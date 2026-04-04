Perubahan pola hidup masyarakat modern—terutama di wilayah urban—menjadikan penitipan anak (daycare) dan penggunaan baby sitter sebagai kebutuhan nyata. Namun, dalam Islam, pengasuhan anak bukan sekadar persoalan teknis, melainkan amanah syar‘i yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pembahasan fikih childcare modern tidak boleh berhenti pada boleh atau tidaknya secara praktis, tetapi harus ditimbang dengan dalil, kaidah fikih, dan maqāṣid syarī‘ah.

Prinsip dasar pengasuhan anak dalam Islam

Allah Ta‘ālā berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.” (QS. at-Taḥrīm: 6)

Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa menjaga keluarga mencakup pendidikan iman, adab, dan akhlak, bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik. ‘Alī bin Abī Ṭālib raḍiyallāhu ‘anhu menafsirkan ayat ini dengan,

عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ

“Ajarilah mereka dan didiklah mereka dengan adab.” (Tafsir al-Ṭabarī, 23: 482–483)

Hal ini menunjukkan bahwa menjaga keluarga dari neraka mencakup pendidikan iman, ilmu, dan adab, bukan sekadar nafkah materi.

Daycare dalam timbangan fikih

Hukum asal menitipkan anak kepada pihak lain termasuk bentuk wakālah (perwakilan) dalam urusan duniawi yang dibolehkan. Kaidah fikih menyebutkan,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.” (al-Asybāh wa an-Naẓā’ir, hal. 60)

Namun, kebolehan ini tidak mutlak, karena menyangkut anak yang belum mampu menjaga agamanya sendiri. Daycare yang dibolehkan secara syar’i memiliki beberapa syarat penting:

Aman secara akidah. Anak tidak dikenalkan pada ritual agama lain, simbol keagamaan non-Islam, atau pemikiran yang merusak tauhid.

Aman secara akhlak dan adab. Tidak ada pembiasaan berkata kasar, kekerasan verbal, atau nilai yang bertentangan dengan Islam.

Aman secara fisik dan psikologis. Karena menjaga jiwa ( ḥifẓ an-nafs ) adalah bagian maqāṣid syarī'ah.

Tidak menggantikan peran inti orang tua. Daycare hanya bersifat penitipan, bukan substitusi total pendidikan.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka kebolehan berubah menjadi makruh atau bahkan haram, sesuai tingkat kerusakan (mafsadah) yang terjadi.

Baby sitter non-Muslim dalam timbangan fikih

Mayoritas ulama membolehkan mempekerjakan non-Muslim dalam urusan duniawi, termasuk pekerjaan rumah tangga. Ibnu Qudāmah rahimahullāh berkata,

وَلَا بَأْسَ بِاسْتِئْجَارِ الْكَافِرِ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ

“Tidak mengapa mempekerjakan orang kafir dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkaitan dengan urusan agama.” (al-Mughnī, 5: 398)

Namun, pengasuhan anak bukan urusan duniawi murni. Karena di dalamnya ada bahaya pembiasaan dalam pendidikan anak. Anak kecil belajar bukan lewat nasihat panjang, tetapi lewat: kebiasaan, imitasi (meniru), dan kedekatan emosional.

Para ulama menegaskan bahwa pendidikan akidah dimulai sejak dini, bahkan sebelum anak mampu berpikir kritis. al-Ghazālī rahimahullāh menegaskan,

وَالصَّبِيُّ أَمَانَةٌ عِنْدَ وَالِدَيْهِ، وَقَلْبُهُ الطَّاهِرُ جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ خَالِيَةٌ مِنْ كُلِّ نَقْشٍ

“Anak kecil adalah amanah di tangan kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah permata berharga yang kosong dari setiap ukiran.” (Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn, 3: 70)

Ini menunjukkan bahwa siapa yang paling sering berinteraksi dengan anak, dialah yang paling berpengaruh dalam membentuk jiwanya. Oleh karena itu, baby sitter non-Muslim berpotensi besar memengaruhi anak, meski tanpa niat dakwah sekalipun.

Syekh al-Fawzān menegaskan tentang bahaya menyerahkan pendidikan anak kepada pihak yang tidak aman secara agama.

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يُسَلِّمَا أَوْلَادَهُمَا لِمَنْ يُخْشَى أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ أَوْ أَخْلَاقَهُمْ

“Tidak boleh bagi kedua orang tua menyerahkan anak-anak mereka kepada pihak yang dikhawatirkan merusak agama atau akhlak mereka.” (al-Muntaqā min Fatāwā al-Fawzān, 3: 134)

Kesimpulan hukum

Boleh secara asal, jika: Orang tua tetap dominan dalam pendidikan iman, baby sitter tidak mengajarkan ritual atau nilai agama lain, anak sudah mendapat fondasi akidah dari orang tua.

Makruh atau haram, jika: Baby sitter menjadi figur utama pengasuhan, anak lebih dekat secara emosional kepadanya, terjadi penanaman nilai yang bertentangan dengan Islam.

Kaidah yang berlaku:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.” (al-Asybāh wa an-Naẓā’ir, hal. 87)

Tanggung jawab orang tua yang tidak gugur

Islam membolehkan bantuan, tetapi tidak membolehkan pelimpahan amanah secara total. Ada tiga tanggung jawab yang tidak gugur, meskipun anak dititipkan:

Pendidikan akidah Pembentukan akhlak Kedekatan emosional

Jika anak lebih aman secara emosional kepada pengasuh daripada orang tuanya, ini tanda ada kelalaian serius, meskipun secara hukum fikih belum tentu haram.

Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhārī no. 893)

Daycare dan baby sitter adalah jawaban zaman, tetapi bukan pengganti amanah. Islam tidak anti-solusi modern, namun sangat tegas dalam menjaga fondasi iman dan akhlak anak. Orang tua boleh dibantu, tetapi tidak boleh mundur. Boleh menitipkan, tetapi tidak boleh melepas tanggung jawab. Sebab di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan, “Siapa yang mengasuh anakmu?” melainkan, “Apa yang engkau tanamkan dan ajarkan kepada anakmu?”

Wallahu Ta’ala a’lam. Semoga bermanfaat…

Penulis: Junaidi Abu Isa

Artikel Muslim.or.id