalan (syadz) maupun cacat tersembunyi (‘illah), serta diriwayatkan oleh perawi yang ‘adl dan memiliki tingkat kedabitan (dhabt) yang mumpuni (al-Baiquni, n.d).

Namun, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, seperti Imam an-Nawawi (Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, 1972, 1: 15.), Ibnu Hajar al-‘Asqalani (Ibn Hajar al-‘Asqalani, hal. 11.), dan Ibnu al-Shalah (Ibn ash-Shalah, hal. 17–18) bahwa Imam al-Bukhari menetapkan standar yang lebih tinggi. Beliau mewajibkan adanya bukti pertemuan langsung (liqa’) antara murid dan guru, bukan sekadar hidup dalam satu kurun waktu (mu’asharah).

Tingginya standar kualitas ini membuahkan pengakuan luas dari para otoritas ulama, antara lain:

Imam an-Nawawi mengatakan,

اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم

“Para ulama telah sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran al-‘Aziz adalah dua kitab sahih: al-Bukhari dan Muslim.” (Al-Minhaj Sharh Shahih Muslim, hal. 14)

Ibnu ash-Shalah mengatakan,

“أول مصنف في الصحيح المجرد: صحيح البخاري، وأصح الكتب بعد القرآن العزيز”

“Kitab pertama yang disusun khusus hadis sahih adalah Shahih al-Bukhari, dan ia adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran Al-‘Aziz.” (Muqaddimah Ibn al-Salah, hal. 11)

Imam adz-Dzahabi mengatakan,

وأجل الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ومسلم

“Kitab yang paling agung setelah Kitab Allah adalah Shahih al-Bukhari dan Muslim.” (Tadzkirat al-Huffaz, hal. 555)

Imam Bukhari adalah karunia yang Allah turunkan kepada umat Muhammad, yang dengan sebabnya umat ini bisa mempelajari perkataan-perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan tingkat kesahihan yang tinggi di bawah Al-Quran. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat yang luar biasa yang sepatutnya kita syukuri, yaitu dengan mempelajari, menghafal dan mengamalkan hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kehidupan kita. Allahu a’lam.

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Penulis: Triani Pradinaputri

Artikel Muslimah.or.id

Referensi:

al-Mirshafi, ‘A. F. (n.d.). Hidayatul-Qari’ ila Tajwidil-Kalamil-Bari (Jilid 2, Cet. 2). Maktabah ath-Thayyibah.

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