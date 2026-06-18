“Cinta”, kata yang terlalu manis bagi sebagian orang. Namun, di sisi lain, kata itu justru membawa sesak yang dengannya air mata mengalir tanpa kata. Lantas, apakah ada cinta yang membawa ketenangan tanpa kegelisahan? Dan bagaimanakah cara mencintai yang cerdas? Artikel ini untukmu, wahai saudariku yang terjebak dalam lika-liku cinta yang menjerat.

Mengapa kita merasa sepi di tengah ramainya dunia?

Mengapa kerap kali kita merasakan kesepian di tengah banyaknya orang di sekeliling kita? Mengapa kita merasa sesak walau dengan semua prestasi, pujian, dan validasi yang kita raih? Mengapa kita masih merasa bahwa kita sendiri, bahkan setelah kita mengetahui ada banyak orang yang menyayangi?

Jawabannya, itu adalah panggilan dari ruh. Ruh kita meminta pertolongan untuk keluar dari kekosongan dan mati rasa. Dan faktanya, ruh tidak akan pernah merasa kenyang dengan semua makanan bumi. Baik dari kasih sayang manusia, ataupun semua pencapaian yang luar biasa. Mengapa? Karena ruh berasal dari langit, dan tidak akan kenyang kecuali dengan dekat dengan asalnya, dan Dia adalah “Allah Ta`ala“.

Coba bayangkan, bahwa di setiap hati ada sebuah gudang yang besar. Setiap hari manusia selalu mengisi gudang itu dengan kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya itu, manusia juga selalu mengisinya dengan pencapaian dan kerja keras. Lantas, apakah gudang itu sudah penuh? Tidak, bahkan masih ada kekosongan, dan kekosongan itu hanya bisa diisi dengan mencintai Allah. Mengapa? Karena manusia itu kecil, dan cinta manusia itu adalah cinta timbal balik.

Engkau mencintai orangtuamu, karena orangtuamu memberikan kasih sayang dan kebaikan kepadamu sejak engkau di dalam kandungan. Orang tua pun mencintai anak-anaknya, karena mereka menginginkan bakti mereka di hari senjanya. Manusia itu mencintai untuk dicintai. Tetapi, ketika engkau mencintai Allah, maka cinta itu tanpa timbal balik, engkau membutuhkan Allah, tapi Allah sama sekali tidak membutuhkanmu. Allah Maha Memberi tanpa batas dan tanpa perhitungan.

Rahasia rasa kosong

Mengapa cinta manusia tidak cukup membuat kita selalu bahagia?

Tabiat manusia itu berubah. Hari ini dia mencintaimu, namun besok bisa saja dia mencintai orang lain. Dan di saat hati yang kemarin untukmu berpindah haluan, engkau akan merasa sesak dan sakit. Di saat itulah hati kehilangan arti bahagia. Menggantungkan hati pada hal-hal yang berubah tentu akan selalu membawa sesak; namun, menggantungkan hati kepada “Allah” yang tidak berubah dan tidak mati, akan membawa ketenangan.

Manusia itu lemah. Iya, manusia itu lemah dan tidak bisa selalu memberikan apa yang kamu mau. Secinta-cintanya suamimu padamu, tapi tetap saja dia tidak bisa mengetahui rasa sesak yang engkau pendam setiap malamnya. Dia tidak tahu semua sakit di hatimu. Dan ketika kamu ingin dia memahami apa yang kamu mau tanpa penjelasan, dia tidak akan bisa memenuhi keinginanmu tersebut. Mengapa? Karena dia, walau sebesar apapun cintanya, dia tetaplah manusia, manusia yang lemah dengan semua keterbatasannya. Namun, ketika dirimu mencintai Allah, maka dia mengetahui semua yang ada di dalam hatimu, bahkan tanpa engkau jelaskan sekalipun. Bukan hanya mengetahui, Dia juga yang Maha kuasa, menyembuhkan semua luka, dan mengganti air matamu dengan senyuman.

Sebagaimana Allah telah menciptakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, maka Allah menciptakan hati untuk mengetahui-Nya dan mencintai-Nya. Cinta manusia adalah buah kehidupan, namun cinta Allah adalah udara kehidupan. Tanpa udara, kehidupan hanyalah sebuah kesesakan.

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Bagaimana cinta kepada Allah melindungi kita dari segala rasa hancur dan kecewa?

Seorang gadis yang mencintai Allah dan merasakan kehangatan dalam cinta tersebut, dia tidak akan merasakan lapar kasih sayang. Rasa lapar kasih sayang lah yang menjadikan seorang gadis menerima semua perkataan manis dan gombalan para lelaki buaya. Tanpa ia sadari, ia telah masuk ke perangkap buaya tersebut dan terkaman pun tak bisa dielakkan.

Persis sama seperti orang-orang yang kelaparan dan tidak mampu mendapatkan makanan yang layak, dan saat itu dia akan langsung memakan semua makanan yang ia temui, walau makanan itu berasal dari tempat sampah. Tetapi, orang-orang yang tidak lapar, dan memiliki makanan yang cukup, tidak akan pernah mau makan makanan kecuali yang layak untuk dirinya dan kehormatannya.

Kehormatan jiwa terletak pada keimanan. Ketika engkau mengetahui dan memahami bahwa dirimu berharga di sisi Allah (dengan kehormatanmu, dan keteguhanmu dalam menutup aurat dan menjaga diri), maka engkau tidak akan pernah mau menjadi hiburan bagi mata-mata buaya yang ingin menyantap dirimu, engkau tidak akan rida menjadi barang murah dalam hubungan yang diharamkan Allah.

Ketika engkau menjadikan Allah sebagai “Yang pertama dan yang utama”, maka engkau telah melindungi dirimu dari kehancuran dan dari kekosongan. Mencintai manusia adalah hal yang wajar. Akan tetapi, jika cinta manusia menjadi prioritasmu, dan cinta Allah dinomorduakan, maka hanya akan ada kekecewaan dan kehancuran. Ketika hati dipautkan dengan cinta makhluk, maka Allah akan meninggalkan jiwa tersebut hancur bersama makhluk. Namun, ketika hati dipautkan dengan cinta Allah, maka Allah akan menjadikan jiwa itu penuh dengan ketenangan, dan rida makhluk pun akan didapat.

Hati adalah sebuah bangunan atau rumahmu. Rumah itu hanya memiliki satu kunci; jika kunci itu engkau berikan kepada manusia yang binasa, maka apa yang akan terjadi jika dia pergi dan meninggalkan hatimu terkunci selama-lamanya dari kebahagiaan? Maka, sebelum terlambat, berikanlah kunci tersebut kepada Allah yang tidak binasa dan tidak pernah lupa. Ketika engkau mencintai manusia, jadikanlah Allah sebagai perantara cintamu. Ceritalah kepada Allah, menangislah di depan-Nya jika kecewa menyapa, dan ketahuilah bahwa cinta yang sesungguhnya adalah ketika engkau selalu mendoakan kebaikan untuk dia yang engkau cintai.

Cinta Allah bukan hanya sebatas ibadah, justru ia adalah sistem imun untuk melindungi diri dari virus perasaan yang mencoba membakar hati.

Cinta yang cerdas

Bagaimanakah mencintai manusia tanpa memberikan kunci hati kepadanya?

1) Mencintai untuk Allah dan karena Allah. Ketika engkau mencintai manusia, maka cintailah dia karena Allah memerintahkanmu untuk saling mencintai, dan jangan tunggu balasan darinya. Di saat engkau melakukan hal ini, maka engkau telah menyelamatkan hatimu dari kekecewaan. Cintailah dia sewajarnya, sebagaimana sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu `anhu,

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

“Cintailah orang yang engkau cintai sewajarnya saja, bisa jadi suatu hari ia menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau benci sewajarnya saja, bisa jadi suatu hari ia menjadi orang yang engkau cintai.”

2) Jadikanlah hatimu hanya untuk Allah, dan anggota badanmu boleh engkau berikan untuk manusia. Ketika engkau tersenyum, membantu, dan berbuat baik lainnya, engkau memberikan semua ini kepada Allah, tetapi untuk hati dan niat di baliknya, jadikan ia hanya untuk Allah.

3) Menjadikan Allah rida dan mencintaimu dengan ibadah dan amal-amal yang dicintai Allah. Allah Ta`ala berfirman dalam hadis qudsi,

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

“Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Barang siapa memusuhi wali-Ku, maka Aku nyatakan perang terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang Aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku terus mendekat kepada-Ku dengan amalan-amalan sunah hingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, pasti Aku beri. Dan jika ia meminta perlindungan kepada-Ku, pasti Aku lindungi.’” (HR. Bukhari)

Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan melindungi setiap langkah dan setiap anggota badannya dari kemaksiatan. Selain itu, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikan ahli langit dan ahli bumi mencintainya. Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

“Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril, ‘Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.’ Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, ‘Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.’ Penduduk langit pun mencintainya. Lalu diletakkan baginya penerimaan di bumi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Cinta yang cerdas adalah ketika dirimu memberikan manusia kasih sayang, dan engkau tetap menjaga martabat dirimu; dan di sisi lain, engkau tetap menjaga ibadahmu hanya untuk Allah Ta`ala.”

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Penulis: Norma Melani Khaira

Artikel Muslimah.or.id

Catatan kaki:

Artikel ini diambil dari muhadhoroh Ustadzah Evi Khulwati Ummu Hanifah hafizahallahu Ta`ala, dosen Institut Muslim Cendekia, pada tanggal 13 Mei 2026.