Saudaraku, kita tak bisa pungkiri bahwa hampir tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari layar. Jari kita ringan menggulir, mata terpaku, dan waktu habis tanpa terasa. Ironisnya, lima menit bersama Al-Qur’an terasa berat, membosankan, bahkan mengundang kantuk. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita sibuk, tetapi mengapa hati kita tidak rindu.

Allah Ta’ala berulang kali menegaskan bahwa Al-Qur’an itu mudah. Dalam satu surat saja, Allah mengulanginya sampai lima kali. Namun realitas umat berkata lain: membaca Al-Qur’an terasa kering, menghafalnya berat, dan mentadabburinya seolah tugas yang memaksa. Jika Allah Maha Benar, maka masalahnya bukan pada firman-Nya, tetapi pada diri kita.

Di sinilah letak persoalan yang paling mendasar: hati. Al-Qur’an tidak diturunkan untuk sekadar dibaca oleh lisan, tetapi untuk disentuh oleh hati. Ketika hati kotor, penuh maksiat dan lalai, maka cahaya wahyu tidak akan menetap. Yang tersisa hanyalah huruf tanpa pengaruh.

Al-Qur’an yang terhalang

Allah Ta’ala berfirman,

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ

— tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan (QS. Al-Wāqi‘ah: 79).

Para ulama menjelaskan bahwa makna ayat ini bukan hanya hukum zahir, tetapi juga isyarat batin: makna Al-Qur’an tidak akan menyentuh kecuali hati yang bersih. Hati yang dipenuhi syirik kecil, dosa yang diremehkan, bid‘ah, kesombongan, dan cinta dunia akan menjadi penghalang terbesar untuk menikmati Al-Qur’an.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,

فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ، أَنَّ الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِيَ تَضُرُّ، وَلَا بُدَّ أَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقَلْبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهَا فِي الضَّرَرِ، وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا سَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي، فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، دَارِ اللَّذَّةِ وَالنَّعِيمِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ إِلَى دَارِ الْآلَامِ وَالْأَحْزَانِ وَالْمَصَائِبِ؟

“Termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat (kerugian), tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati sebagaimana mudarat yang ditimbulkan racun bagi tubuh, yaitu memiliki tingkatan beragam. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat?” (Ad-Daa’ wa Ad-Dawaa’, hal. 66)

Oleh karena itu, orang yang hatinya bersih tidak akan pernah merasa cukup dengan Al-Qur’an. Ia selalu lapar dan haus. Sebaliknya, kebosanan terhadap Al-Qur’an adalah indikator penyakit hati, bukan kurangnya waktu atau kemampuan.

Hati yang tak hadir

Sering kali kita berkata, “Saya tidak sempat membaca Al-Qur’an.” Padahal jika kita jujur, berjam-jam waktu dihabiskan untuk doom scrolling. Tanpa tujuan, tanpa makna, bahkan tanpa ingatan apa yang baru saja ditonton. Inilah bukti bahwa masalahnya bukan waktu, tetapi prioritas hati.

Jika hati mencintai sesuatu, ia akan mencarinya. Sebagaimana seseorang selalu ingin membuka ponselnya tanpa disuruh, demikian pula seharusnya hati yang hidup akan mencari Al-Qur’an. Ketika hal ini tidak terjadi, berarti ada yang rusak di dalam.

Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam bersabda,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah (segumpal daging) itu ialah hati..” (HR. al-Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599).

Hadis ini adalah kaidah agung yang menyingkap pusat kendali seluruh amal manusia. Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam mengajarkan bahwa baik dan rusaknya perbuatan lahir bukan ditentukan oleh kuatnya fisik atau banyaknya aktivitas, tetapi oleh keadaan hati. Jika hati hidup dengan iman, takut dan cinta kepada Allah, maka ketaatan mengalir dengan ringan dan maksiat terasa berat. Namun jika hati rusak oleh kelalaian dan dosa, maka amal menjadi kosong dan ibadah terasa memberatkan. Oleh karena itu, siapa yang ingin memperbaiki amalnya, tetapi mengabaikan hatinya, sejatinya dia sedang membangun di atas fondasi yang rapuh.

Mengembalikan hati kepada pemiliknya

Hati ini diciptakan oleh Allah Ta’ala, dan hanya Dia yang mampu membersihkannya. Sebagaimana barang rusak dikembalikan ke pabriknya, hati yang rusak harus dikembalikan kepada Rabb-nya melalui doa, istigfar, dan tobat yang jujur.

Allah Ta’ala berjanji,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

“Sungguh Kami telah mudahkan Al-Qur’an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?” (QS. Al-Qamar: 17)

Janji kemudahan itu menuntut kejujuran hati. Allah Ta‘ala memudahkan Al-Qur’an bagi siapa yang datang dengan hati yang tunduk, bukan bagi hati yang sibuk mempertahankan dosa. Oleh karena itu, jalan kembali kepada Al-Qur’an bukan dimulai dari target khatam atau teknik hafalan, tetapi dari sujud yang panjang, istigfar yang tulus, dan tobat yang benar-benar mematahkan kesombongan jiwa.

Selama hati masih kotor, Al-Qur’an akan terasa jauh meski mushaf ada di tangan. Namun ketika hati dikembalikan kepada Pemiliknya, dibersihkan dengan doa dan ketundukan, maka ayat-ayat yang dulu terasa berat akan menjadi dekat, lembut, dan menembus relung jiwa—sebagaimana janji Allah yang tidak pernah ingkar.

Kunci terbukanya tadabbur

Di antara sebab terbesar bersihnya hati adalah menjaga salat. Allah ﷻ mencela kaum yang menyia-nyiakan salat lalu mengikuti hawa nafsu dalam firman-Nya,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.” (QS. Maryam: 59)

Konsekuensinya bukan sekadar dosa, tetapi tersesatnya hati. Karena, jika kita perhatikan, banyak orang membaca Al-Qur’an namun tidak merasakan apa-apa. Bukan karena kurang tafsir, tetapi karena ada segel spiritual pada hati.

Tidak heran jika para salaf menganjurkan membaca Al-Qur’an dalam salat. Karena salat adalah saat paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dan di sanalah makna ayat sering kali terbuka dengan cara yang tidak didapat di luar salat.

Al-Qur’an datang untuk mengubah

Al-Qur’an tidak diturunkan untuk menjadi hiasan suara di mobil atau latar belakang aktivitas. Ia datang untuk mengganggu kenyamanan dosa, menegur sifat buruk, dan memaksa kita berubah. Jika setelah membaca Al-Qur’an tidak ada yang berubah, maka ada yang salah dalam cara kita berinteraksi dengannya.

Setiap ayat mengandung tiga unsur: memperbaiki cara berpikir, menyentuh perasaan, dan menuntut perbuatan. Inilah hakikat iman: ilmu di kepala, keyakinan di hati, dan amal pada anggota badan. Bahkan tindakan hati, seperti tawakal, takut, dan berharap kepada Allah, itu semua termasuk amal. Ketika seseorang membaca ayat tentang rezeki, lalu hatinya tenang dan tidak gelisah, ia telah mengamalkan kandungan Al-Qur’an, meskipun tubuhnya tidak bergerak.

Jalan kembali kepada Al-Qur’an

Masalah utama kita dengan Al-Qur’an bukan pada metode, tetapi pada hati. Selama hati belum dibersihkan, Al-Qur’an akan terasa berat. Namun ketika hati kembali hidup, Al-Qur’an akan menjadi kebutuhan, bukan beban.

Maka, mari kita mulai dari yang paling mendasar: memperbaiki salat, membersihkan dosa, merendahkan hati, dan memohon kepada Allah Ta’ala agar membuka hati kita. Karena hanya Dia pemilik hati, dan hanya Dia yang mampu menjadikan Al-Qur’an kembali terasa manis dalam hidup kita.

Ingat, bahwa Al-Qur’an tidak pernah menjauh dari kita—kitalah yang perlahan menjauh darinya. Bukan karena Allah menutup pintu hidayah, tetapi karena hati kita terlalu penuh untuk menampung cahaya-Nya. Betapa sering mushaf ada di rak, ayat terdengar di telinga, namun tidak pernah benar-benar sampai ke dada. Oleh karena itu, jika suatu hari hati ini terasa hampa, resah, dan kehilangan arah, ingatlah satu hal yang tidak boleh dilupakan: kembalilah kepada Al-Qur’an dengan hati yang bersih, niscaya Al-Qur’an akan memelukmu lebih erat daripada apa pun yang pernah engkau kejar di dunia ini.

Baca juga: Jangan Tertipu dengan Dunia

Penulis: Fauzan Hidayat

